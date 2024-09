Diego Martínez habló tras la derrota de Boca ante Racing en la previa del Superclásico: “Da mucha bronca”

El entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez, habló en conferencia de prensa después de la dolorosa derrota en el Cilindro ante Racing, que lo dejó a nueve puntos de la cima en la Liga Profesional sumado a terminar la jornada fuera de la clasificación por tabla anual a la Copa Libertadores 2025, luego de un traspié contra un rival directo en esa pelea.

En charla con los periodistas, Martínez lamentó la caída en Avellaneda: “Da mucha bronca irse con las manos vacías por una pelota parada, por detalles”. A continuación, pidió concentrarse en los próximos compromisos: “Es lo que toca, y hay que mirar para adelante. No buscar responsables, acá somos todos responsables. Sí necesitamos que esos detalles no vuelvan a suceder”.

Además, señaló cuál es la cuestión que más le molestó después de que la Academia remontó el encuentro con los goles de Juan Nardoni y Roger Martínez: “Estar ganando y no poder sostenerlo es quizás lo que más bronca me da. El no poder sostener cómo lo estaba haciendo el equipo y utilizar el momento del rival para seguir creciendo como equipo”.

De cara a una semana muy especial por el Superclásico a la vuelta de la esquina, el director técnico ya se enfoca en un cruce importante pensando en lograr el boleto a la próxima Libertadores y evitar despedirse de manera temprana por el título de la Liga Profesional: “Es una derrota que duele como todos los malos resultados que obtuvimos. A partir del lunes encararemos la semana larga como lo hacemos siempre, pensando en el partido importante que tenemos en casa para poder lograr los tres puntos”.

Sergio Chiquito Romero, señalado por su responsabilidad en los goles del rival, habló sobre el pedido del técnico a la hora de iniciar una jugada desde el arco: “La idea que tenemos nosotros con el entrenador es jugar. A veces es jugar por abajo, a veces es saltear líneas. Hay que seguir intentándolo porque es el estilo que quiere, así que nosotros tenemos que seguir atrás de eso. Tratamos de que el margen de error sea el menor posible. Tenemos una idea de juego y la vamos a intentar una y mil veces más. Cuando sale y se llega hasta el otro lado y se hace un gol es muy lindo, porque es el trabajo de la semana. Y cuando no sale tenemos que seguir intentándolo”.

* El resumen de la victoria de Racing sobre Boca Juniors

Por otro lado, manifestó que el Xeneize “mostró su identidad en muchos pasajes del partido en una cancha difícil” y analizó: “En el balance, el equipo hizo un buen partido. Lograr la ventaja en esta cancha no es fácil con la autoridad con la que el equipo lo logró. Luego del empate, se emparejó. La búsqueda siguió siendo la misma. En el segundo tiempo nos faltó profundizar más, pero nos sentimos cómodos con un buen control”.

Boca Juniors volverá a jugar el próximo sábado desde las 16 (hora argentina) ante River Plate en la Bombonera. Más adelante, se medirá a Belgrano en Córdoba y Argentinos Juniors como local antes del receso por la fecha FIFA. Tiene pendiente el cruce contra Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina.