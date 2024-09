Dura autocrítica de Chiquito Romero tras su actuación en la derrota contra Racing: “Me hago responsable de lo que hice”

Sergio Romero terminó siendo protagonista principal de la derrota que Boca Juniors sufrió en el Cilindro. El arquero ejecutó una mala salida en el primer tiempo que derivó en el 1-0 de Juan Nardoni y en el complemento no tuvo una buena reacción cuando Roger Martínez le cabeceó solo en el área para firmar el 2-1.

Una vez que se concertó esta derrota contra Racing por la 14ª fecha de la Liga Profesional, Chiquito mostró su faceta más autocrítica a la hora de hablar de su rendimiento: “El partido se nos escapa porque yo hago el primer error en el primer tiempo y nos hacen un gol. Ahí cambió el partido. Yo me hago responsable de lo que hice adentro de la cancha, por el primer gol, que eso nos cambia el partido”.

Y agregó: “El partido estaba totalmente controlado, pero bueno a veces suceden estas cosas. Hay que hacerse responsables y hay que seguir”.

La falla del primer tanto llegó luego de intentar salir jugando por abajo: un mal pase de Romero encontró a Pol Fernández desconcentrado y Nardoni ingresó en soledad para definir en el mano a mano. “La idea que tenemos nosotros con el entrenador es jugar. A veces es jugar por abajo, a veces es saltear líneas. Hay que seguir intentándolo porque es el estilo que quiere, así que nosotros tenemos que seguir atrás de eso”.

Este partido era fundamental para las aspiraciones del Xeneize en la Liga, pero también porque el próximo fin de semana disputará el esperado Superclásico ante River Plate en la Bombonera: “Sin lugar a dudas, a pensar en el siguiente partido y vamos a sacar esto adelante”.

Antes de abandonar el estadio, el futbolista de 37 años volvió a hablar sobre el tema: “Hicimos un gran trabajo hoy, un primer tiempo espectacular. Lo vuelvo a repetir, si no hubiese hecho ese error de jugar la pelota al medio, el primer tiempo iba a ser de otra manera”.

“Tratamos de que el margen de error sea el menor posible. Tenemos una idea de juego y la vamos a intentar una y mil veces más. Cuando sale y se llega hasta el otro lado y se hace un gol es muy lindo, porque es el trabajo de la semana. Y cuando no sale tenemos que seguir intentándolo”, insistió.

Al ser consultado por su autocrítica, subrayó: “Hoy tuvimos la mala suerte que por esa salida nos hicieron un gol, pero lo vuelvo a repetir: me hago responsable de lo que hice. Ellos llegaron al empate por ese error mío. Yo soy autocrítico, digo la verdad, el día que atajo un penal y todos se ponen contentos, me gusta. Y cuando tengo un error, digo fue error mío y no me cambia la vida. Lo peor que puedo hacer es tratar de ocultar alguna situación, ahí me autodestruyo. Hoy asumo el error, las consecuencias del empate y seguiremos trabajando”.

Romero venía de mirar desde afuera la clasificación ante Talleres de Córdoba en la Copa Argentina, que tuvo a Leandro Brey debajo de los tres palos en la extensa tanda de penales. La semana previa, en el triunfo 2-1 contra Rosario Central en la Bombonera por la 13ª jornada de la Liga, Romero había pedido el cambio tras acusar una lesión en el brazo.

En lo que va de la Liga Profesional, Chiquito mantuvo la valla en cero en cuatro oportunidades: 0-0 vs. Talleres en la Bombonera, triunfo 1-0 ante Vélez como local, goleada 3-0 sobre Banfield en casa y la igualdad 0-0 frente a Instituto en Córdoba. Boca, que marcha 10° en la tabla de posiciones del campeonato con 21 puntos a 9 del líder Vélez, recibió 14 goles aunque allí se contabilizan el tanto que recibió Brey contra Central (2-1) y los dos que le marcaron también al juvenil en el 3-2 sobre San Lorenzo.

Boca enfrentará como local el próximo sábado el choque ante el Millonario por la fecha 15 de la Liga (desde las 16hs), luego se topará con Belgrano en Córdoba y recibirá a Argentinos Juniors. Eso será la antesala del choque de cuartos de final de Copa Argentina ante Gimnasia de La Plata.

“Es un club que tiene que salir campeón aunque sea una vez en el año y tenemos dos competencias por delante que tenemos que tratar de ganarlas. Hay que sumar”, planteó Romero.