El resbalón de Paulo Díaz que le terminó costando la derrota a River ante Talleres

El Monumental se vistió de fiesta en una tarde soleada de domingo, en la que todo era alegría tras la victoria frente a Boca por 1 a 0 en la fecha pasada de la Liga Profesional y la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores tras dejar atrás a Colo Colo. Pero, el panorama se empezó a torcer en el encuentro para River ante Talleres por el un desafortunado resbalón de Paulo Díaz, que le terminó obsequiando el balón a Federico Girotti, quien cumplió con la ley del ex y puso a la T por encima en el marcador.

La tarde empezó complicada para los jugadores del Millonario, que sintieron la presión por parte de la visita. Los dirigidos por el Cacique Medina estaban bien plantados en el terreno de juego y, cuando no estaban dominando la pelota con una buena posesión de pelota, estaban ejerciendo un pressing alto sobre la defensa y el medio de la Banda.

A raíz del desarrollo descripto, el cuadro de Marcelo Gallardo sufrió un duro golpe a los 11 minutos. Después de una salida desde el lateral, en la que River jugó para atrás en tres cuartos de cancha, Marcos Acuña se la paso a Paulo Díaz que se encontraba en la puertal del área. El chileno no pudo controlar con comodidad el balón, se le escurrió y se cayó al piso tras resbalarse.

El momento en el que Paulo Díaz se resbaló y le dejó el gol servido a Federico Girotti

Después de caer al césped y quedar completamente afuera de la jugada, el esférico le quedó servido a un Girotti que estaba al acecho. El ex jugador del Millonario gambeteó a un Franco Armani que salió desesperado y el punta definió con el arco vacío. De esta manera, marcó el 1 a 0 parcial a favor de la visita. De hecho, es la segunda vez que le convierte a su ex equipo y en el que se forjó en las Inferiores, ya que ya le marcó en el duelo de vuelta de los octavos de final por la Copa Libertadores que se jugó hace un mes. En ambas ocasiones el delantero no se olvidó de sus raíces y les pidió perdón a los hinchas riverplatenses.

Tampoco es la primera vez que Díaz, una de las figuras del plantel, sufre un error de esta índole. El 11 de mayo de 2022, cuando River se enfrentó a Tigre por los cuartos de final de la Copa de la Liga, el futbolista de la selección de Chile sufrió un error calcado. Cuando el marcador marcaba el 1 a 1, tras los goles de Mateo Retegui en la visita y Enzo Fernández para el local, el central se cayó en la mitad de la cancha y le dejó todo el campo libre a Facundo Colidio, quien hoy viste el Manto Sagrado.

Ante el error, el atacante del conjunto de Victoria marcó el 2 a 1 y le dio el pase a su equipo a las semifinales del campeonato. El cuadro dirigido por Diego Martínez, quien en el día de ayer dejó de ser el director técnico de Boca tras perder por 2 a 0 contra Belgrano, perdió la final del torneo contra el Xeneize por 3 a 0.