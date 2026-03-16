Ring Royale en vivo pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo: Aldo de Nigris noquea a Porcella

Previo a una de las peleas más esperadas vino un segmento musical.
En el inicio del segundo asalto, el cansancio fue un factor determinante para ambos peleadores, pues pese a su preparación la fatiga pesó arriba del ring.
En un descuido de la defensa de Porcella, De Nigris conectó un golpe contundente que doblegó a su oponente y el réferi terminó la pelea, fue al minuto 2:17 del segundo asalto que acabó el encuentro.
“El triunfo es para mí mismo, mi familia y el equipo de mis entrenadores de Los Panchos, gracias”, expresó.
Ambos ex participantes de La Casa de los Famosos dieron una gran exhibición de boxeo, ambos se dieron buenos golpes en el primer asalto, pero el cansancio será un factor importante pues Aldro se notó más agitado al cierre del primer round.
La noche del 15 de marzo de 2026, la aparición sorpresa de Julio César Chávez en el Ring Royale animó a la Arena Monterrey, donde la leyenda del boxeo subió al ring tras la segunda pelea y recibió un cinturón simbólico de campeón.
Sale al ring el ganador del reality La Casa de Los Famosos México para enfrentarse a una de las figuras peruanas que conquistaron a los aficionados de la Casa Más Famosa de México.
Ambos ex participantes de este reality ahora se enfrentan en el ring.
Tras la actuación de Abelito y Bull Terrie saltó al escenario el grupo “Los Caza” de Carlos Trejo para amenizar el evento.
Por decisión unánime, Moisés Bull Terrie venció a Abelito. En un momento muy emotivo, Abelito felició a su rival, lo que provocó que rompiera en llanto y recibiera el cinturón del Ring Royale, en su discurso agradeció a quienes creyeron en él y se dirigió a su papá: “Te amo pa’”.
La pelea inició con gran intensidad y ambos peleadores propiciaron buenos golpes.
Se viene otra de las peleas más mediáticas del Ring Royale, se alista el ring para recibir a Abelito, finalista de La Casa de los Famosos México.
El artista inició su presentación en Monterrey con el tema Mexicano Soy, Martes 13 y Si no quieres no.