Cande Molfese respondió a las críticas por su cuerpo tras sus vacaciones en Punta Cana

La actriz subió un descargo en sus redes sociales (Video: TikTok)

Cande Molfese atraviesa uno de sus momentos más felices y lo demuestra a cada paso en sus redes sociales. Siempre activa y cercana a sus seguidores, la actriz y cantante suele compartir su rutina entre proyectos laborales y escapadas soñadas. Esta vez, decidió dejar por un tiempo el ritmo agitado de la ciudad y apostar por el relax total: armó las valijas y se embarcó en unas vacaciones de ensueño en Punta Cana, República Dominicana, junto a su novio Joaquín. Sin embargo, luego de compartir fotos y videos de su viaje, Cande recibió una gran cantidad de críticas sobre su cuerpo y eligió responder con un descargo sincero en sus redes sociales.

En un video, la artista expresó: “Nunca pensé que iba a tener que hacer un video de este tipo. Realmente me quedo muy impresionada por mi video anterior, que si no lo vieron, les muestro mi desayuno. No puedo creer la cantidad de comentarios negativos que recibo con respecto a mi apariencia en cuanto a mi edad, en cuanto a mi piel, en cuanto a mis pecas, en cuanto a todo. Realmente es una agresión que me deprime muchísimo”.

Cande subrayó que la mayoría de los comentarios llegaron de mujeres y se preguntó: “¿Qué necesidad? Esta cosa de: ‘Bueno, estás expuesta, tenés que recibir estas cosas’. La verdad, no es así. Me duele, me genera inseguridad, me pone mal. No lo puedo creer”. Remarcó además que siempre intenta mostrarse natural: “Sí, tengo treinta y cinco años, me conocen desde que tengo diecinueve. Y sí, pasaron años en el medio, crecí, por suerte, gracias a Dios. Soy una persona que no tengo ningún tipo de intervención en la cara. No me hice nunca nada, le tengo pánico. No significa que en algún momento no lo haga, pero hoy estoy conforme y feliz con quien soy”.

Cande recibió críticas por su cuerpo, por las pecas que le salieron tras la exposición al sol y por su edad (Instagram)

A pesar de su actitud positiva, admitió que los comentarios la afectan: “Les tengo que mentir a ustedes si les digo que lo que leo no me genera ciertas inseguridades y me hace decir: ‘Uy, estaré grande, ay, no, tengo treinta y cinco’, y todas las cuestiones que a cualquiera se le presentan”.

En su mensaje, la artista interpeló directamente a quienes la criticaron: “A vos que estás del otro lado y escribís todas esas cosas tan negativas hacia una persona, como en este caso hacia mí, que no te hice nada, simplemente te estoy mostrando mi tostada con palta y huevo, me pregunto: ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Pensás que a mí eso no me va a afectar, que tengo que recibirlo porque soy una persona pública, que tenés que opinar de otra persona? Es muy triste. Es una agresión completamente innecesaria”.

Cande también diferenció entre críticas al trabajo y ataques personales: “No se está juzgando mi trabajo, ni qué hago en la radio, ni qué dije, ni qué dejo de decir. Se está juzgando mi apariencia física. ¿Realmente creemos que eso está bien? ¿Creemos que eso a mí no me va a doler? ¿Creemos que me lo tengo que bancar porque soy pública? No entiendo”.

La actriz y Joaquín disfrutaron de un día de pileta a puro relax y diversión en pareja (Instagram)

Para cerrar, agradeció a quienes la apoyan: “También quiero agradecer a toda la gente que me tira la mejor, la gente buena onda que comenta, que también hay un montón y también los veo. Me quedé muy impresionada del concepto de belleza que tenemos hoy en día en el 2026. El tiempo pasa, la vida pasa y es así. Les mando un beso grande”.

Así, Cande Molfese apostó por la sinceridad y la empatía, invitando a la reflexión sobre la violencia en redes y el impacto real que pueden tener los comentarios sobre la apariencia física.