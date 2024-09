El increíble blooper del Kun Agüero: filtró su número de teléfono en un vivo y le llegaron miles de mensajes

El Kun Aguero filtró su número de teléfono por error

Después de su exitosa etapa como futbolista, Sergio Agüero no deja de ser tendencia en las redes sociales con sus transmisiones y sorprende a los espectadores con su actitud. Increíblemente, sin darse cuenta, le filtró su número de teléfono a las personas que lo estaban viendo en vivo por el encuentro de la Kings League y le llegaron miles de mensajes.

El Kun estaba disfrutando el encuentro de Kunisports, miembro de la revolucionara competencia en España con una modalidad de fútbol siete, hasta que ocurrió su inesperado percance. Es una costumbre que los dueños o presidentes de cada franquicia presencien en directo los cotejos y muestren su reacción espontánea a lo que sucede con sus equipos, frente a todos los espectadores.

El conjunto del argentino se estaba enfrentando al Pio FC, a quien le terminó ganando por 3 a 2, cuando el ex Independiente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sus complicaciones con la tecnología lo llevaron a tener varios errores a lo largo de estos años, pero ninguno como filtrar su número de teléfono para toda su comunidad. “No lo puedo creer. Son unos hijos de puta. Los voy a bloquear a todos”, fue la reacción de Agüero al darse cuenta de que su celular no paraba de vibrar.

La reacción del Kun Agüero cuando se enteró que filtró su número

A pesar de la amargura que expresó en el momento, lamentándose varios segundos mientras se tomaba la cara, después de unos minutos se lo tomó con humor. “La lié, no sé. Es culpa del pelotudo del técnico de la Kings League que no sabe mandarme un link bien”, expresó el ex futbolista entre risas. A su vez, advirtió a quienes le mandaban mensajes, asegurando que los iba a “quemar” o que iba a filtrar sus números.

Para mejorar la situación, el ídolo del Manchester City empezó a contar en directo lo que le estaba llegando a su celular y a contar las “propuestas” que estaba teniendo, ya que destacó a varios que le ofrecían negocios millonarios. Otros, por su parte, intentaban hackear los datos del futbolista ante sus filtraciones.

El posteo en redes sociales del Kun Agüero anunciando el nacimiento de su hija Olivia

El Kun fue noticia una semanas atrás junto a su pareja Sofía Calzetti, ya que el 13 de septiembre anunciaron el nacimiento de Olivia, la primera hija de ambos. “13 de septiembre 2024. ¡Bienvenida Olivia! No podemos expresar con palabras tanta felicidad”, compartió en redes sociales el futbolista, dándole la bienvenida con un foto tomándole la manito a la recién nacida.

“Estamos súper contentos, muy ansiosos, y muy felices con la llegada de nuestra bebé. Ya compré todo lo que necesitamos. Así que es momento de esperar y disfrutar”, confirmó Sofía antes de la llegada de la nueva integrante de la familia. Y agregó: “Por suerte transito un embarazo hermoso que me permite seguir con mi trabajo de influencer, con mucha llegada al público e impulsando a otras mujeres para que lo hagan, y que puedan emprender un camino laboral y creativo”.