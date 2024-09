8 frases de Gallardo tras la caída de River ante Talleres: el respaldo a Paulo Díaz, la sequía de Borja y por qué Solari tiene poco rodaje

Luego de una semana “mágica”, tal como la denominó Gallardo, en la que enhebró el triunfo contra Boca en el Superclásico y la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores frente a Colo Colo, River Plate sufrió la primera derrota del segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente del plantel: cayó 1-0 ante Talleres en el Monumental por la Liga Profesional, en un encuentro de desarrollo llamativo. Es que el local se vio en desventaja por una jugada desafortunada de Paulo Díaz, en la que se resbaló y le terminó permitiendo la apertura del marcador a Federico Girotti (un punta formado en Núñez), y además generó un sinfín de situaciones para anotar, pero los palos y Guido Herrera se lo impidieron.

“Es un partido en el que el equipo hizo todo para empatar y no se dio, sobre todo en el segundo tiempo, cuando fuimos más superiores e intentamos tener mayor control del juego. No puedo decir nada. Empezamos a perder por un accidente nuestro y fuimos a buscarlo. Y se vio ese equipo que tuvo una vergüenza deportiva alr buscar de todos lados, pero de buena manera. Los rivales se cerraron bien y no pudimos empatarlo. Si hubiésemos tenido puntería, hablaríamos de otra cosa”, analizó el Muñeco, de 48 años.

El DT interpretó que el tropiezo no tendrá sabor a golpe, más allá de los puntos perdidos y la distancia que tiene Vélez en la pelea por el título (nueve unidades y tiene un partido menos). “Las victorias y el pase a semifinal de Copa nos dan muchísima más confianza para poder seguir trabajando con buena dinámica. Hoy nos faltó puntería y el arquero de ellos sacó pelotas muy buenas. Se llevaron un premio demasiado grande para lo que nosotros hicimos en el segundo tiempo”, añadió.

* El mal momento de Borja frente al arco

OTRAS DEFINICIONES DE GALLARDO

Solari y los futbolistas que están teniendo menos minutos

“Si hay jugadores que no juegan es porque otros están mejor y tienen que hacer mérito. Eso se logra con los entrenamientos. Yo entiendo que hay jugadores que no han tenido minutos, pero tengo un plantel largo y elijo a los que están en mejores condiciones. Hoy fue una buena aparición de Pablo, porque estuvo trabajando en lo que nosotros queremos: recuperar su confianza y que esté disponible para cuando el equipo lo necesite”.

Atlético Mineiro, el adversario en las semifinales de la Libertadores

“Es un equipo duro, como todos los que están en semifinales. Tiene un muy buen entrenador (Gabriel Milito), nos conocemos y nos hemos enfrentado varias veces. Su equipo tiene su marca registrada, vamos a enfrentar a un muy buen rival”.

El bajón de Miguel Borja y las chances de gol dilapidadas

“Cuando el goleador no hace goles, no lo vas a ver contento. Antes todo lo que pateaba lo convertía en gol y hoy no le está pasando y tiene que estar tranquilo, porque si entra en una desesperación puede ser peor. Yo le tengo que dar tranquilidad. Él genera las situaciones, pero tiene que creer que ya van a volver los goles. Sería absurdo pensar que no va a volver a hacer goles”.

* La banca al defensor chileno tras el resbalón

Franco Armani y los 300 partidos en River

“Es una referencia que está entre los grandes arqueros que ha tenido esta institución. Es un privilegiado. Sigue teniendo esa ambición de seguir estando presente y consolidándose día a día, como lo exige la historia. No te podés relajar y él no se relaja, por eso está como está”.

El respaldo a Paulo Díaz tras su error

“Hay momentos accidentes que obviamente un jugador de esa categoría tiene que resolver. Paulo es un muy buen futbolista. Él es el primero que se siente responsable. A partir de ahí, aprender de los errores para que no vuelvan a suceder. Lo de hoy lo saco; la expulsión en Chile quizás es más grave porque se perdió una vuelta importante en una serie definitoria. Él es consciente de eso. Y lo de hoy fue un accidente, se resbala, puede suceder. Que eso no opaque lo buen futbolista que es y lo que significa para el equipo”.

El “vuelo futbolístico” qué espera de su River

“Espero lo que se vio en la segunda mitad. Que el equipo sepa los caminos por donde tiene que ir, que sepa si tiene que ir por adentro, por afuera, tener chances de gol. Cuando hablo de vuelo futbolístico es eso. Después tenés que convertir todas las situaciones que generaste. El segundo tiempo fue otra cosa y eso es lo que quiero. Si no hubiésemos cometido ese error, quizás el primer tiempo hubiese terminado 0-0 y en el segundo tiempo podríamos convertido alguna de las que tuvimos, pero eso no sucedió”.

* Las principales alternativas del choque en el Monumental