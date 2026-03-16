Deportes

La recorrida por la lujosa mansión de Carlos Tevez: pileta con cascada, un museo con los tesoros de su carrera y la mini Bombonera

Se conoció un video de la visita a la casa del Apache de sus ex compañeros Patrice Evra y el coreano Park Ji-Sung

Guardar

La mansión de Carlos Tevez

En las últimas horas, un video de la lujosa mansión de Carlos Tevez se hizo viral después de la visita a Argentina de sus ex compañeros en el Manchester United Patrice Evra y Park Ji-Sung. El ídolo de Boca Juniors abrió las puertas de su casa y en las imágenes se pueden ver los detalles interiores de la propiedad que combina amplios espacios de confort y varios de los mejores recuerdos de su gloriosa carrera en el fútbol mundial.

En el recorrido por la vivienda sobresale una piscina con efecto de arena y una cascada en el parque posterior, junto con sectores diseñados para actividades al aire libre. El interior, además, alberga un gimnasio profesional, una piscina cubierta y la sala de entretenimiento que incluye un metegol con la forma de la Bombonera.

Uno de los espacios más destacados funciona como museo personal, donde Tevez tiene camisetas históricas, medallas y recuerdos de los 29 títulos obtenidos durante su carrera profesional, una cifra que lo posiciona entre los futbolistas argentinos con más festejos en la historia. Este ambiente museístico está precedido por un mural de Martín Ron que retrata al ex jugador en los distintos equipos donde actuó, desde la selección argentina hasta Boca y los dos equipos de Manchester (United y City) más la Juventus, en Italia.

La impresionante piscina de la
La impresionante piscina de la mansión de Carlos Tevez, rodeada de palmeras y una decoración rocosa con cascadas, ofrece un oasis de lujo y tranquilidad.

En la recorrida, se lo puede ver a Carlitos muy contento con la visita a su hogar de dos de sus ex compañeros en los Diablos Rojos. Tanto que los agasajó con un asado argentino en su domicilio. El reencuentro del ex número 10 del Xeneize con Evra y Park se produjo ya hace un par de semanas, a fines de febrero. Los dos ex futbolistas viajaron especialmente a la Argentina para encontrarse con Tevez, quien desde julio del año pasado dirige a Talleres de Córdoba tras su paso por Independiente y antes por Rosario Central. La visita tuvo como punto destacado el paso del jugador francés y coreano por La Bombonera, el estadio donde Tevez forjó parte de su trayectoria antes de su salto al fútbol europeo.

La magnitud del reencuentro se comprende mejor a la luz de su historial: entre 2007 y 2009, bajo la dirección técnica de Sir Alex Ferguson, Tevez, Evra y Park integraron un equipo del United que conquistó siete títulos, entre ellos la Champions League de 2008, el Mundial de Clubes, dos Premier League, una Community Shield y dos Copas de la Liga.

Evra, internacional por la selección de Francia a pesar de su nacimiento en Senegal, y Park, gloria surcoreana, compartieron una férrea amistad con el Apache durante sus años en Old Trafford. Esa relación, que superó la barrera idiomática y cultural, fue destacada por el DT que se convirtió en leyenda a través de una etiqueta cinematográfica: “el feo, el bueno y el malo”. Lo recordó el propio Evra en una conversación con Rio Ferdinand, otra leyenda del club: “Ferguson no lo podía entender, Ji era el más tímido, pero era un buen mentiroso. Yo traducía cada vez que podía el español de Carlitos a Park, pero lo cierto es que nos divertíamos mucho, al día de hoy seguimos conectados y nos seguimos hablando”.

Una vista nocturna revela el
Una vista nocturna revela el sofisticado diseño interior y exterior de la mansión de Carlos Tevez, con un estanque reflectante y un espacio social elegante.

Durante su estadía en Buenos Aires, Evra compartió un video desde la camioneta que los trasladaba, mostrando el paso por el barrio de La Boca y el estadio. El mensaje que dejó en redes sociales sintetizó el tono amistoso y nostálgico de la visita: “Estamos esperando en tu casa. Apache, La Bombonera, hermano”.

Las imágenes de los tres ex compañeros, difundidas en cuentas personales, muestran la vigencia de la relación. Diego Tevez, hermano del actual técnico de Talleres, aportó otra instantánea de la reunión, donde los visitantes recibieron una bolsa con productos de Tevez32Apache, la marca de indumentaria vinculada al también ex jugador de Corinthians y West Ham.

La carrera de Carlos Tevez en Inglaterra incluyó 99 partidos, 34 goles y 17 asistencias con el Unite. Su salida rumbo al Manchester City, el clásico rival, generó polémica en su momento, pero allí fortaleció su estatus al convertirse en ídolo y sumar a su palmarés una Premier League, una Community Shield y una FA Cup. En Los Ciudadanos, el Apache jugó 148 partidos, y acumuló 73 goles y 37 asistencias.

Carlos Tevez, Park Ji-Sung y
Carlos Tevez, Park Ji-Sung y Patrice Evra se reencontraron en Buenos Aires

Temas Relacionados

Carlos TevezPatrice EvraPark Ji-SungBoca JuniorsManchester United

Últimas Noticias

¿Por qué la marcha nórdica es el entrenamiento más completo para todas las edades?

Diversos estudios internacionales confirman que esta técnica activa más grupos musculares, mejora la postura y acelera la quema de calorías. Por qué es recomendada tanto para adultos mayores como para quienes buscan optimizar su entrenamiento con bajo impacto

¿Por qué la marcha nórdica

Los secretos de atletas de élite: hábitos que pueden mejorar el rendimiento de cualquier corredor

Especialistas en entrenamiento revelan cómo la estructura previa, la alimentación tras la carrera y el fortalecimiento físico semanal pueden marcar la diferencia en la evolución y la prevención de lesiones

Los secretos de atletas de

La decisión que tomó Sergio Chiquito Romero tras su salida de Boca y último paso por Argentinos Juniors

El arquero de 39 años colgará los guantes y se lanzará como entrenador

La decisión que tomó Sergio

Por qué el décimo puesto de Franco Colapinto en China fue su mejor actuación en la Fórmula 1

Otra gran largada, sobrepasos y masterclass en defensa peleando en puestos de punta: así, el argentino recuperó su fin de semana y sumó su primer punto en Alpine. Cuando el resultado final no es lo único que vale

Por qué el décimo puesto

7 frases de Úbeda tras el empate de Boca ante Unión: del por qué salió Ascacíbar al “cambio defensivo” de Braida por Merentiel

El entrenador afirmó que merecieron ganarle al Tatengue, sobre todo por lo demostrado en el complemento

7 frases de Úbeda tras
DEPORTES
¿Por qué la marcha nórdica

¿Por qué la marcha nórdica es el entrenamiento más completo para todas las edades?

Los secretos de atletas de élite: hábitos que pueden mejorar el rendimiento de cualquier corredor

La decisión que tomó Sergio Chiquito Romero tras su salida de Boca y último paso por Argentinos Juniors

Por qué el décimo puesto de Franco Colapinto en China fue su mejor actuación en la Fórmula 1

7 frases de Úbeda tras el empate de Boca ante Unión: del por qué salió Ascacíbar al “cambio defensivo” de Braida por Merentiel

TELESHOW
Momentos inolvidables de Lollapalooza: el

Momentos inolvidables de Lollapalooza: el guiño de Tyler, the Creator, el encanto de Chappell Roan y la confesión de Sabrina Carpenter

La sorpresiva aparición de María Becerra en el show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza Argentina que fue furor

Quién es La Maciel, la nueva integrante de Gran Hermano: figura de las redes y dueña de una fuerte historia de vida

Premios Oscar 2026: Conan O’Brien le dedicó un saludo especial al público argentino

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity: los cuatro semifinalistas que quedaron cerca de la gran final

INFOBAE AMÉRICA

Entre túneles, palacios enterrados y

Entre túneles, palacios enterrados y fuentes legendarias: los tesoros subterráneos de la Roma antigua

Aguas residuales en la agricultura: cómo impacta el riego en la seguridad de los alimentos

EN VIVO: Israel llevó a cabo “operaciones terrestres limitadas” contra infraestructura clave del Hezbollah en el sur de Líbano

El secretario de Energía de Estados Unidos afirmó que la guerra con Irán podría terminar “en las próximas semanas”

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy vuelve a comparecer ante los tribunales por presunta financiación libia de su campaña de 2007