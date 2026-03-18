La confesión hot de Catalina Gorostidi: “Si entro a la casa de Gran Hermano, voy a tener sexo con él”

La exhermanita reveló con quién tendría relaciones sexuales dentro de la casa (Video: Instagram)

Catalina Gorostidi volvió realizar una confesión sin filtros que rápidamente se volvió viral. Fiel a su estilo frontal, la ex participante de Gran Hermano no dudó en revelar qué es lo primero que haría si tuviera la oportunidad de reingresar a la casa en la actual edición Generación Dorada, y el protagonista de su declaración no pasó desapercibido.

Durante su participación en el stream All Access (DGO), donde comparte espacio con el conductor Tucu López y otros panelistas, la pediatra santafesina sorprendió a todos al hablar de su interés por Brian Sarmiento, uno de los actuales participantes del reality. “Si entro a la casa, voy a tener sexo con Brian”, lanzó entre risas, generando la inmediata reacción del estudio.

Lejos de quedarse en una frase al pasar, Catalina redobló la apuesta y dejó en claro que no se trataba de una fantasía lejana. “Y no lo dudo, ¿eh? Sé que va a pasar”, aseguró con total convicción. Ante la pregunta sobre cuánto tiempo tardaría en concretarse ese acercamiento dentro de la casa, fue aún más directa: “Dos, tres días. Yo no tendría problema”.

Catalina Gorostidi aseguró no tener dudas sobre la posibilidad de concretar un encuentro íntimo con Brian Sarmiento en Gran Hermano

La escena, cargada de complicidad y humor, se volvió rápidamente uno de los momentos más comentados del streaming. Mientras sus compañeros intentaban seguirle el ritmo, Catalina mantuvo su postura y dejó en claro que su interés por el exfutbolista no es nuevo. De hecho, según reveló la propia Gorostidi, entre ambos ya existió un vínculo previo fuera de las cámaras. “Estuve con Brian antes de GH. Y después, cuando salí de GH, tuvimos unas cositas”, confesó tiempo atrás, dejando en evidencia que la conexión entre ambos viene de antes del reality. Incluso, no dudó en elogiarlo sin reservas: “Siempre me pareció muy lindo, tiene mucho sex appeal. Es muy carismático”.

En medio del programa, la producción mostró imágenes de Sarmiento dentro de la casa, lo que terminó de encender aún más el comentario de Catalina. “Mirá, no puede ser tan bombonazo así, todo transpirado”, dijo entre risas, mirando a la pantalla como si pudiera comunicarse directamente con él.

Pero eso no fue todo. En un tono pícara y sin ningún tipo de filtro, la exhermanita le habló directamente: “Brian, estás jugando muy bien. ¿Cuándo vas a salir? Porque te estoy esperando”. La frase desató risas en el estudio, aunque también dejó en claro que su interés es real y que no descarta retomar el vínculo si se da la oportunidad.

La ex participante de Gran Hermano afirmó que tendría sexo con Brian Sarmiento si reingresa a la casa del reality (Prensa Telefe)

La historia entre ambos, según su propio relato, comenzó de manera bastante reservada. Catalina contó que viajó especialmente desde Córdoba a Buenos Aires para conocerlo, en un encuentro que intentaron mantener en secreto. “Fui a Puerto Madero a conocerlo y no quería que me vieran. No quería que se sepa, así que fui toda encapuchada”, recordó entre risas.

En ese contexto, también se animó a calificar la experiencia, con una frase que no pasó desapercibida: “Es 10 de 10. Aparte es buen chabón. Posta”. Si bien aclaró que el futbolista actualmente está en pareja, eso no pareció frenar su entusiasmo ni sus intenciones de un eventual reencuentro dentro del reality.

La repercusión de sus dichos no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron tanto al tono directo de la confesión como a la posibilidad de que se concrete si Catalina vuelve a ingresar a la casa. En un programa donde los vínculos personales y las estrategias suelen entrelazarse, una declaración de este tipo no solo suma picante al juego, sino que también abre interrogantes sobre cómo impactaría en la dinámica del reality.

Mientras tanto, dentro de la casa, Brian Sarmiento continúa ajeno a estas declaraciones, concentrado en su juego y en las alianzas que va construyendo día a día. Sin embargo, afuera, el nombre de Catalina ya volvió a instalarse con fuerza, alimentando las especulaciones sobre un posible reingreso y, sobre todo, sobre lo que podría suceder si ambos vuelven a cruzarse bajo el mismo techo.