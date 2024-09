Chiquito Romero recibió una contravención tras su cruce con un fanático de Boca y le pidió disculpas: “Se me fue la cabeza”

Boca Juniors no tuvo un buen partido y perdió el Superclásico frente a River Plate en la Bombonera. Más allá de la derrota, tras el encuentro se produjo un feroz cara a cara entre Chiquito Romero y varios fanáticos del Xeneize en la platea baja del estadio. Por esa razón, el experimentado arquero recibió una contravención.

“Antes que nada voy a arrancar por lo importante, obviamente que el partido fue importante, pero ofrecerle mis disculpas al hincha de Boca por la situación final. Cuando el muchacho me putea, con la sangre caliente, se me fue la cabeza. Ninguno de nosotros sale a jugar un partido y perderlo. Eso está demás decirlo, queríamos ganarlo como ellos. No pude pensar en el segundo que el muchacho me puteó y entonces se me fue la cabeza”, fue lo primero que dijo Romero en diálogo con la prensa.

“Me puteo, me puteó con tantas ganas que justo me encontró. Lamentablemente me estaba yendo. Tranquilo pero caliente. Me encontró, se me fue la cabeza. No quería que sucediera. Le ofrezco mis disculpas al hincha de Boca. Estuve mal con la reacción”, agregó Chiquito.

Noticia en desarrollo...