El duro momento que atraviesa Erling Haaland: “Veremos si está en condiciones físicas y mentales de poder jugar”

Guardiola evalúa darle descanso a Erling Haaland tras la muerte de uno de sus amigos (Foto: Reuters/Lee Smith)

Erling Haaland vive las horas más dolorosas tras conocerse la muerte de uno de sus grandes amigos, Ivar Eggja. El delantero noruego, que habló sobre este sensible suceso que golpea su vida, podría quedar fuera del partido que el Manchester City afrontará este sábado por la 4ª fecha de la Premier League, según indicó Josep Guardiola.

“Son momentos duros para Haaland y su familia. Son malas noticias. Nuestros pensamientos están con él y su familia. Veremos si mañana está en condiciones físicas y mentales de poder jugar”, explicó Pep en la reciente conferencia de prensa que realizó.

El atacante de 24 años utilizó sus redes sociales para recordar al hombre que lo acompañó en buena parte de su carrera. “Qué leyenda eres Ivar. No hay palabras para describir lo mucho que has significado para mí. ¡Las palabras no pueden describir lo mucho que te he echado de menos! ¡Cuídate menos! ¡Cuídate menos! Eso es exactamente lo que voy a hacer. Gracias por todas tus locuras. Hasta que nos volvamos a ver. Descansa en paz Ivar”, firmó junto con varias fotos en compañía de su amigo. También compartió una storie en su recuerdo.

Erling viene de ser titular en los primeros cuatro partidos de la temporada de los Ciudadanos, incluyendo el triunfo en la Community Shield sobre el United y las tres victorias en la Premier League: marcó siete goles. Además, viene de ser parte del equipo de Noruega que empató 0-0 con Kazajistán y venció 2-1 a Austria en la UEFA Nations League.

Si bien entrenó con el equipo, Haaland podría ausentarse del choque contra Brentford por la cuarta jornada de la Premier que se disputará este sábado (desde las 11 de la mañana de Argentina) en el Etihad Stadium. Su amigo Ivar, de 59 años, fue uno de los integrantes de su círculo íntimo, que estuvo en momentos clave de su carrera como la presentación como fichaje del City o en la gala del Balón de Oro del año pasado. Según el diario noruego Aftenposten, era apodado como “Sr. Fixer” en el entorno y tenía el mote de “tío” para la familia Haaland, más allá de que no había un lazo sanguíneo.

Rafaela Pimienta, agente del goleador del Manchester City, también recordó la importancia de Ivar con un emotivo posteo en sus redes: “Desde que te conocí pensé que tu poder era animar cada habitación. Poco sabía que en realidad era una superpotencia, y que pasarías por tanto, tan pronto y tan rápido, de una manera que es el mayor ejemplo de fuerza, dignidad, tolerancia y optimismo que la familia y amigos podrían soñar. Fue un honor ser una pequeña parte de tu viaje. Te echaremos mucho de menos, aunque sé que no nos dejarás -eres demasiado testarudo para eso-. Nos vemos un día mi querido amigo”.

Guardiola evaluará en las próximas horas el estado de ánimo del noruego, aunque también sabe que el ataque volverá a tener presentes a Savinho y Phil Foden. En tal caso, si no disputa esta jornada de Premier, Erling podría apuntar a reaparecer el próximo miércoles 18 de septiembre en el primer partido de la nueva Champions League: recibirá al Inter de Milan en Inglaterra.