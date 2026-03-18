Sociedad

Un hombre de 63 años presentó el apto físico y a las pocas horas murió en una pileta municipal de Mar del Plata

El masculino había terminado una clase de aquagym y realizaba inmersiones en una pileta de 7 metros de profundidad. Le realizaron maniobras de reanimación, pero no fueron exitosas

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La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como asistente habitual y contaba con apto físico presentado horas antes del incidente en la pileta municipal

Un hombre de 63 años falleció durante la mañana de este miércoles en el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, ubicado en Avenida Juan B. Justo al 3700, en Mar del Plata. El episodio se produjo cerca de las 9:20, poco después de que terminara una clase de aquagym. El hecho generó conmoción entre los presentes y llevó a la suspensión de todas las actividades previstas en el establecimiento.

La víctima, identificada como un asistente habitual de la pileta escuela del segundo nivel, era conocida por quedarse algunos minutos adicionales al finalizar la actividad para llevar a cabo ejercicios bajo el agua.

Según el medio local 0223, tras concluir la clase, intentó una inmersión, como hacía habitualmente, pero por causas aún no esclarecidas no logró regresar a la superficie. La profundidad del natatorio, que alcanza los siete metros, dificultó la detección inmediata de la situación.

Una vez advertida la emergencia, los guardavidas y el personal médico del natatorio comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), esfuerzo que se extendió durante 40 minutos.

Además, fue conectado a un desfibrilador externo automático (DEA), que no registró actividad cardíaca. Simultáneamente, un equipo de una empresa de emergencias médicas a domicilio arribó al lugar y reforzó la asistencia suministrándole adrenalina y oxígeno. A pesar del trabajo coordinado de los profesionales y la llegada de la ambulancia, que demoró alrededor de 12 minutos según indicó mi8, el hombre fue declarado fallecido en el natatorio.

De acuerdo con la información brindada desde el establecimiento, el fallecido había presentado su apto médico esa misma mañana, con firma fechada el 12 de marzo, y tenía todos los papeles en regla.

En la declaración jurada de salud no registró enfermedades preexistentes ni mencionó estar bajo tratamiento con medicamentos. Algunos testigos manifestaron que el hombre habría atravesado recientemente una enfermedad oncológica, aunque esa información no figura en los documentos que entregó al natatorio.

El Natatorio Municipal Alberto Zorrilla
El Natatorio Municipal Alberto Zorrilla y el Ente Municipal de Deportes suspendieron actividades y brindaron condolencias públicas tras la tragedia

Tanto el natatorio municipal como el Ente Municipal de Deportes y Recreación de Mar del Plata compartieron en sus cuentas de Instagram una historia dando condolencias a los allegados del hombre y confirmando que la pileta permanecería cerrada.

“El natatorio Alberto Zorrilla permanecerá cerrado en el día de la fecha por el lamentable fallecimiento de un alumno de la institución. Las actividades se reanudarán mañana, jueves 19 de marzo, con normalidad. Acompañamos en este momento a quienes lo conocieron”, escribieron en la publicación.

Se metió a nadar en la costa de Mar del Plata y fue hallado muerto

Un hombre de 72 años perdió la vida y fue hallado a más de 1.700 metros de la costa en la playa Cabo Corrientes de Mar del Plata, tras varias horas de búsqueda llevadas. La persona fallecida, Aldo José Reginatto, había ingresado al mar durante la mañana y desapareció entre las olas; la alerta se activó cuando un amigo, al dejar de verlo, avisó al 911. El episodio ocurrió días atrás.

El cuerpo fue localizado mar adentro, en el área de la Banquina de los Pescadores, por la tripulación de un buque, según informó la Prefectura Naval Argentina, responsable del operativo. Una cámara de vigilancia captó el momento en el que Reginatto entró al agua, a la altura del paseo Jesús de Galíndez y la calle Alem, lo que posibilitó identificar el punto de partida de la búsqueda, según publicó el portal 0223.

En un episodio separado, un hombre de 72 años perdió la vida tras ingresar al mar en la playa Cabo Corrientes de Mar del Plata

De acuerdo con el mismo medio local, el hombre de 72 años era originario de Quilmes, provincia de Buenos Aires, aunque residía desde hacía tiempo en Mar del Plata.

La fiscal Florencia Salas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción n.° 1, interviene en la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, informaron fuentes judiciales a 0223. Marcelo Zanetti, responsable del Operativo de Seguridad en Playas del municipio de General Pueyrredón, indicó a ese medio: “Lo que se ve en la superficie es una corriente que va de sur a norte. Pero claramente hay algunas internas, lo cual hizo que el cuerpo aparezca para la zona del sur y no en el norte, que era donde esperábamos”.

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