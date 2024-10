Los estupendos elogios del DT de Bayern Múnich al Dibu Martínez por sus atajadas clave en el triunfo del Aston Villa

Las repercusiones por la última actuación de Emiliano Martínez en la Champions League continúan más allá del paso de las horas. Sus atajadas clave para facilitar el triunfo del Aston Villa ante uno de los candidatos al título, Bayern Múnich, significó quedar con puntaje ideal en dos presentaciones del torneo continental en un inicio a toda maquina para los dirigidos por Unai Emery.

Sus intervenciones fueron cruciales para defender la ventaja lograda en el complemento a través de atajadas con distintos grados de dificultad. La primera sucedió en una volada a mano cambiada frente a un remate desde afuera del área ejecutado por el francés Michael Olise. Ya sobre el final del partido, los Villanos necesitaron de su figura por duplicado para despejar con su pierna un mano a mano contra Serge Gnabry sumado a un cabezazo de Harry Kane que se metía en el arco, pero logró rechazar arrojándose a su derecha. De esta forma, detuvo el envión de los bávaros, quienes venían de golear 9-2 al Dinamo Zagreb.

Su entrenador en el cuadro de Birmingham, Unai Emery, se deshizo en elogios para la gran estrella del plantel en las entrañas de Villa Park: “Él gana partidos. Tiene la mentalidad que yo quiero: la de querer ganar, exigirse de forma individual o colectivo para llegar a lo máximo. Para mí es el número 1″. “Yo no entendería este proyecto del Aston Villa sin Emiliano Martínez, es muy importante”, resaltó sobre el bicampeón de América con la selección argentina.

* Las declaraciones de Unai Emery

Sin embargo, los elogios no fueron cosa única de los propios, sino también de los ajenos. El director técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, fue consultado en zona mixta por el rendimiento del Dibu, que llevó a los alemanes a irse con las manos vacías de Inglaterra: “Es un arquero top, es un campeón, un hombre como él hace grandes salvadas en grandes momentos”.

En declaraciones publicadas por ESPN, el conductor de 38 años, de último paso en el descendido Burnley inglés, apuntó la necesidad de tomar esta experiencia para no volver a cometer las mismas equivocaciones y miró hacia delante: “No es solo que erramos nuestras chances, es que brinda lo mejor en grandes momentos. Pero nuestros jugadores también deben aprovechar esos momentos, debemos seguir y aprender, la competencia no finaliza hoy”.

Emiliano Martínez se refirió a la actualidad del Aston Villa, que también ocupa los primeros lugares en la Premier League, en charla con la señal deportiva: “No tenemos techo como equipo, es la primera vez que estamos acá. Jugamos con uno de los favoritos de la Champions, el Bayern, y demostramos que jugamos de igual a igual”. Y tampoco se puso límites a la hora de ilusionarse con el futuro cercano. “Quiero ganar todo con el Aston Villa, con la Selección igual; techo no tengo, trato de seguir creciendo”.

“Hay gente que te quiere, gente que no te quiere, yo doy todo por mi club y por la Selección”, reflexionó sobre las reacciones que produce su personalidad. “Fue un partidazo, necesitábamos ganar”, agregó.

* Las frases del Dibu Martínez

En este sentido, Emery respaldó al Dibu, a quien ya había dirigido en su paso por otro club de Inglaterra: “Cuando estuvo en el Getafe y no jugaba ya era así. Después vino al Arsenal y lo conocí. Yo tenía referencias de su mentalidad, pero en ese momento estaba creciendo muchísimo, hasta llegar a la selección argentina. Es el número uno. El secreto del éxito es el trabajo, él podría estar una noche entera sin dormir pensando en lo mejor para el equipo”.

Aston Villa volverá a jugar este domingo desde las 10 (hora argentina) ante Manchester United en condición de local y tendrá dos semanas de descanso por que habrá fecha FIFA. A diferencia de los últimos tiempos, Dibu Martínez no estará con la selección argentina porque fue sancionado con dos partidos por un gesto con el trofeo de la Copa América después del partido contra Chile en septiembre pasado sumado a golpear una cámara tras la derrota 2-1 ante Colombia en la última jornada disputada de las Eliminatorias.