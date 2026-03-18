Laurita Fernández disfruta de los últimos días de playa con su novio y mostró en un video sus dotes de acróbata en el mar

Laurita Fernández y su novio disfrutaron del mar y las acrobacias acuáticas en sus vacaciones

La reciente escapada romántica de Laurita Fernández y Matías Busquet a las playas de Costa Mujeres marcó un paréntesis antes del regreso de la actriz a la cartelera teatral con “La cena de los tontos” este 20 de marzo. Entre escenarios idílicos, acrobacias en el mar y momentos de complicidad, la pareja compartió días a orillas del Caribe mexicano.

Durante su estadía, Laurita y Matías disfrutaron jornadas de descanso y actividades acuáticas. La actriz se destacó por sus acrobacias en el mar, rodeada de aguas turquesas, mientras el polista la acompañaba con gestos de apoyo y cercanía. Las imágenes publicadas reflejan un ambiente distendido y sonrisas genuinas en playa y paseos por el litoral.

Tres postales de Laurita Fernández junto a su novio Matías Busquet en Costa Mujeres

Acrobacias sobre el mar

Las publicaciones en redes sociales de Laurita Fernández exhibieron ejercicios y juegos acuáticos con gestos de satisfacción. La actriz aparece sumida hasta la cintura en el mar caribeño, desplegando energía y vitalidad, bajo la atenta mirada de su pareja.

En los videos, el clima de felicidad es evidente. La pareja comparte escenas en la arena, reposeras y recorridos junto al mar. Cada registro visual refuerza la complicidad y el disfrute de ambos en el entorno natural.

Matías Busquet acompañó a Fernández en cada actividad con gestos de apoyo y diversión, mientras el Caribe mexicano enmarca el periodo de descanso previo al regreso teatral de la actriz.

Las jornadas en el Caribe mexicano transcurrieron entre playa, paseos románticos y ricas comidas

Días de relax en Costa Mujeres

El descanso fue protagonista en la escapada. Fernández expresó en sus redes sociales: “La única preocupación fue comer, comer, comer y descansar”. La pareja alternó desayunos frente al mar con cenas en terrazas y almuerzos bajo las sombrillas, priorizando el relax y la gastronomía local.

La actriz, después de una agenda anual intensa, definió estas vacaciones como un paréntesis necesario antes de retomar sus compromisos en teatro. Fernández y Busquet aprovecharon la intimidad de la playa y el ritmo relajado para fortalecer su vínculo, lejos del entorno habitual de exposición mediática.

El entorno favoreció la privacidad de la pareja, que celebró la tranquilidad y la desconexión de la rutina cotidiana para disfrutar de encuentros y paseos caribeños.

Además de la playa, paseos en barco y salidas nocturnas hicieron inolvidables las vacaciones de Laurita Fernández

Postales del paraíso

Las publicaciones de Laurita Fernández mostraron un escenario caribeño de arenas blancas, aguas cristalinas y vegetación tropical. Las escenas incluyen caminatas por pasarelas rodeadas de palmeras, sobremesas al atardecer y momentos de lectura a orillas del mar.

Un collage de imágenes registra desayunos con jugos de colores, tardes en hamaca y cenas con cócteles. Destacan las instantáneas bajo una sombrilla, tomas espontáneas en reposeras y selfies donde ambos aparecen relajados y sonrientes.

Las playas de Costa Mujeres sirvieron como refugio para la pareja, ofreciendo un telón de fondo paradisíaco y privacidad durante su primer viaje romántico compartido públicamente.

Laurita Fernández y Matías Busquet disfrutaron de la romántica escapada caribeña

El inicio del romance entre Laurita y Matías

La relación entre Laurita Fernández y Matías Busquet tuvo su inicio en un contexto ajeno a la playa. Como contó la actriz, el primer contacto se produjo cuando Busquet asistió a una función teatral estimulada por el nexo de Benjamín Vicuña: “Lo estoy conociendo… Estamos hace un par de meses. Él vino a verme a una función, fue culpa de Vicuña”, relató Fernández.

Al principio, el contacto virtual no prosperó, pero posteriormente coincidieron en una carrera solidaria y el vínculo se consolidó. En diciembre, aparecieron juntos en un espectáculo en Buenos Aires. Sin embargo, fue el 14 de febrero, Día de los Enamorados, cuando Fernández compartió su primera foto juntos, confirmando la relación en redes sociales.

La actriz señaló su interés por alguien ajeno al mundo del espectáculo: “Me pareció interesante que no fuera del medio, que no hiciera lo mismo que yo… Entonces, estoy en esa etapa de conocerlo”, afirmó Fernández, quien transita esta nueva relación tras su separación de Peluca Brusca en 2025.

La cercanía al mar y la calidez de Costa Mujeres envolvieron a la pareja en jornadas serenas, lejos de rumores, permitiéndoles compartir su presente sentimental con espontaneidad y naturalidad.