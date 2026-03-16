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Ring Royale en vivo pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo: Aldo de Nigris noquea a Porcella

Personajes de internet, actores y celebridades se medirán en un ring de boxeo ante miles de aficionados a este tipo de eventos emergentes

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03:59 hsHoy

Sale El Millonario al escenario para la pausa musical

Previo a una de las peleas más esperadas vino un segmento musical.

03:46 hsHoy

Aldo de Nigris vence a Porcella por nocaut

En el inicio del segundo asalto, el cansancio fue un factor determinante para ambos peleadores, pues pese a su preparación la fatiga pesó arriba del ring.

En un descuido de la defensa de Porcella, De Nigris conectó un golpe contundente que doblegó a su oponente y el réferi terminó la pelea, fue al minuto 2:17 del segundo asalto que acabó el encuentro.

“El triunfo es para mí mismo, mi familia y el equipo de mis entrenadores de Los Panchos, gracias”, expresó.

Aldo de Nigris asesta un
Aldo de Nigris asesta un golpe decisivo a Nicola Porcella, llevándolo a la lona y asegurando la victoria por nocaut en el ring. ((YouTube/ Ring Royale))
03:43 hsHoy

Aldo De Nigris vs Nicola Porcella

Ambos ex participantes de La Casa de los Famosos dieron una gran exhibición de boxeo, ambos se dieron buenos golpes en el primer asalto, pero el cansancio será un factor importante pues Aldro se notó más agitado al cierre del primer round.

03:29 hsHoy

Así fue la aparición de Julio César Chávez en el Ring Royale en la Arena Monterrey

La velada Ring Royale 2026 sumó creadores, memes y entusiasmo colectivo gracias a un episodio inesperado protagonizado por la leyenda mexicana

Así fue la aparición de
Así fue la aparición de Julio César Chávez en el Ring Royale en la Arena Monterrey Foto: Cuartoscuro

La noche del 15 de marzo de 2026, la aparición sorpresa de Julio César Chávez en el Ring Royale animó a la Arena Monterrey, donde la leyenda del boxeo subió al ring tras la segunda pelea y recibió un cinturón simbólico de campeón.

Leer la nota completa
03:26 hsHoy

Aldo De Nigris vs Nicola Porcella

Sale al ring el ganador del reality La Casa de Los Famosos México para enfrentarse a una de las figuras peruanas que conquistaron a los aficionados de la Casa Más Famosa de México.

Ambos ex participantes de este reality ahora se enfrentan en el ring.

Los pugilistas Aldo De Nigris
Los pugilistas Aldo De Nigris y Nicola Porcella intercambian golpes durante su esperado enfrentamiento en el evento Ring Royale, ante la atenta mirada del público presente. ((YouTube/ Ring Royale))
03:15 hsHoy

Los Caza al escenario

Tras la actuación de Abelito y Bull Terrie saltó al escenario el grupo “Los Caza” de Carlos Trejo para amenizar el evento.

03:12 hsHoy

Moisés “Bull Terrie” Rodríguez vence a Abelito

Por decisión unánime, Moisés Bull Terrie venció a Abelito. En un momento muy emotivo, Abelito felició a su rival, lo que provocó que rompiera en llanto y recibiera el cinturón del Ring Royale, en su discurso agradeció a quienes creyeron en él y se dirigió a su papá: “Te amo pa’”.

Los boxeadores Abelito y Moisés
Los boxeadores Abelito y Moisés Rodríguez se enfrentan en el ring durante el evento Ring Royale el 15 de marzo de 2026, mostrando intensa acción. ((YouTube/ Ring Royale))
03:01 hsHoy

Primer round y Abelito se cae

La pelea inició con gran intensidad y ambos peleadores propiciaron buenos golpes.

Pelea de Abelito (YouTube/ Ring
Pelea de Abelito (YouTube/ Ring Royale)
02:44 hsHoy

Abelito Sáez vs Moisés “Bull Terrie” Rodríguez

Se viene otra de las peleas más mediáticas del Ring Royale, se alista el ring para recibir a Abelito, finalista de La Casa de los Famosos México.

(YouTube/ Ring Royale)
(YouTube/ Ring Royale)
02:29 hsHoy

Luis R. Conriquez al escenario

El artista inició su presentación en Monterrey con el tema Mexicano Soy, Martes 13 y Si no quieres no.

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El tapatío volverá al ring el próximo 12 de septiembre de 2026

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