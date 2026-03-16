La recorrida por la lujosa mansión de Carlos Tevez: pileta con cascada, un museo con los tesoros de su carrera y la mini Bombonera

La mansión de Carlos Tevez

En las últimas horas, un video de la lujosa mansión de Carlos Tevez se hizo viral después de la visita a Argentina de sus ex compañeros en el Manchester United Patrice Evra y Park Ji-Sung. El ídolo de Boca Juniors abrió las puertas de su casa y en las imágenes se pueden ver los detalles interiores de la propiedad que combina amplios espacios de confort y varios de los mejores recuerdos de su gloriosa carrera en el fútbol mundial.

En el recorrido por la vivienda sobresale una piscina con efecto de arena y una cascada en el parque posterior, junto con sectores diseñados para actividades al aire libre. El interior, además, alberga un gimnasio profesional, una piscina cubierta y la sala de entretenimiento que incluye un metegol con la forma de la Bombonera.

Uno de los espacios más destacados funciona como museo personal, donde Tevez tiene camisetas históricas, medallas y recuerdos de los 29 títulos obtenidos durante su carrera profesional, una cifra que lo posiciona entre los futbolistas argentinos con más festejos en la historia. Este ambiente museístico está precedido por un mural de Martín Ron que retrata al ex jugador en los distintos equipos donde actuó, desde la selección argentina hasta Boca y los dos equipos de Manchester (United y City) más la Juventus, en Italia.

La impresionante piscina de la mansión de Carlos Tevez, rodeada de palmeras y una decoración rocosa con cascadas, ofrece un oasis de lujo y tranquilidad.

En la recorrida, se lo puede ver a Carlitos muy contento con la visita a su hogar de dos de sus ex compañeros en los Diablos Rojos. Tanto que los agasajó con un asado argentino en su domicilio. El reencuentro del ex número 10 del Xeneize con Evra y Park se produjo ya hace un par de semanas, a fines de febrero. Los dos ex futbolistas viajaron especialmente a la Argentina para encontrarse con Tevez, quien desde julio del año pasado dirige a Talleres de Córdoba tras su paso por Independiente y antes por Rosario Central. La visita tuvo como punto destacado el paso del jugador francés y coreano por La Bombonera, el estadio donde Tevez forjó parte de su trayectoria antes de su salto al fútbol europeo.

La magnitud del reencuentro se comprende mejor a la luz de su historial: entre 2007 y 2009, bajo la dirección técnica de Sir Alex Ferguson, Tevez, Evra y Park integraron un equipo del United que conquistó siete títulos, entre ellos la Champions League de 2008, el Mundial de Clubes, dos Premier League, una Community Shield y dos Copas de la Liga.

Evra, internacional por la selección de Francia a pesar de su nacimiento en Senegal, y Park, gloria surcoreana, compartieron una férrea amistad con el Apache durante sus años en Old Trafford. Esa relación, que superó la barrera idiomática y cultural, fue destacada por el DT que se convirtió en leyenda a través de una etiqueta cinematográfica: “el feo, el bueno y el malo”. Lo recordó el propio Evra en una conversación con Rio Ferdinand, otra leyenda del club: “Ferguson no lo podía entender, Ji era el más tímido, pero era un buen mentiroso. Yo traducía cada vez que podía el español de Carlitos a Park, pero lo cierto es que nos divertíamos mucho, al día de hoy seguimos conectados y nos seguimos hablando”.

Una vista nocturna revela el sofisticado diseño interior y exterior de la mansión de Carlos Tevez, con un estanque reflectante y un espacio social elegante.

Durante su estadía en Buenos Aires, Evra compartió un video desde la camioneta que los trasladaba, mostrando el paso por el barrio de La Boca y el estadio. El mensaje que dejó en redes sociales sintetizó el tono amistoso y nostálgico de la visita: “Estamos esperando en tu casa. Apache, La Bombonera, hermano”.

Las imágenes de los tres ex compañeros, difundidas en cuentas personales, muestran la vigencia de la relación. Diego Tevez, hermano del actual técnico de Talleres, aportó otra instantánea de la reunión, donde los visitantes recibieron una bolsa con productos de Tevez32Apache, la marca de indumentaria vinculada al también ex jugador de Corinthians y West Ham.

La carrera de Carlos Tevez en Inglaterra incluyó 99 partidos, 34 goles y 17 asistencias con el Unite. Su salida rumbo al Manchester City, el clásico rival, generó polémica en su momento, pero allí fortaleció su estatus al convertirse en ídolo y sumar a su palmarés una Premier League, una Community Shield y una FA Cup. En Los Ciudadanos, el Apache jugó 148 partidos, y acumuló 73 goles y 37 asistencias.

Carlos Tevez, Park Ji-Sung y Patrice Evra se reencontraron en Buenos Aires