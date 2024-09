10 frases de Gallardo tras la goleada de River: la desventaja ante Colo Colo, su sentencia por el duelo ante Boca y cuándo volvería el Pity Martínez

Luego de la goleada 4-1 de River Plate ante Atlético Tucumán, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y destacó el rendimiento de sus jugadores para dar vuelta el marcador en el Monumental. “Vimos un equipo muy parecido a lo que a mí me gusta. No entramos en la desesperación ni perdimos el enfoque ante un buen rival. Fuimos justos ganadores”, comenzó en su análisis.

“Es tiempo para trabajar. Hoy se vieron buenas cosas, tenemos que seguir dándole continuidad a lo bueno que hicimos esta noche. El equipo se dividió mucho mejor, los jugadores se vieron más agiles, cómodos. Más allá de haber advertido de lo que nosotros necesitábamos para reconocernos como equipo, era justamente eso. En la adversidad del gol en contra, no entramos en la desesperación ni perdimos el foco de lo que había que hacer. Después, empezamos a hacer pie en el partido y empezamos a agarrar una buena dinámica de lo que pretendíamos”, siguió el Muñeco.

El técnico de River hizo foco en las exigencias del club y la búsqueda para encontrar el mejor nivel en la cancha: “No es tan difícil desde lo que uno pretende en los tiempos de gestionar a los futbolistas con entrenamiento, mensajes que sean claros, que los adapten como tales. Creo que pasa por ahí. Eso muchas veces no se logra de un día para el otro. Fui muy claro cuando llegué: me subí a un lugar adonde había que jugar y ganar. Mientras tanto, tenía que hacer llegar un mensaje. Algunos me conocían, otros jugadores no. Es trabajo y tiempo. Hay momentos en los que hay que conocernos, bajar una línea de mensaje claro y que se vaya haciendo en los futbolistas algo que empiecen a entender como propio. A partir de ahí, jugar con una característica que a nosotros nos identifique. Este es el camino, de poder reconocernos hoy con lo que creemos antes de esta seguidilla de partidos que son muy importantes”.

De cara a los próximos compromisos de River (Colo Colo el martes 17 en Chile y Boca Juniors el sábado 21 en La Bombonera), Gallardo dijo que este resultado ante Atlético Tucumán le da confianza a los jugadores para que tengan la posibilidad de sentirse mejor de lo que estaban. “Como equipo, nos pone en una posición diferente ante lo que nosotros queremos. Sé que es una semana importante para todos nosotros. Nos vamos a enfocar en el partido del martes, que va a ser muy difícil porque nos vamos a enfrentar a un rival durísimo en su estadio, que tiene la misma ilusión que tenemos nosotros. No nos anticipemos. Después, ya habrá tiempo para enfrentar el sábado a Boca”, insistió.

* La palabra de Marcelo Gallardo tras la goleada de River ante Atlético Tucumán

El Muñeco, quien consiguió su primera victoria en la Liga Profesional 2024 tras su vuelta al Millonario, vivió una jornada especial con el saludo de su pequeño hijo Benjamín en el campo de juego y recibió, como es habitual, la ovación del público en el Monumental.

Con este resultado, River quedó con 21 puntos en la Liga Profesional y se ubica a seis unidades detrás del líder, Vélez, que jugará mañana como visitante frente a San Lorenzo. El martes 17 de septiembre, el Millonario chocará ante Colo Colo, en Chile, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y el sábado 21 visitará La Bombonera para enfrentarse a Boca Juniors en el Superclásico del fútbol argentino.

OTRAS FRASES DE MARCELO GALLARDO:

- El cruce de Libertadores ante Colo Colo: “Va a ser un partido y una serie muy cerrada, muy agresiva desde lo físico, pero con un rival que tiene buenos jugadores. Lo van a querer hacer sentir en este partido de local con su gente. Ahora, descansar y prepararnos para ese partidos. Tengo entendido que ellos no jugaron, van a estar un poco más frescos que nosotros y nosotros tenemos que afrontar esta seguidilla que nos toca. ¿Dónde estamos ubicados? Donde queremos estar. Nos toca jugar estos cuartos de final y el sábado el clásico con Boca. A mi me encanta, me gustan estos desafíos. Intentaremos llegar preparados de la mejor manera”.

- El partido de Nacho Fernández: “Lo vi bien, por eso lo hice jugar. Encontré en estas semanas jugadores que necesitaban de ponerse en una mejor forma para competir de la manera en que yo quiero que compitan entre ellos para después decidir quién está para jugar siendo lo más justo en la elección de ese armado del once inicial. Necesito tener bien a todos, a los que inician y a los que les toca esperar en el banco. No hago enfoque en Nacho, sino en otros que ingresaron desde el banco o no tuvieron minutos. Recuperamos una dinámica diferente, una competencia interna y sana”.

- El rendimiento del Huevo Acuña: “Tuvimos un poquito de dificultad con los dos futbolistas que estuvieron con la selección nacional (Acuña y Pezzella) porque tuvieron un viaje, tal vez no habían participado, pero en estas últimas 48 horas habían estado un poquito tocados. Habían tenido un cuadro gripal, a los dos les tocó. Se recuperaron bien por suerte y pudieron estar. Estábamos en una disyuntiva si estaban para iniciar o no, pero los dos estuvieron con buena disponibilidad para hacerlo y decidí que jugaran”.

* Gallardo analizó lo que se viene: Copa Libertadores y Superclásico

- La nueva “zona de capitanes”: “Me parece bien, siempre y cuando se sostenga porque los amontonamientos lo que hacen en los reclamos es la demora del juego. El árbitro tiene que intentar calmar los ánimos de jugadores que están con alteración diferente a la nuestra. Ojalá se respete y que sea positivo. Toda regla que sea favorable a la continuidad del juego me gusta”.

- Las expectativas: “Estamos situados en un momento en el cual tenemos muchas expectativas de acuerdo a los que nos queda por jugar en el año con la intención de llegar al final del año con uno de los objetivos que tenemos con la posibilidad de lograrlo. ¿Dónde estamos? Estamos ante la posibilidad de poder vincularnos con ese deseo de ir hasta el final. ¿Cómo? Con trabajo e ideas. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil, pero mientras adoptemos esa posibilidad y estemos preparados para eso tendremos más chances que las que no. Ahí es importante que el mensaje sea claro para adentro y para afuera, para los hinchas. Que no se confundan ni confurdinos a nosotros. Tenemos clarísimo lo que está en juego, lo que el año representa para esta institución. Focalizarnos en eso. Trabajar con objetivos claros y sin dejarnos trastornar desde afuera”.

- La vuelta del Pity Martínez: “Estuve muy cerca de él, es un chico al que quiero mucho, tenemos una buena relación. Está bien, entusiasmado, con ganas. Esta semana se ha entrenado de manera más normal con el equipo. Viene llevando un buen proceso de tiempo que lo posiciona bien como para no hacer ninguna macana, seguir con los tiempos determinados. Cada día se acorta más, tiene que manejar la ansiedad y en eso lo ayudamos para que eso no lo afecte”.