Messi regresó a las prácticas con el Inter Miami y podría volver a jugar el sábado: la foto que despertó una ola de reacciones

Inter Miami volvió a sonreír este jueves en el entrenamiento del equipo por la reaparición de su estrella, Lionel Messi, quien volvió a las prácticas tras su ausencia en el día de ayer por un dolor de garganta. La expectativa es que el rosarino pueda retornar a la acción este sábado en el encuentro ante Philadelphia Union por la MLS.

La cuenta oficial del conjunto rosado de la Florida generó un entusiasmo en los fanáticos de la s Garzas al publicar una serie de fotografías en las que se veía a un Messi sonriente trabajando en el campo a la par de sus compañeros. También eligieron a Luis Suárez, el uruguayo que viene de jugar su último partido con la selección de Uruguay.

“Seguimos”, fue el titular del posteo en la cuenta X del Inter con los emojis de una pelota de fútbol y un brazo haciendo fuerza. La primera postal es la del crack argentino que volvería a las canchas luego de dos meses de ausencia tras la lesión en su tobillo derecho, ocasionada durante la final de la Copa América ante Colombia.

Los seguidores no ocultaron su alegría por la noticia de la vuelta del delantero de 37 años a las prácticas y se expresaron en las redes sociales. “El mejor del mundo”, “El GOAT está de regreso”, “Volvé Leo, el fútbol te extraña” y “Al fin, el mejor está de nuevo”, fueron algunos de los comentarios a la publicación del elenco rosado.

Lionel Messi durante una sesión de entrenamientos de Inter Miami el pasado 30 de agosto (Sam Navarro-USA TODAY Sports)

De todas maneras, aún no está garantizada al cien por ciento la participación de Messi en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, ya que el entrenador Gerardo Martino no dio a conocer la lista de concentrados. Se espera que el Tata lo confirme el viernes durante la conferencia de prensa previa al duelo del sábado.

Según pudo averiguar Infobae, el faltazo del miércoles no tuvo nada que ver con la lesión ligamentaria en el tobillo derecho que no le dejó terminar la final de la Copa América que ganó la Albiceleste. El punta sufre una irritación en la garganta y pasó una mala noche, hecho por el cual fue medicado y las Garzas lo habilitaron a no concurrir al predio. Habrá que esperar por la evolución del astro para determinar si podrá estar presente en el cotejo de este fin de semana.

Messi ha tenido una temporada complicada, ya que faltó a 20 de los 35 partidos disputados por el Inter Miami debido a lesiones y compromisos con la selección argentina. Su última lesión ocurrió mientras jugaba para Argentina en la final de la Copa América en el Hard Rock Stadium de Miami el pasado 14 de julio.

Durante las ausencias del goleador, el Inter Miami pudo asegurarse un puesto en los playoffs de la MLS y lidera la tabla de posiciones con 59 puntos, seguido por Los Angeles Galaxy, con 52. A nivel de la Conferencia Este, Philadelphia Union ocupa el 11º lugar, luchando por superar la línea de los playoffs, con 30 unidades.

El sábado por la noche (20.30 hora de Argentina), las Garzas se enfrentan al Philadelphia Union en un partido destacado de la fecha. Jim Curtin, entrenador de la visita, declaró: “Jugamos contra el mejor equipo de la MLS este fin de semana, en su estadio con la posibilidad de que Messi regrese. Hará falta una actuación perfecta como visitantes para traer puntos a Philadelphia”.