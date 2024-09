Así fue el choque de Franco Colapinto contra el muro durante la primera práctica en el circuito de Bakú

El fin de semana comenzó de manera accidentada para el piloto argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Bakú, lo que es su segunda participación en la Fórmula 1 tras su auspicioso estreno en Monza (culminó en el puesto 12). El albiceleste no pudo culminar su primera práctica libre en Azerbaiyán al sufrir un accidente contra un muro de contención.

El joven de 21 años perdió el control durante el entrenamiento libre y quedó fuera de la sesión cuando restaban 17 minutos para el cierre, por lo que la organización tuvo que ondear la bandera roja por unos instantes para sacar su vehículo de la pista. “Lo siento chicos”, manifestó, acongojado, el albiceleste cuando habló junto a su equipo por la radio tras romper su suspensión delantera. Llegó a dar 12 vueltas.

“Franco fue examinado en el centro médico como medida de precaución. Se encuentra bien y ha sido dado de alta”, comunicó Williams Racing en su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter) para llevar tranquilidad a los aficionados.

Franco, a bordo de su FW46 del equipo británico Williams, tuvo una primera vuelta cronometrada dentro del circuito callejero de 1:51.651, aunque su mejor tiempo se dio en su segundo tiempo, cuando marcó un tiempo de 1:48.602, lo que le permitió quedar en el puesto 16, a 2.355 del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien se quedó con el mejor registro en la primera práctica libre.

Pese al accidente, Colapinto logró quedar por delante de su compañero de equipo, el tailandés Alex Albon (17°). También quedó arriba del francés Pierre Gasly (Alpine), el chino Guanyu Zhou (Kick Sauber) y el francés Esteban Ocon (Alpine). La segunda práctica libre será a las 10.

“En Monza no conocía el coche, ahora no conozco la pista, así que sólo me queda una cosa por aprender. La realidad es que no conozco las próximas siete pistas, y sabemos que va a ser duro, y era parte del riesgo, y también va a ser una gran experiencia conocer estas últimas siete carreras del año en las que no he corrido. Así que sé que va a ser duro, pero estoy trabajando mucho y haciendo mucha preparación para estar listo”, manifestó en la previa a este evento.

Vale destacar que este territorio fue tierra del imperio de Alejandro Magno e integró la Unión Soviética, pero tras su separación en 1991, Azerbaiyán tuvo un crecimiento meteórico basado en el petróleo lo que le permitió forjar grandes eventos como la Fórmula 1. La sede es el peligroso y traicionero circuito callejero de Bakú, de seis kilómetros, el tercer trazado más largo de la temporada. Por ejemplo, en esta práctica, además del argentino, también sufrió un accidente el monegasco Charles Leclerc, que a bordo de su Ferrari finalizó en el noveno lugar.

Consta de 20 curvas, de las cuales 12 son hacia la izquierda y ocho hacia la derecha. Este diseño permite una combinación de sectores de alta velocidad y zonas técnicas que retan las habilidades de los pilotos. La recta principal es notable no sólo por su longitud de 2.200 metros sino también porque permite alcanzar los 340 km/h durante la carrera (Valtteri Bottas alcanzó el récord de velocidad oficial sobre un auto de F1 con 378 km/h sobre el Williams FW 38, durante la clasificación de 2016).

Bakú es uno de los escenarios más peligrosos del calendario, producto de sus diez curvas en noventa grados y lugares con un ancho de solo 7,60 metros como la icónica Curva del Castillo, donde solo hay lugar para un coche y se transita a 86 km/h.

LOS HORARIOS DEL GP DE AZERBAIYÁN EN BAKÚ Y CÓMO SEGUIRLO POR TV:

• Viernes 13 de septiembre:

Práctica Libre 2: 10:00 horas.

• Sábado 14 de septiembre:

Práctica Libre 3: 05:30 horas.

Clasificación: 09:00 horas.

• Domingo 15 de septiembre:

Carrera: 08:00 horas.

Televisarán Fox Sports y Disney+