La fuerte respuesta de la esposa de Dibu Martínez tras la sanción de la FIFA al arquero

Emiliano Martínez con su esposa Mandinha después de la ceremonia del trofeo en el Mundial de Qatar (REUTERS/Lee Smith)

Emiliano Martínez se disculpó públicamente tras ser suspendido por la FIFA debido a un gesto y por golpear una cámara, tras el último encuentro ante Colombia en Barranquilla. Además, en un festejo posterior al triunfo ante Chile en el estadio de River Plate, el arquero celebró de manera controvertida al llevar el trofeo de la Copa América en su zona genital, un gesto que ya había realizado cuando recibió el premio al mejor arquero del Mundial en la consagración del equipo en Qatar 2022.

El arquero del Aston Villa recibió una sanción de dos partidos, lo que le impedirá participar en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con la selección argentina frente a Venezuela como visitante y Bolivia en condición de locao. Dibu Martínez utilizó sus redes sociales para expresar su aceptación de la sanción y pedir disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos.

“Acepto la sanción de FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien, el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una foto junto a su hijo Santino.

El mensaje de Mandinha al posteo de Dibu Martínez tras la sanción recibida

La esposa del Dibu, Mandinha Martínez, fue una de las primeras en comentar el posteo de su marido, y mostró su apoyo incondicional. “Todos los que te conocen de verdad saben el gran hombre que sos, el corazón grande que tenés”, escribió. Además, destacó las cualidades de Emiliano como amigo, hijo, padre y esposo, y expresó su orgullo por él.

Tras los incidentes, el arquero argentino evitó alimentar la polémica y se centró en aceptar la decisión de la FIFA y en disculparse públicamente. Dibu concluyó su mensaje afirmando que nunca fue su intención faltar el respeto a nadie y que tratará de no ofender a más personas en el futuro. Su enfoque, según sus palabras, estará en ganar títulos tanto con la selección argentina como con su club, el Aston Villa.

La reacción de Martínez generó un fuerte repudio en Colombia, especialmente por parte del camarógrafo Jhonny Jackson, quien relató su experiencia tras el incidente. “Busco reacciones”, explicó, refiriéndose a su labor durante el partido. En su mensaje de disculpa, Martínez también mencionó que nunca fue su intención faltar el respeto a nadie y que no comprendía que su gesto pudiera ser ofensivo. “Trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”, concluyó el arquero.

LA HISTORIA DE AMOR DE DIBU MARTÍNEZ Y MANDINHA

Dibu y su esposa mantienen un profundo amor, que suelen expresar en mensajes públicos, como el que la empresaria, nacida en Londres de madre brasileña y padre portugués, publicó el pasado 2 de septiembre, cuando el arquero que juega en la Premier League cumplió 32 años: “Sos lo más lindo que tenemos. En este día tan especial, quiero reconocer y agradecer por ser el pilar de nuestra familia. Te admiro”.

Con Santino y Ava como testigos de un lazo inquebrantable, Martínez es protagonista de una conmovedora historia de amor junto a Amanda Gama, más conocida como Mandinha Martínez, su esposa desde hace 11 años, y quien lo acompaña y respalda en cada desafío desde se conocieron, además de apoyar sus “locuras”.

El marplatense tenía 12 años cuando se probó en Independiente de Avellaneda. Sus compañeros se burlaban de él porque al comienzo no podía saltar una valla para tapar una pelota, ni esquivar conitos, ni sabía hacer los trabajos de coordinación. Le costaba porque no estaba acostumbrado a esos trabajos de campo en su ciudad natal. Con el tiempo y un gran esfuerzo, mostró sus condiciones, se superó a sí mismo y empezó a convertirse en un profesional.

En junio de 2009, Dibu fue vendido al Arsenal de Inglaterra, pero no fue fácil su adaptación al plantel. Entonces, fue prestado en mayo de 2012 al Oxford United, aunque su contrato no fue prolongado hasta el final de la temporada. Sin tener continuidad, buscó rodaje en Sheffield Wednesday de la Championship inglesa. Luego de un año volvió a los Gunners, donde debutó como titular en el triunfo 2-1 ante Anderlecht de Bélgica por la fase de grupos de la Champions League 2013/4. Pese a sus buenas actuaciones, no fue tenido en cuenta y comenzó un periplo por distintos clubes: el Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe (España) y Reading.

Dibu Martínez y su esposa Mandinha, durante la gala del Balón de Oro (REUTERS/Stephanie Lecocq)

A mediados de 2020, el alemán Leno tuvo una grave lesión que lo dejó fuera de las canchas. A partir de ahí, Martínez logró tener mayor continuidad en Arsenal y fue fundamental para que el equipo obtuviera la FA Cup y la Community Shield. Hasta que su consolidación definitiva llegó el 16 de septiembre de 2020, cuando fue transferido al Aston Villa por 22 millones de euros, con un contrato por cuatro temporadas.

Fuera del campo de juego, forjó otra historia, una de amor. En la capital londinense conoció a su media naranja, Mandinha Martínez, con quien está en pareja desde el 2013. Ella es apenas mayor que él. Cumplió 33 años el pasado 18 de enero. Es diseñadora de interiores. Tiene su propia empresa llamada Mis Sueños Kids y cuenta con dos locales: uno en Londres y otro en el Shopping Battlers Green Farm, en Watford, en las afueras de la capital.

“A su mujer la conoció esperando el colectivo que tomaba para ir a entrenar al club Arsenal. Vivía a la vuelta de su casa, en Londres. Parado en la estación del bus, la veía pasar y un día la encaró. Le pidió de salir y aceptó. Fueron a comer algo y a partir de ahí, están juntos”, relató un amigo del futbolista. Dibu habla perfectamente tres idiomas porque con su esposa empezaron a comunicarse en inglés pero, con el tiempo, él le enseñó español y ella, portugués.

Luego del primer flechazo, se fueron a vivir juntos a los dos años y se casaron en el 2017. La boda se llevó a cabo el 22 de mayo en el Palacio de Brocket Hall, en las afueras de Londres. Empezó al mediodía y terminó a las 3 de la madrugada del día siguiente. Concurrieron 80 invitados, que se quedaron a dormir en el predio que contaba con canchas de golf, tenis y fútbol, y habitaciones de lujo. Estuvieron presentes, entre otros, futbolistas como Santiago Cazorla, David Ospina, Gabriel Paulista, Nacho Monreal y Héctor Bellerin.

En tanto, su ex entrenador, Arsene Wenger, recibió la invitación pero no asistió porque su filosofía siempre fue la de mantener una distancia con el jugador. La única condición para asistir al casamiento fue ir de smoking.

Tres días más tarde, armaron las valijas y se fueron de luna de miel durante 15 días. Primero, conocieron Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. Descansaron en el hotel Shades, hicieron el tour por el desierto y se bañaron en la playa Jumeirah. Luego, estuvieron un par de días en Abu Dhabi, donde fueron a conocer la Grand Mezquita Sheikh Zayed. Por último, viajaron a las Islas Maldivas, en el Océano Índico.

Emiliano Martínez, su esposa Mandinha e hijos

El 22 de junio de 2018, Emi y Mandinha tuvieron su primer hijo, Santi. Al enterarse de que iba a ser papá, el golero se puso más nervioso que en la noche que amedrentó y les atajó los penales a Davidson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona. Cuando supo que era un varón, le confesó a sus más íntimos: “Ya tengo el nene, soy feliz”. Durante su estadía en Brasil, su hijo cumplió tres años y Emi lo saludó con un posteo de Instagram.

Durante la pandemia, en noviembre de 2019, Emi se enteró de que su mujer estaba embarazada nuevamente. Estuvieron tres meses sin decirle nada a nadie hasta confirmar la noticia. Unos meses más tarde, mediante una videollamada por zoom con sus seres queridos, Emi supo del sexo del bebé. Organizada por su pareja, hicieron una fiesta con globos sin que él supiera. Cuando la familia entera se conectó a la conversación virtual, su mujer explotó un globo que contenía una cinta color rosa que cayó al suelo y fue la señal de que iba a ser una niña, Ava, que nació en plena Copa América 2021. Y recién “le pudo hacer upa”, al decir de Messi, al regreso con gloria del primer eslabón de éxito de La Scaloneta; en el que fue clave en los penales, inaugurando el ya famoso “mirá que te como”.

Otra faceta desconocida del arquero de 195 centímetros es su fascinación por los animales, especialmente por los perros. La familia cuenta con dos hembras: Nahla, quien es la que más tiempo lleva con la familia, y la labradora Skyla, quien llegó al hogar como cachorro en febrero de 2016. Ambas son de Londres y se las llevaron a vivir a Birmingham.

Dibu y Mandinha, durante unas vacaciones

Hoy, en el clímax de su carrera, nuevamente candidato a mejor arquero del mundo y a ganar el Balón de Oro como futbolista top de la última temporada, Mandinha es su cable a tierra, su respaldo. De las puertas de su casa en Birmingham hacia adentro, Dibu pasa a ser Emiliano, el chico que se animó a hablarle esperando el colectivo para edificar la historia de amor detrás del ya legendario ídolo de la selección argentina.