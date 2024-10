Qué es la MLS Supporters’ Shield, el título que puede asegurarse el Inter Miami: qué necesita para ganarlo

El trofeo que en 2023 ganó Cincinatti (Aaron Doster-USA TODAY Sports)

La llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer (MLS) ocasionó un cambio drástico en el mapa del fútbol a nivel mundial, porque la ex estrella del París Saint-Germain y el Barcelona se mudó con su familia a los Estados Unidos para ser la principal figura del Inter Miami, un club que hasta su contratación no poseía logros en sus vitrinas en su corta historia desde su fundación en 2018. La Pulga alteró las estructuras de la joven institución localizada en Florida y este miércoles buscará su segundo trofeo en la entidad, luego de la Leagues Cup alzada en 2023.

Las Garzas se miden desde las 20.45 (hora argentina) ante Columbus Crew en Ohio por la fecha 35 de la MLS y con transmisión de Apple TV, en un partido muy importante porque podrán garantizarse la MLS Supporters’ Shield, galardón que se le entrega al equipo con más puntos de la Temporada Regular a falta de dos jornadas para el cierre del calendario previo al comienzo de los Playoffs rumbo al título del campeonato.

Vale recordar, el plantel dirigido por Gerardo Martino ya había sacado boleto a esta instancia el 24 de agosto pasado con la victoria 2-0 sobre Cincinnati con ocho juegos aún por disputar. En esa oportunidad, la ausencia de Lionel Messi (en recuperación tras lesionarse en la final de la Copa América) fue maquillada con un doblete de Luis Suárez. Esto les permitió regular cargas pensando en el tramo final del año y, desde ese compromiso, los de Florida le ganaron a Chicago Fire y Philadelphia y sumaron tres empates seguidos contra Atlanta United, New York FC y Charlotte FC.

A pesar de haber perdido seis puntos en esa racha, Inter Miami sigue siendo el equipo con mayor cantidad de unidades entre las 29 franquicias del torneo y se asegurará la MLS Supporters’ Shield de vencer al Columbus Crew en condición de visitante, porque le sacará 11 puntos de ventaja en la Conferencia Este a este rival y más inmediato perseguidor, que aún tiene tres partidos más por jugar. A su vez, impedirá ser alcanzado por Los Ángeles Galaxy, puntero de la Conferencia Oeste con 58 puntos.

El festejo de gol de Messi ante Charlotte, la fecha pasada (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Este trofeo se trata de un título oficial, que incluso está homologado por la MLS y suma para el palmarés, tanto de cada club como de cada jugador. Además, el ganador obtiene un pasaje a la Copa de Campeones de la Concacaf de 2025 y, en el caso del conjunto de Leo, daría un paso clave para acercarse al Mundial de Clubes del próximo año, porque aún queda resolver si ese boleto será vía Supporters’ Shield o le será entregado al campeón de la MLS.

La copa al conjunto con más puntos ganados a lo largo de la temporada tiene como máximos ganadores al DC United y Los Ángeles Galaxy, ambos con 4 conquistas. Columbus Crew y New York Red Bulls le siguen con 3 y el último ganador fue Cincinnati, luego de sumar 69 puntos en 2023. Sin embargo, no es la marca más alta porque New England Revolution reunió 73 en 2021. Si Inter Miami gana los tres encuentros que faltan de la Temporada Regular, superará ese récord (llegará a 74 unidades).

La obtención de la MLS Supporters’ Shield se podría demorar si las Garzas igualan o pierden en su visita a Ohio. De igual manera, tendrá otros dos duelos para acercarse a ese logro ante Toronto en Canadá y New England Revolution como local.