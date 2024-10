Escala el conflicto en Uruguay: el respaldo de dos referentes a Luis Suárez tras las críticas a Marcelo Bielsa

Dos referentes se pronunciaron sobre las declaraciones de Suárez

A pocos días de enfrentar a Perú y Ecuador por las Eliminatorias sudamericanas, Marcelo Bielsa, director técnico de la selección uruguaya, se encuentra en el centro de una controversia por críticas relacionadas con su gestión. Luis Suárez, uno de los históricos jugadores de la Celeste, salió a la luz pública para expresar su descontento con el estilo de conducción del entrenador argentino, lo que ha desatado una serie de reacciones en el entorno del equipo.

En una entrevista reciente, Nahitan Nández, mediocampista uruguayo y ex jugador de Boca Juniors, fue de los primeros en declarar sobre el tema. En el aeropuerto de Carrasco, declaró que “se ha hablado y bastante” al respecto, sugiriendo que el asunto ha sido un tema recurrente dentro del equipo. A pesar de que Suárez, actualmente en el Inter de Miami, consultó con algunos referentes del equipo antes de declarar, Nández aclaró: “Nosotros no sabíamos que iba a hablar y no somos quién para darle el ok a nadie. Estamos bastante grandes para cada uno decir y opinar lo que piensa. Luis lo hizo, está en todo su derecho y está bien”.

Nández no desmintió las afirmaciones del delantero y detalló que Suárez simplemente “contó un poco lo que pasó en la convivencia de la Copa América”. Agregó que ahora, junto al equipo, están dispuestos a discutir “cosas que no se hicieron bien o cosas que podemos hacer mejor en el día a día”, subrayando la importancia de “buscar soluciones”. Así, manifestó su apoyo al equipo y, de manera tímida, también a Bielsa: “Pasaron cosas, estamos nosotros acá para, a partir de lo que dijo Luis, hablar las cosas y tratar de solucionar. Estamos con el entrenador y queremos que a Uruguay le vaya bien”.

Nandez habló de las declaraciones de Suárez (Reuters)

Por su parte, Diego Godín, ex capitán y referente de la selección, también expresó su posición crítica hacia las prácticas de Bielsa. “A mí no me sorprende, lo conozco a Luis y me ha contado estas cosas, como capitán no puedo mirar para el costado”, señaló Godín, quien, a pesar de no haber haber estado bajo las órdenes de Bielsa, confía plenamente en las palabras del Pistolero. “No conozco a Bielsa, no tuve la oportunidad, pero a Luis lo conozco hace 15 años, es espontáneo, es así”, puntualizó.

El exjugador de Vélez resaltó la importancia de los códigos de convivencia instaurados por el anterior entrenador, Óscar Tabárez: “Nosotros veníamos de 15 años con Tabárez, teníamos códigos de cómo tratarnos entre nosotros, de cómo tratar a los empleados, a los cocineros y a los utileros”.

El ex capitán de Uruguay habló de Bielsa (@matiasfaral)

Otro que se sumó a las declaraciones fue Sergio Rochet, arquero del equipo, quien, desde el aeropuerto, reconoció que las declaraciones de Suárez fueron relevantes. “Somos conscientes de que resonó mucho, obviamente las escuché, vi las declaraciones. Luis tomó la decisión de querer expresarse, está en todo su derecho en hacerlo, lo hizo”, expresó Rochet. Añadió que su papel ahora es “intentar aclarar estas cosas que sucedieron allá, más que nada en la Copa América, para intentar solucionarlas, para que el ambiente esté agradable para entrenar, trabajar, que es lo que todos queremos”.

Estas declaraciones también se sumaron a las que había hecho Federico Valverde. El mediocampista del Real Madrid respaldó a Luis Suárez tras sus críticas a Bielsa: “Al final hay cosas que sí son verdad. No hay que desmentir nada, siempre hay que ser sincero. Pero es verdad que también los problemas lo mejor es hablarlo entre el equipo y con la persona que hay que hablarla. Hay que seguir para adelante. Nosotros tenemos que ir con el orgullo y el honor de vestir los colores de la selección y solo pensar en ganar y darle lo mejor al país”, finalizó el Pajarito.