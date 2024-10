La inesperada visita que recibió Dibu Martínez mientras disfrutaba de una merienda en Inglaterra: el gesto del arquero

Familia del Dibu Martinez le hace una sorpresa

Emiliano Dibu Martínez vivió un emotivo momento en Inglaterra mientras merendaba con su familia al ver a su padre, Alberto, apareciendo por sorpresa en la ventana de la cafetería. La escena fue grabada por Mandinha, la esposa del arquero del Aston Villa, quien compartió el video en las redes sociales.

Mandinha Martínez subió un video a las historias de su cuenta de Instagram en el cual se ve al Dibu emocionado por la llegada de su padre a una merienda familiar que tenía como protagonistas a su círculo más íntimo.

La pareja del arquero estrella de la Selección mostró a sus seguidores cómo compartían un café en familia junto a sus hijos, Ava y Santino, cuando Beto, el papá del campeón del mundo llegaba a la cafetería de forma casual para reunirse y compartir junto a ellos. El hombre pegó su rostro al vidrio y desató la risa del Dibu. “¡Mirá la cara de éste!”, le dijo a sus niños en medio de la escena.

El arquero de la selección argentina viene de disputar un maravilloso partido por la fase de grupos de la Champions League ante el Bayern Múnich, en el que fue figura atajando varias pelotas clave para los Villanos y poder darle el triunfo 1-0 de local, ilusionando así a los hinchas ingleses de una posible clasificación a los octavos de final de dicho certamen.

Luego de seis fechas disputadas en la Premier League, Aston Villa ocupa la sexta posición, a dos unidades del Liverpool, puntero del certamen. El arquero marplatense que pasó por las inferiores de Independiente fue titular en todos los encuentros, siendo vital con atajadas que le brindaron cuatro victorias al equipo de Unai Emery.

El video especial que Aston Villa le dedicó a Dibu Martínez tras su renovación

La ausencia en la de lista de convocados para la fecha FIFA

Argentina se enfrentará a Venezuela de visitante y a Bolivia en el Monumental en las próximas jornadas de clasificación para el Mundial de 2026, los días jueves 10 y 15 de octubre, respectivamente. Sin embargo, uno de los pilares claves de la Scaloneta no podrá decir presente en está oportunidad: Dibu Martínez recibió una sanción de dos encuentros luego del partido frente a Colombia.

El 10 de septiembre de 2024, la selección colombiana recibió la visita de la actual bicampeona de la Copa América. Una vez finalizado el encuentro y luego de saludar a todos los rivales, la cámara de la transmisión oficial poncho al arquero de la selección visitante y esté reaccionó de manera inesperada: quitó la cámara de su camino con un “guantazo”.

El ente madre del fútbol consideró a Emiliano Martínez responsable de su “comportamiento ofensivo y su violación de los principios de juego limpio”, por lo que decidió darle como castigo ejemplar una suspensión de dos encuentros sin vestir la Albiceleste.

Emiliano Martínez (i), guardameta de Argentina, fue registrado este martes, 10 de septiembre, tras recibir un gol de Colombia, durante la jornada 8 de las eliminatorias suramericanas al Mundial FIFA de 2026, en el estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

Además de brindar sus disculpas, Martínez también usó sus redes para hacer un descargo: “Lástima que no pueda estar, tenemos equipo de sobra. Necesitamos ganar, ganando los dos estamos más cerca de la Copa del Mundo. Son partidos que tenemos que ganar. A veces tienen algo contra mí, no lo puedo controlar. Disfruto con mi equipo y mi país. No lo podés controlar. Doy todo por mi club y la Selección. Doy lo mejor de mí”, señaló.

Ante la ausencia del portero titular de Argentina, Lionel Scaloni decidió convocar a tres arqueros como posibles reemplazo: Walter Benítez (PSV Eindhoven), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).