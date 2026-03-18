Irán: cuáles son las diferencias entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria

Las Fuerzas Armadas iraníes se dividen en Ejército, Fuerza Aérea y Armada, mientras que la Guardia Revolucionaria cuenta con ramas exclusivas, como la fuerza Quds y el Basij

En Infobae al Regreso, Andrei Serbin Pont detalló el funcionamiento paralelo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria en Irán, subrayando el rol central de este último cuerpo en la protección del régimen y la represión interna.

Durante el análisis con el staff de Infobae al Regreso, compuesto por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Serbin Pont precisó: “En Irán, después de las Fuerzas Armadas, hay toda una estructura paralela que es la Guardia Revolucionaria. Es una estructura armada, pero su rol, a diferencia de las Fuerzas Armadas, no es la protección de la soberanía de Irán, es la protección de la revolución islámica en Irán”.

La Guardia Revolucionaria: un ejército al servicio del régimen

El especialista distinguió las funciones: “Las Fuerzas Armadas, como en la mayoría de los países, están divididas en Fuerza Aérea, Ejército y Armada”. Sin embargo, explicó que la Guardia Revolucionaria tiene su propia fuerza terrestre y aeroespacial, controla el programa de misiles, la fuerza Quds (dedicada a inteligencia y operaciones en el exterior) y el Basij, encargado de la represión interna.

“La Guardia Revolucionaria responde directamente al régimen. No es que su misión sea el resguardo de Irán. Su objetivo es preservar el poder del régimen”, aclaró Serbin Pont, aludiendo a la lógica de autodefensa que atraviesa la política iraní desde la revolución islámica.

Israel y Estados Unidos apuntan a neutralizar la estructura de mando de la Guardia Revolucionaria para debilitar el sostén del régimen en medio de tensiones regionales (REUTERS)

El analista advirtió que la existencia de este cuerpo paralelo “permite balancear el poder cuando tenés el control del Estado, porque una estructura así previene golpes internos y asegura la lealtad al régimen, más allá de las Fuerzas Armadas tradicionales”.

Funciones y estructuras: control social y proyección exterior

Serbin Pont profundizó sobre la organización interna: “El Basij es una milicia paramilitar alineada ideológicamente con el régimen y su función central es el control social y la represión interna”. En simultáneo, la Guardia Revolucionaria lidera operaciones de inteligencia y terrorismo en el exterior a través de la fuerza Quds.

“Muchas de las operaciones militares externas y de represión interna están a cargo de la Guardia y sus ramas. Por eso, los ataques recientes se focalizaron en descabezar a los líderes de esta estructura”, puntualizó el analista.

La doble cadena de mando genera “una lógica de preservación del régimen, donde cada rama cumple funciones específicas: mientras las Fuerzas Armadas se centran en la defensa territorial, la Guardia Revolucionaria vela por la supervivencia política de la cúpula”, remarcó.

La Guardia Revolucionaria de Irán dispone de recursos y tecnología militar avanzada, lo que refuerza su autonomía y su rol central en la política exterior iraní (REUTERS)

Impacto en el equilibrio de poder y la respuesta internacional

El especialista señaló que la presencia de dos estructuras armadas “dificulta cualquier intento de golpe militar clásico y refuerza la capacidad del régimen para reprimir protestas internas”. Además, la Guardia Revolucionaria dispone de recursos autónomos y acceso a tecnología militar avanzada.

En el contexto actual, “las operaciones de Israel y Estados Unidos buscan neutralizar la estructura de mando de la Guardia Revolucionaria, porque saben que su desarticulación puede provocar una crisis de poder interna”, afirmó Serbin Pont.

La estructura dual también condiciona la política exterior iraní, ya que “la fuerza Quds permite a Irán proyectar influencia más allá de sus fronteras y operar en escenarios de conflicto regional”, como destacó el especialista en diálogo con el equipo de Infobae al Regreso.

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