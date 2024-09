Los dardos del Kun Agüero a Boca tras perder el Superclásico contra River: “Si jugaban 250 minutos, igual no hacían un gol”

El ex futbolista criticó el rendimiento de Boca Juniors tras la derrota frente a River Plate

Sergio Kun Agüero analizó el Superclásico que River Plate le ganó a Boca Juniors en la Bombonera con el gol de Manuel Lanzini y lanzó algunos dardos contra el equipo que dirige Diego Martínez. En el regreso a sus transmisiones en vivo tras el nacimiento de su hija, Olivia, el ex futbolista surgido de Independiente dio su opinión del partido más importante de la fecha 15 de la Liga Profesional.

“¿Repasamos el clásico?”, comenzó el Kun luego de comentar que andaba con dolor de espaldar por alzar a su hija recién nacida. “Pensé que Boca le podía hacer un poco más de fuerza”, siguió antes de poner a reproducir el resumen del encuentro en la pantalla. “¿Estamos de acuerdo que River tiene mejor plantel que Boca, no? River viene invirtiendo bastante y Boca está apostando a los juveniles y ver si destaca alguno. Pero tampoco terminan explotando. Como el caso de Medina, que para mí es un crack, pero por como está el equipo te lleva a jugar mal”, opinó.

Luego, Agüero resaltó la importancia de la llegada de Marcelo Gallardo a River en el armado del plantel: “Llegó y trajo a dos laterales (Marcos Acuña y Fabricio Bustos), mediocampistas (Maxi Meza) y un defensor central (Germán Pezzella)”.

En la siguiente acción, el Kun comentó uno de los primeros errores que le vio al Boca de Martínez que fue no achicar y presionar de manera sincronizada cuando River tenía la pelota y la pasaba para atrás. “Es lo que aprendí en Europa, si dejas espacios muy grandes entre mediocampistas y defensas, un equipo como River te termina complicando”. En cuanto a la jugada del gol de Lanzini, el ex delantero de la selección argentina y goleador histórico del Manchester City le quitó responsabilidad a Sergio Romero: “Acá, creo que Chiquito no tiene nada que ver porque Colidio le patea muy de cerca y el remate va fuerte”.

Sergio Agüero opinó del Superclásico y criticó el rendimiento de Boca ante River

Sobre la actuación de la defensa de Boca en el gol, el Kun sentenció: “Fijate el desorden. Saltan los dos central y el lateral derecho, que es Advíncula, está bien posicionado, pero debería estar el otro central que tendría que haber cerrado más rápido (por Lema). Igual, Lanzini tuvo suerte que la pelota le quedó ahí porque el rebote podría haber salido para otro lado”. Luego mostró cómo achicaba la defensa de River, provocando el offside de los rivales.

En otro de los fragmentos del video, Agüero destacó que le gusta Milton Giménez como jugador y lamentó que el remate de Advíncula que dio en el travesaño no haya terminado dentro del arco. “Van 81 minutos, pero te digo algo: ‘Si en el partido se jugaban 250 minutos, creo que Boca no iba a meter un gol’”, soltó antes de un tiro libre directo que ejecutó el Changuito Zeballos por encima del travesaño.

Por último, acerca del tanto anulado por mano a Milton Giménez en el tiempo agregado, el Kun dijo que la polémica existió porque los árbitros a veces sancionan la infracción y otras, no y puso como ejemplo un gol que en 2018 le marcó Fernando Llorente al Manchester City en el que tocó la pelota con la mano y fue convalidado. “Al siguiente año se cambió el reglamento que todo contacto con la mano previo al gol, es mano. Eso es lo que nos explican a nosotros antes del torneo. Esto, por las reglas, es mano. Es una lástima porque creo que se protegió al ver salir a Armani y que se lo lleve por delante porque normalmente él no levantaba la mano. Igual, vamos a ser sinceros, Boca no se puede agarrar de esto porque el partido que hizo no fue bueno”, cerró.