El look que eligió Sofía Gonet para la final de MasterChef Celebrity: en qué icónica producción de una diva se inspiró

La influencer eligió hacer honor a una de las grandes figuras de la televisión con su último outfit del programa (Video: Instagram)

Este miércoles por la noche llega la gran final de MasterChef Celebrity (Telefe) y la expectativa está más alta que nunca: Sofía “La Reini” Gonet e Ian Lucas se enfrentan por el trofeo del reality de cocina. En las redes sociales del programa circulan los primeros avances del episodio y el look con el que Sofía hace su ingreso al estudio ya genera comentarios. Aunque solo lo lleva durante algunos minutos antes de cambiarse por la chaqueta de chef, la elección no pasa inadvertida.

La Reini apuesta por un estilismo inspirado en una de las sesiones de fotos más emblemáticas de Susana Giménez. En el adelanto, Sofía aparece con un vestido largo amarillo, guantes blancos y envuelta en una bandera argentina y replicando el estilismo que Susana inmortaliza desde hace años. El detalle del peinado rubio con flequillo y la pose elegante con la mano levantada completan el homenaje, que recibe entusiasmo y nostalgia por parte de los seguidores del programa.

La referencia original proviene de una producción icónica de Susana frente a una enorme bandera nacional, símbolo de la diva como figura central de la cultura pop argentina. El guiño de Sofía refuerza el espíritu de homenaje y celebración, suma un toque local y de glamour al inicio de la gala, y conecta dos generaciones de referentes mediáticos.

Sofía inspiró su último look en MasterChef en una icónica sesión de fotos de Susana Giménez

Mientras la tensión crece en la cocina y los finalistas se preparan para el desafío más importante de la temporada, la producción cuida cada detalle para que la gala sea inolvidable. El homenaje de la Reini a Susana se convierte en uno de los momentos más comentados y fotografiados de la noche, con usuarios en redes compartiendo comparativas y celebrando la puesta en escena.

Así, la última noche de competencia promete no solo emoción culinaria y un enfrentamiento reñido, sino también un desfile de guiños, nostalgia y tributos a los grandes íconos de la televisión argentina. La Reini, con su entrada inspirada en Susana, se asegura un lugar en los comentarios, memes y miradas de la gala final, y demuestra que en la televisión el show no solo está en el plato, sino también en el estilo y en la historia.

Desde que se conoció la noticia ambos compartieron sus sentimientos en Instagram apenas se confirmó su clasificación. La reacción fue inmediata y cargada de agradecimiento y entusiasmo. Ian publicó un video en el que, visiblemente conmovido, expresó: “¡Estamos en la final, carajo! ¡Vamos!“. Y dejó una dedicatoria especial a sus seguidores: “Esto es todo de ustedes por creer en mí. Los que creyeron desde el principio y los que se fueron sumando, los amo. Dejé la vida para estar ahí, así que les pido mañana el aguante. Por favor, los amo, es toda de ustedes. Estoy más que feliz, gracias por cumplirme el sueño una vez más. Y ahora, dejar la vida en la final”.

La icónica foto de Susana que replicó la Reini para la gran final de MasterChef

Por su parte, la influencer optó por compartir una fotografía junto a Ian y una imagen oficial que la declara finalista del certamen. En su mensaje, dejó claro el esfuerzo realizado: “El verdadero persevera y triunfarás. ¡Gracias a mis asesores! y a todos los que nos acompañaron del otro lado de la pantalla, les prometo la mejor final de la historia. Los amo”. Esta publicación sumó cientos de comentarios de seguidores que celebraron su avance y destacaron su actitud durante toda la temporada.

a semifinal fue una de las más complejas del ciclo. Los cuatro aspirantes —Ian, La Reini, Maxi López y Claudio “El Turco” Husaín— se enfrentaron a una consigna técnica que elevó la dificultad: replicar un rack de cordero en croute de hierbas y almendras, acompañado de puré de edamame y una reducción de aceto balsámico.