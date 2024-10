Un histórico piloto de la Fórmula 1 elogió a Franco Colapinto y lo defendió tras una polémica maniobra en el GP de Singapur

Felipe Massa elogió a Franco Colapinto y su rendimiento en la Fórmula 1 Crédito: AP/ Williams Racing

En medio de su polémico juicio contra la FIA y la Fórmula 1 en reclamo por su título del año 2008 que se vio envuelto en el “Crashgate”, Felipe Massa elogió considerablemente a Franco Colapinto y lo defendió tras su agresiva salida en el Gran Premio de Singapur, en el que finalizó en el puesto 11. Al mismo tiempo, habló sobre lo que representa tener un piloto albiceleste en la Máxima: “Creo que Argentina tiene definitivamente un piloto que puede estar durante mucho tiempo y también ser competitivo”.

El brasileño es uno de los grandes pilotos veteranos que corrieron en la F1 y, a pesar de que estuvo a las puertas de consagrarse campeón, es recordado por los aficionados como uno de los grandes deportistas. Sobre todo, se destaca su paso por la escudería Ferrari y las 11 victorias que consiguió, en un total de 269 fin de semanas disputados a lo largo de su trayectoria.

Massa, también recordado por su agresividad en el volante, saltó en defensa del joven de Williams respecto a la peligrosa maniobra que realizó en el circuito de Marina Bay que generó el enojo de Alex Albon y Carlos Sainz. “Es realmente impresionante lo que está haciendo como piloto sin experiencia en la Fórmula 1, pero se ve bastante maduro. Sí, ¡fue bastante agresivo en la última salida en Singapur! Pero, no hubo ningún incidente, ya sabes, así que al final, tienes que ser agresivo y tienes que demostrar quién eres. Y creo que es realmente impresionante lo que hizo”, explicó Felipe en diálogo con el sitio especializado Motorsport.

“Corrió en dos circuitos completamente diferentes. Monza, que es un circuito más fácil comparado con Singapur, que es un circuito muy difícil en cuanto a experiencia del piloto, pero también físicamente por las condiciones de calor, la energía que pierdes en esa carrera, la concentración. Y creo que fue realmente impresionante”, analizó el piloto que se retiró en la temporada 2017.

Massa disputó un total de 17 temporadas en la Fórmula 1 y se subió a la butaca de las escuderías de Ferrari, Sauber y Williams. Además, fue el último piloto nacido en Brasil que corrió en la categoría, algo que también remarcó en sus declaraciones respecto a la importancia de que haya un representante sudamericano. “Siempre es fantástico ver a un piloto argentino en la Fórmula 1, porque Argentina, al igual que Brasil, forma parte de la historia de la Fórmula 1, forma parte de la historia del automovilismo”, aseguró. A esto, le agregó: “Creo que es una motivación fantástica para Argentina. Así que cuando ves lo que Messi está haciendo, lo que el deporte hace por la gente, por los aficionados, por el país, creo que es una sensación increíble”.

Por su parte, también hizo hincapié en que Colapinto merece un puesto para la próxima temporada, pero que no es un trabajo fácil de conseguir. “Tal vez alguna sorpresa puede suceder. Nunca se sabe, en la Fórmula 1, a veces las cosas suceden y nadie lo esperaba. No puedo decir nada sobre esto porque no soy parte de las decisiones, y no sé lo que la gente está hablando, pero creo que Argentina tiene definitivamente un piloto que puede estar en la Fórmula 1 durante mucho tiempo y también ser competitivo. Y creo que eso es muy, muy bueno para el país”, concretó.

El último tema del que habló fue de la escudería dirigida por James Vowles, en la cual corrió en la recta final de su carrera desde el 2014 al 2017. “Williams es un equipo muy profesional. Es un equipo que no busca el piloto número uno, busca el rendimiento e intenta conseguir lo mejor que puede como equipo. Tuve un tiempo fantástico en Williams, y Valtteri (Bottas) y yo realmente pudimos dar mucho por el equipo en tiempos difíciles, financieramente también. Creo que definitivamente está empezando en un equipo que seguro que lo está intentando todo para ayudarlo y verlo hacerlo bien en la pista”, consideró Massa.

Al mismo tiempo, Felipe Massa sigue en su lucha abierta con la Fórmula 1 y la FIA por el escándalo de la temporada 2008 en el GP de Singapur y sueña con que lo validen como el campeón de la categoría 15 años después. “Por lo que estoy luchando es por ser reconocido. Reconocido como campeón. porque me lo merezco”, dijo el brasilero. Por el lado del argentino, sigue trabajando en su preparación de cara a la gira por América con la Máxima, ya que correrá el próximo 20 de octubre en el Gran Premio de los Estados Unidos, para luego viajar a México y Brasil.