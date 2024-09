Franco Colapinto sorprendió al elegir a sus tres deportistas argentinos favoritos y abrió el debate

Franco Colapinto eligió a los tres mejores deportistas argentinos de la historia

En apenas unas semanas, a Franco Colapinto le cambió la vida. Pasó de competir con suceso en la Fórmula 2 a la élite del automovilismo a nivel monopostos, generar una revolución, debutar exitosamente en Monza y terminar octavo y sumar puntos (cuatro) en Bakú, algo que un representante albiceleste no lograba desde hacía 42 años (el último había sido Carlos Reutemann). Bonus track, su escudería, Williams, busca llegar a un acuerdo con Sauber para que no se quede sin butaca en la temporada 2025, y así pueda seguir sumando experiencia hasta que haya un cupo libre en el equipo de Grove.

Mientras se prepara para su tercer GP en Singapur (este viernes comenzarán las pruebas libres), cada gesto, video o detalle de su minuto a minuto es seguido con atención por los fanáticos. Y un video publicado por uno de sus sponsors hace poco más de un mes se hizo viral. ¿De qué se trata? Franco fue invitado a elegir “mi top tres de deportistas argentinos favoritos”. Y, en 47 segundos, dio a conocer los nombres y la justificación. El trío sorprendió y abrió el debate: muchos estuvieron de acuerdo con su mirada y otros no. Y el listado de cada usuario comenzó a aflorar en las redes.

“Uno, (Juan Manuel) Fangio. Empecé mi carrera en el automovilismo, leí mucho, miré documentales, videos y es el que me metió y me inculcó el automovilismo en la sangre. Así que Fangio es el que siempre va a estar conmigo en el corazón”, lanzó su previsible líder del tridente de deportistas predilectos. El Chueco, cinco veces campeón de la Fórmula 1, es una inspiración para todos los pilotos de la Argentina y también del mundo.

“El segundo, (Diego) Maradona. Que al final hizo tan feliz, le dio tantas alegrías a los argentinos, y me encantaría en algún momento darles todas esas alegrías a ustedes”, continuó. Vale recordar que el corredor es aficionado al fútbol e hincha de Boca Juniors, club que tiene a Pelusa en su olimpo, al igual que la selección argentina.

“El tercero es (Fernando) Belasteguín. Me está gustando mucho el pádel, me está gustando un montón, y la verdad es que me encantaría tener el talento que tiene él con la pala, pero es un gran deportista argentino, y alguien al que ahora estoy siguiendo mucho”, concluyó Colapinto, con el nombre más inesperado de su top tres. Leyenda de la disciplina, de 45 años, es el jugador con mayor permanencia en el puesto N° 1 del ranking mundial.

La elección de Franco provocó, por ejemplo, que las cuentas de pádel en X (antes Twitter) se regodearan por el batacazo de su selección. Otros, en cambio, cuestionaron que no estuviera Lionel Messi en su nómina. Sin embargo, ambos abonan una buena relación, aunque todavía no se conocieron personalmente. Y tienen un encuentro cara a cara pendiente, tal como narró Aníbal Colapinto, padre del astro del automovilismo.

“Ya estuvieron hablando y se deben un almuerzo, quizá cuando vengan las carreras de Estados Unidos (Austin el 20/10 y Las Vegas 23/10) sí se puedan encontrar y cumplir con ese almuerzo”, se explayó.