Ring Royale en vivo pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo: Aldo de Nigris noquea a Porcella

Moisés “Bull Terrie” Rodríguez vence a Abelito

Por decisión unánime, Moisés Bull Terrie venció a Abelito. En un momento muy emotivo, Abelito felició a su rival, lo que provocó que rompiera en llanto y recibiera el cinturón del Ring Royale, en su discurso agradeció a quienes creyeron en él y se dirigió a su papá: “Te amo pa’”.