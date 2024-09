“Casi provoca un motín”: las repercusiones en Inglaterra sobre el incidente de Chiquito Romero con los hinchas de Boca

La pelea de Chiquito Romero con los fanáticos de Boca

El escándalo de Sergio Romero increpando a los hinchas de Boca Juniors recorrió el mundo y rebotó en Inglaterra, donde jugó durante seis años, entre 2015 y 2021. Los medios locales se hicieron eco y se refirieron a la actitud del ex arquero del Manchester United luego del Superclásico que el equipo local perdió 1-0 ante River Plate. Chiquito estalló de bronca al escuchar insultos y se fue hacia la platea. Allí quedó cara a cara, por lo que debió ser contenido para evitar que el tema pasara a mayores. Aunque ahora corre el riesgo de una serie sanción de parte del club.

“Estrella provoca disturbios”, tituló The Sun, que invitó a sus lectores informando “mirá el impactante momento en el que la ex estrella del Manchester United casi provoca un motín, cuando lo retienen durante una alocada discusión con un fanático local”. En el desarrollo informó que “el ex arquero del United, Sergio Romero, tuvo que ser sujetado después de que perdiera los estribos con un aficionado”.

“Romero se enfrentó con un hincha de Boca Juniors tras la derrota de su equipo por 1-0 ante su acérrimo rival River Plate en el Superclásico, el choque local más importante de Argentina”, amplió.

“Un partidario en particular expresó sus frustraciones hacia Romero, quien no tomó el abuso a la ligera”, describió el artículo. “El aficionado puso su mano izquierda sobre el pecho de Romero mientras el hombre de 37 años se inclinaba sobre la valla y lo enfrentaba mientras los espectadores los separaban”, subrayó.

El título del artículo de The Sun sobre el incidente de Chiquito Romero

“Romero tuvo que ser contenido entre directivos de Boca, fanáticos y sus compañeros de equipo”, destacó el medio inglés. “Su compañero de equipo Leandro Brey finalmente logró alejar a Romero mientras los fanáticos continuaban lanzando insultos al equipo y misiles en su dirección”, concluyó sobre el escándalo la publicación en dicho portal.

Sobre ese incidente, Romero luego reconoció su error y pidió las disculpas del caso. “Antes que nada voy a arrancar por lo importante, obviamente que el partido fue importante, pero ofrecerle mis disculpas al hincha de Boca por la situación final. Cuando el muchacho me putea, con la sangre caliente, se me fue la cabeza. Ninguno de nosotros sale a jugar un partido y perderlo. Eso está demás decirlo, queríamos ganarlo como ellos. No pude pensar en el segundo que el muchacho me puteó y entonces se me fue la cabeza”.

“Me puteó, me puteó con tantas ganas que justo me encontró. Lamentablemente me estaba yendo. Tranquilo, pero caliente. Me encontró, se me fue la cabeza. No quería que sucediera. Le ofrezco mis disculpas al hincha de Boca. Estuve mal con la reacción”, agregó Chiquito, quien firmó una contravención por incitar a la violencia.

En la crónica del medio inglés da cuenta también que “el ex astro del West Ham, Manuel Lanzini, marcó el único gol del partido en el minuto 20 y terminó con nueve tarjetas amarillas para ambos equipos. El empate de Boca en el minuto 97 fue anulado, luego de que el VAR concluyera que el balón tocó la mano de Milton Giménez antes de cruzar la línea”.