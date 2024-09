La contundente respuesta de Mikel Arteta al elegir al “mejor de todos los tiempos” entre Messi y Cristiano Ronaldo

Durante décadas el mundo del fútbol abrió una grieta en la que de un lado estaba Lionel Messi y del otro Cristiano Ronaldo. Y en las últimas horas, Mikel Arteta no dudó en elegir entre los dos astros que reinaron el deporte más popular del planeta cuando se le preguntaron quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. La batalla entre el rosarino y el portugués ha dividido al planeta, dado que el lusitano ocupa el primer lugar tras convertirse recientemente en el primer jugador en anotar 900 goles oficiales durante el última fecha FIFA.

Sin embargo, La Pulga es el máximo ganador en cuanto a Balones de Oro, con un récord de ocho trofeos frente a los cinco del europeo. Ambos astros están ahora en la recta final de sus carreras en Arabia Saudita y la MLS de Estados Unidos. Aunque ambos están lejos de sus mejores versiones, el debate sigue vivo, y el entrenador del Arsenal tiene en claro a quién elegir. En diálogo con Sky Sports,el estratega de Los Gunners destacó: “Siempre ha sido Messi, no puedo negarlo. Para mí, y para mis tres hijos, es exactamente lo mismo”.

“Hemos tenido mucha suerte de tener la oportunidad, durante muchos años, de experimentar al mejor jugador de todos los tiempos. En comparación con lo que he visto de Messi y los demás, la diferencia es enorme”, argumentó. Cabe señalar que Mikel Arteta nunca se enfrentó al capitán argentino en su carrera como jugador, pero sí jugó contra CR7 en algunos partidos entre el Everton y el Manchester United.

Actualmente, el español está buscando romper la racha de dominio del Manchester City, y su equipo estuvo cerca de dar un gran paso en esa dirección el domingo pasado cuando se le escapó la victoria en el Etihad Stadium gracias a un gol agónico de John Stones en el octavo minuto adicional que selló el 2 a 2 y dejó al elenco de Pep Guardiola en la cima de la Premier League.

Más allá de aquel resultado, el DT firmó un nuevo contrato que asegura su continuidad como técnico de Arsenal hasta 2027. “Me siento muy inspirado, me siento desafiado, me siento respaldado, y busco hacer mucho más de lo que ya hemos hemos logrado”, dijo en rueda de prensa luego de extender su vínculo con el club de Londres.

El entrenador de 42 años asumió la dirección del Arsenal en diciembre de 2019 y ha transformado a la entidad londinense como el principal rival del Manchester City en la Premier, en la que se tuvo que conformar con el subcampeonato durante las últimas dos temporadas. Su previo contrato finalizaba al término de este certamen y su nombre sonaba como posible sucesor de Pep Guardiola en los Citizens. “Estamos muy felices que Mikel ha firmado un nuevo contrato a largo plazo. Es un momento muy positivo y que llena de orgullo a todos en el club”, subrayó Edu, el director deportivo del Arsenal

El estratega se desempeñaba como asistente de campo de Guardiola en el Manchester City antes de reemplazar a Unai Emery en Los Gunners, conquistando el título de la FA Cup en su primera experiencia al mando del plantel. “Me siento extremadamente orgulloso, muy emocionado y esperando con ansias lo que pueda darse próximamente”, completó el DT.