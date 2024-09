Un castillo con leyenda y el récord de velocidad de la Fórmula 1: así es el peligroso circuito de Bakú que espera a Franco Colapinto

El Williams de Alex Albon transita por la emblemática Curva del Castillo y la Torre de la Doncella que asoma. La imagen es de 2023 (Prensa Williams Racing)

Fue tierra del imperio de Alejandro Magno e integró la Unión Soviética, pero tras su separación en 1991, Azerbaiyán tuvo un crecimiento meteórico basado en el petróleo lo que le permitió forjar grandes eventos como la Fórmula 1. La sede es el peligroso y traicionero circuito callejero de Bakú, de seis kilómetros, el tercer trazado más largo de la temporada. Hasta allí llegó el argentino Franco Colapinto quien tendrá un gran desafío en su segunda carrera en la Máxima con el Williams FW 46.

Dos décadas después de su independencia se montó allí un circuito para una carrera de autos de Gran Turismo 3 (GT3) en 2012, que se confirmó en las 24 Horas de Spa-Francorchamps, el 4 de julio de ese año. En tres meses el gobierno local asumió el armado del trazado alrededor de la Casa de Gobierno, con los boxes y la recta principal en la Plaza de la Libertad. Cerca del paseo marítimo, el trazado abarcó las calles del casco antiguo, con las famosas Flame Towers dominando el evento desde la ladera de la colina.

Fue necesaria la construcción de los 1.540 bloques de hormigón para crear los muros, cada uno de los cuales pesa al menos 3,5 toneladas, y los de la recta de boxes son aún más pesados, de 7,5 toneladas. Se produjeron hasta 80 al día fuera del escenario y, una vez terminadas, las barreras de concreto se transportaron por la noche en camiones hasta el centro de la ciudad, a partir del 12 de octubre. La pista se completó el 25 de octubre, un día antes de los primeros entrenamientos de la primera competencia de GT3.

El circuito de Bakú al detalle (Crédito: Prensa Fórmula 1)

El éxito fue tal que se estima que hubo alrededor de 42 mil espectadores durante los dos días, según informa el sitio Racing Circuits. Las tribunas, con capacidad para 15 mil personas, se agotaron por completo el día de la competencia. El suceso hizo que los organizadores pensaran en grande y el ex piloto de F1 Thierry Boutsen, quien había sido clave en la carrera de GT3, fue el nexo con Bernie Ecclestone, por entonces el dueño de la mayoría de acciones de Formula One Management (FOM), la empresa que maneja los derechos comerciales de la Máxima.

El gobierno local y los responsables del circuito, estuvieron dispuestos a todo para tener su fecha en 2013, pero quedaron en una lista de espera. En 2016 habrían desembolsado 57 millones de dólares para tener a la F1 y su primera carrera fue bajo la denominación del Gran Premio de Europa. La buena organización y el feedback del ambiente con los pilotos y equipos, hizo que FOM renueve la confianza. Salvo en 2020 por la pandemia, la carrera siempre estuvo y el año pasado se renovó el contrato hasta 2026.

El negocio es redondo y tras la fecha de 2019, el impacto económico fue de 506,3 millones de dólares “en una combinación de los resultados directos e indirectos del gasto operativo vinculado a la llegada de la F1 a Bakú durante los últimos cuatro años, teniendo en cuenta el gasto en varios sectores, incluyendo los servicios profesionales, hoteles y alojamiento en general, restauración, transporte, servicios sociales y culturales, agricultura, correos y telecomunicaciones, comercio mayorista y electricidad, gas y agua, entre otros”, según revelaron los responsables del circuito en un artículo publicado por Motorsport en 2020.

Franco Colapinto recorrió el trazado a pie este jueves con otros dos integrantes de Williams. El argentino correrá su segunda carrera en la Máxima (Prensa Williams Racing)

Desafiante

El circuito urbano de Bakú, con una extensión de 6.003 metros, es el tercero más largo en el calendario de la F1, sólo superado por Spa-Francorchamps y Las Vegas. Consta de 20 curvas, de las cuales 12 son hacia la izquierda y ocho hacia la derecha. Este diseño permite una combinación de sectores de alta velocidad y zonas técnicas que retan las habilidades de los pilotos.

La recta principal es notable no sólo por su longitud de 2.200 metros sino también porque permite alcanzar los 340 km/h durante la carrera. Allí Valtteri Bottas alcanzó el récord de velocidad oficial sobre un auto de F1 con 378 km/h sobre el Williams FW 38, durante la clasificación de 2016. El finlandés aprovechó la “succión” con el Red Bull de Max Verstappen, que es un efecto que se produce cuando el auto que viene detrás gana en velocidad porque no absorbe toda la penetración del aire que recibe el de adelante. No obstante, la velocidad máxima de un auto de F1 la alcanzó el sudafricano Alan Van der Merwe con el BAR-Honda en 2003, en las salinas de Bonneville, en Utah, Estados Unidos, a 413 km/h, en una marca extraoficial ya que fue en un evento privado. Sin embargo, el día que la FIA hizo la medición oficial, el auto se quedó en 397,360 km/h a causa del viento.

La extensión de la recta principal de Bakú es el doble de la de Monza y representará uno de los desafíos para Colapinto, en uno de los escenarios más peligrosos del calendario y con sectores traicioneros, con sus diez curvas en noventa grados y lugares con un ancho de solo 7,60 metros como la icónica Curva del Castillo, donde solo hay lugar para un coche y se transita a 86 km/h.

En Bakú se dio el récord de velocidad en un auto de Fórmula 1: los 378 km/h conseguido por Valtteri Bottas con un Williams en 2016

“Mi objetivo este fin de semana es seguir aprendiendo, ya que corro en Bakú por primera vez”, contó en la previa el corredor de Pilar, quien entre lunes y martes hizo un exhaustivo trabajo en el simulador de F1 y entrenamiento físico en la base de Williams ubicada en Grove, en Inglaterra. “La pista es muy diferente a Monza”, aclaró el joven de 21 años, quien en su debut en la Máxima largó 18º y terminó 12º. “Afrontar un circuito urbano con un monoplaza de F1 será un reto emocionante”, subrayó el bonaerense en los testimonios difundidos por su equipo este miércoles, jornada en la que Colapinto viajó hacia Bakú.

“Puse mucho empeño en preparar este fin de semana y mi objetivo será ir mejorando sesión a sesión, para entender el circuito y conocer mejor el auto”, explicó Franco, quien buscará aprovechar las mejoras en el piso que llevará su escudería para esta fecha. “Esperamos que sea otro fin de semana positivo, tanto para mí como para el equipo”, concluyó.

En tanto que el jefe del equipo Williams, James Vowles, tiene buenas expectativas con Colapinto para este fin de semana. “Creo que Franco lo hará muy bien, por lo que he visto en el fin de semana de Monza”, indicó el inglés, quien puso reparos de cara a la siguiente fecha que será en Singapur, el próximo fin de semana: “Creo que Singapur es un reto mayor que Bakú. En Singapur, hay muy poco tiempo de descanso entre las curvas y mucho más sobrecalentamiento de neumáticos, es difícil de gestionar. En Bakú no se trata de eso. Bakú tiene rectas largas para tiempo de reflexión. Hay muchas razones para estar animado por cómo va a rendir en Bakú y Singapur y en todos los circuitos restantes, porque una de sus características, una de las cosas en las que es muy fuerte, es trasladar ese mundo teórico al mundo real”. Cabe recordar que el team-manager planteó que Colapinto podría sumar puntos en las ocho fechas restantes.

El toque entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton en Bakú 2016

La leyenda del castillo

El lugar más emblemático del circuito es la Curva del Castillo de Bakú, una fortaleza construida mayormente en el siglo XII, y que sufrió enormes daños cuando el imperio ruso tomó la región, dejando sólo 500 metros de los 1.500 originales.

Dentro de esos 500 metros restantes, se encuentra la Torre de la Doncella, una estructura que destaca tanto por su arquitectura como por las leyendas que la rodean. Una de las narraciones más populares relata que un Sha (una especie de rey) se enamoró de su propia hija y decidió casarse con ella. La joven, angustiada por el futuro matrimonio con su padre, le pidió que construya una torre y después se casaría con él. Aunque, según la leyenda, la chica se tiró desde la cima de la torre para evitar el casamiento. Otro relato afirma que huyó hacia el mar y nunca más volvió.

La Torre de la Doncella se erige en el corazón histórico de Bakú, convirtiéndose en un símbolo de la ciudad y de la arquitectura del país. Esta fortificación atrae a miles de turistas cada año, que se sienten fascinados tanto por su historia como por las vistas inigualables que ofrece sobre el Mar Caspio.

La histórica fortaleza desde el año 2000 pertenece al Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, lo que otorga a sus restos una protección rigurosa.

El choque de los pilotos de Red Bull en 2018, Daniel Ricciardo y Max Verstappen en Bakú 2016

Sede de polémicas

El circuito de Bakú también tuvo episodios calientes que marcaron los últimos años. En 2017, durante una neutralización de la carrera y luego de una curva a la izquierda, Lewis Hamilton frenó su Mercedes y Sebastian Vettel no pudo evitar el toque de su Ferrari, a la cual se le dañó parte del alerón delantero derecho. Molesto por ello, el alemán puso su auto a la par y chocó a la Flecha de Plata del inglés.

Al año siguiente se dio un insólito episodio en el que los dos pilotos de Red Bull se chocaron y quedaron afuera. En la larga recta principal, Daniel Ricciardo quiso superar a Max Verstappen, quien cerró su línea y el australiano se lo llevó puesto. Los dos coches quedaron tirados en la vía de escape de la primera curva. Fue el principio del fin del oceánico en la escudería austriaca, ya que en 2019 se fue a Renault.

Con escasos lugares de sobrepaso además de la recta principal o la primera curva, lo angosto de la mayor parte de su trazado y el desgaste físico y mental, el escenario urbano representa una dura prueba. De sus siete ediciones, contando la de 2016 como GP de Europa, Azerbaiyán tuvo seis ganadores diferentes: Nico Rosberg (2016), Daniel Ricciardo (2017), Lewis Hamilton (2018), Valtteri Bottas (2019), Max Verstappen (2022) y el único en repetir fue Sergio “Checo” Pérez (2021 y 2023). ¿Quién ganará el domingo?

Con todos estos matices, Bakú promete repetir su exigencia para los 20 pilotos de la Máxima entre los cuales hay un argentino, Franco Colapinto, quien encarará un fin de semana más complejo que el de Monza. Sin embargo, el piloto de 21 años superó las expectativas en su debut y tiene con qué para volver a cumplir con un buen papel en su segundo Gran Premio de F1.

LOS HORARIOS DEL GP DE AZERBAIYÁN EN BAKÚ Y CÓMO SEGUIRLO POR TV:

• Viernes 13 de septiembre:

Práctica Libre 1: 06:30 horas.

Práctica Libre 2: 10:00 horas.

• Sábado 14 de septiembre:

Práctica Libre 3: 05:30 horas.

Clasificación: 09:00 horas.

• Domingo 15 de septiembre:

Carrera: 08:00 horas.

Televisarán Fox Sports y Disney+