La frustración de Simeone tras la dura goleada que sufrió el Atlético de Madrid ante Benfica

El Cholo se fue muy disconforme con la producción de su equipo. Foto: REUTERS/Pedro Nunes

El Atlético de Madrid tuvo una pésima actuación en la segunda fecha de la fase Liga de la Champions League y sufrió una humillante goleada por 4 a 0 ante el Benfica. En el Estadio Da Luz, el equipo de Diego Simeone volvió a demostrar que aún está en construcción, dado que sus nuevas figuras no lograron adaptarse a un sistema que estuvo lejos de las expectativas.

“Hay que felicitar al rival. Ellos hicieron un muy buen partido, aprovecharon todos los errores que pudimos cometer y tuvieron una contundencia enorme. Merecieron ganar sin ninguna duda”, subrayó el Cholo en declaraciones brindadas a Movistar+ al término del encuentro. El elenco lusitano ganó duelos individuales, fue vertical, jugó a un toque y gozó de un estado de gracia en varios de sus jugadores. Ángel Di María demostró estar intacto con su velocidad y tuvo una producción similar a las que interpretaba cuando tenía 20 años. Además, el delantero griego Vangelis Pavlidis generó una preocupación constante en el área española.

La pálida imagen del Colchonero fue tan llamativa, que el DT realizó cuatro variantes antes del descanso: Llorente, Antoine Griezmann, Koke y Rodrigo De Paul fueron reemplazados por Nahuel Molina, Conor Gallagher, Javi Serrano y Alexander Sortloth. “No salió evidentemente. Ellos fueron mejores que nosotros en todo momento. La responsabilidad es mía de no generar lo que quise generar, que no apareció, vino el penal muy rápido, nos pusimos 2-0 enseguida y no pudimos generar lo que habíamos querido generar”, explicó Simeone.

“Siempre pienso en positivo. Pienso que esto es una buena oportunidad para seguir mejorando. Veníamos haciendo un trabajo muy bueno, hicimos un partido que no fue el que esperábamos, pero es parte del juego”, apuntó. Y sobre la clausura parcial que ha sufrido el Cívitas Metropolitano por los incidentes que se registraron en el derby ante el Real Madrid aclaró: “Hay que aceptar lo que han dictado y que es una gran oportunidad para crecer como club”.

Después de vencer al RB Leipzig, el Atlético de Madrid sufrió un duro golpe en esta nueva edición de la Liga de Campeones que parece estar cargada de sorpresas. Desde temprano el panorama se mostró oscuro para el Colchonero. Es que Di María se lució como en el potrero de su casa y se asoció a la perfección con Pavlidis, una de las amenazas constantes..

El Benfica tuvo una actuación brillante en Portugal y aplastó al Atlético de Madrid con una contundente victoria. El turco Kerem Akturkoglu abrió el marcador y el Fideo extendió la ventaja a través de un penal. Además, el danés Alexander Bah festejó el tercero y el neerlandés Orkun Kokcu le puso cifras definitivas desde los doce pasos.

Nicolás Otamendi tuvo una gran producción en la defensa lusitana y Benjamín Rollheiser ingresó en el complemento. En el Colchonero tuvieron acción Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Ángel Correa y Giuliano Simeone, pero la superioridad local fue tan grande que no pudieron gravitar. El Cholo Simeone se retiró ofuscado por el resultado y el preocupante nivel que expuso su equipo.