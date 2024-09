Colapinto reveló el problema que sufrió en pleno GP de Singapur: “Es medio raro para el cuerpo”

El inesperado problema de Colapinto

La performance de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur, uno de los circuitos más duros del calendario, sorprendió a más de uno en la Fórmula 1. Pese a terminar undécimo, y fuera de la zona de puntos, el argentino se mostró satisfecho por su rendimiento, pero no así por la estrategia del equipo Williams.

Tras el final de la carrera, el pilarense habló con los medios y, además de remarcar el error en boxes, dejó un detalle particular sobre su estado físico. Al presentarse ante la prensa se lo pudo ver muy cansado y transpirado después de disputar 61 vueltas bajo un clima en donde predominó el intenso calor y la humedad.

“Me duele el estómago, debe ser por la bebida en el auto, estaba muy caliente y hacía mucho calor. El azúcar y el líquido caliente es una mezcla medio rara para el cuerpo”, consideró el joven de 21 años.

Durante el último recorrido antes de abandonar la pista, habló con su equipo sobre el tema: “No sé si hay azúcar o algo para tomar. No podía hablar, no es que no quería, estaba guardando energías. Lo siento, realmente no pude atacar demasiado, no me sentía muy cómodo. Lo intenté pero fue muy difícil, no me sentía bien pero aún así creo que estuvimos en carrera. Me duele la panza, creo que es por la bebida”.

Franco Colapinto habló de su dolor estomacal con el equipo

Cabe destacar que durante su primera carrera en la Máxima, Colapinto ya había hecho referencia a los problemas con el dispenser de líquido. “Acá lo más duro es el calor, hace mucho calor arriba del auto. Estuve transpirando mucho y no me acostumbre a tomar agua todavía. Tengo el cosito ahí, pero no puedo tomar, así que vamos a ver cómo hago el domingo con eso, si me agarra sed ya voy a empezar a chupar en todos lados a ver si encuentro el agua o no”.

Durante la transmisión, Juan Fossaroli, encargado de cubrir la Fórmula 1, explicó que al escuchar las primeras declaraciones de Colapinto sobre sus problemas para tomar agua, le consultó al experimentado Fernando Alonso sobre el tema: “Decía que nunca toma agua durante las carreras, que le cae mal y no le gusta”.

Más allá del inesperado episodio que vivió el argentino durante la carrera, pudo destacar por encima del resto y ganarse los elogios tanto del equipo como del propio Checo Pérez, de Red Bull quien, en plena acción, abrió la radio y dijo: “Es muy bueno, es difícil de pasar Colapinto”.

Sobre eso, comentó: “Checo también, es un pilotazo y no me podía pasar porque estábamos en Singapur, si estábamos en otra me hubiera pasado. Pero bueno, me pasaron en los boxes, lamentablemente, pero contento con una buena experiencia. Singapur y Qatar son las más duras, ahora a descansar y a recuperarme un poco”.

Finalmente, también se lamentó de la estrategia de Williams y se mostró confiado en que si no hubiera sido tarde y lenta, podría haber quedado en la zona de puntos: “El equipo me paró tarde, una decisión de ellos y salió mal. Habrá que evaluarlo para que no suceda otra vez porque es muy complicado estar en esa posición y hay que defenderla bien”.