Sin Messi y con una ráfaga de Luis Suárez, Inter Miami venció 2-0 a Cincinnati y aseguró su clasificación a los playoffs de la MLS

Inter Miami venció 2-0 a Cincinnati con dos goles de Luis Suárez y se clasificó a los Playoffs de la MLS

Inter Miami logró una victoria por 2-0 ante Cincinnati en un encuentro correspondiente a la fecha 28 de la MLS, lo que le permite al conjunto que dirige el Tata Martino continuar cómodamente como líder de la competencia de Estados Unidos y clasificado a los Playoffs, aún sin la presencia de Lionel Messi, quien se recupera de una lesión en su tobillo derecho.

Las Garzas salieron decididos a avasallar a su rival con una voracidad ofensiva que tuvo premio a los pocos segundos de partido. Antes de cumplirse el primer minuto de juego, Luis Suárez marcó su 17° tanto de temporada superando el récord impuesto por Gonzalo Higuaín (16) como máximo goleador del club en una temporada.

Sin embargo, esta marca pasó a un segundo plano por el emotivo gesto del Pistolero en su celebración. El ex hombre de Nacional de Uruguay se levantó su camiseta para mostrar un mensaje, en el cual decía “fuerza Juan” en alusión al futbolista del Bolso, Juan Izquierdo, quien sufrió una arritmia durante el partido contra San Pablo por la Copa Libertadores, debió ser retirado en ambulancia y permanece internado en terapia intensiva.

El atacante de 37 años anotó su doblete a los 6 minutos y, de ahí en más, los liderados por Martino se dedicaron a conservar el resultado hasta que sufrieron la expulsión de Tomás Avilés por doble amarilla a los 41′. A pesar de jugar con un hombre menos, pudieron sostener la diferencia de camino al entretiempo.

El mensaje de Luis Suárez a Juan Izquierdo (Crédito: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

En el conjunto rosado fueron titulares los argentinos Marcelo Weigandt, Héctor David Martínez, Tomás Avilés y Federico Redondo, quien fue reemplazado por Benjamín Cremaschi a los 85 minutos. En tanto que el elenco de Cincinnati contó con la presencia de Luca Orellano y Luciano Acosta, quien ingresó en el segundo tiempo.

Este fue el regreso del Inter Miami al ámbito local después de la dolorosa eliminación en los octavos de final de la Leagues Cup ante Columbus Crew. El campeón de la edición pasada había tenido una primera fase dispar con una victoria ante Puebla (2-0) y una caída contra Tigres (1-2). Ya en 16avos de final, derrotaron 4-3 en un partidazo a Toronto. Vale destacar, se vieron privados de contar por toda la competencia con Lionel Messi, quien permaneció lesionado desde la final de la Copa América.

El máximo emblema de las Garzas sufrió “una lesión en los ligamentos del tobillo de su pierna derecha” con la selección argentina durante la definición del título continental ante Colombia en los Estados Unidos, que le imposibilitó terminar el partido en el Hard Rock Stadium. “La disponibilidad del capitán vendrá marcada por revisiones periódicas y por el desarrollo de su recuperación”, cerró el parte médico.

Aún no hay precisiones sobre cuándo se concretará su regreso oficial a las canchas, pero el Tata Martino dio precisiones sobre cómo se encuentra Leo: “Los tiempos más o menos están, no está entrenando con el grupo, sí ya sale a campo y está trabajando con los preparadores físicos y va evolucionando bien, era previsible que no esté con Argentina porque todavía no está en condiciones de jugar, pero seguimos bien”. “No me animaría a decirte en días, pero no es una situación que está demasiado lejos”, aclaró ante la insistencia de los periodistas.

El próximo duelo del cuadro de Florida será el próximo sábado 31 desde las 21:30 (hora argentina) contra Chicago Fire en condición de visitante. Luego, habrá dos semanas de receso por la fecha FIFA. Allí, Messi podrá descansar porque no fue citado por Lionel Scaloni para los cruces ante Chile y Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Inter Miami es el líder de la Conferencia Este (Crédito: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Las Garzas volverán a jugar el sábado 14 de septiembre como local ante Philadelphia Union (20:30 horas), el miércoles 18 visitará al Atlanta United en idéntico horario y el sábado 21 volverá a salir de Florida para medirse a partir de las 15 a New York City.

Inicialmente, la ausencia de Lionel Messi se creía que iba a ser un dolor de cabeza, pero sucedió todo lo contrario. El plantel, que tampoco tuvo a Suárez por su citación a la selección uruguaya para la Copa América, se potenció con una racha de ocho triunfos en los últimos 11 compromisos previos a chocar contra Cincinnati. Justamente, este rival fue uno de los que lo venció por 6-1 en el torneo doméstico y los otros fueron Tigres y Columbus Crew en la Leagues Cup.

Actualmente, Inter Miami es el líder de la Conferencia Este y, a falta de 10 jornadas para el final de la Temporada Regular, tiene una ventaja considerable sobre Orlando City (34 puntos), que es el último en ingresar de manera automática a los Playoffs de la MLS.

