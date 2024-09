Messi no participó de la práctica del Inter Miami: el diagnóstico y cuándo podría volver a jugar

Lionel Messi busca ponerse a punto para regresar a las canchas

La ausencia de Lionel Messi en la práctica de este miércoles del Inter Miami hizo sonar las alarmas en el club de Florida. Tanto el delantero, de 37 años, como el club, vienen planificando su regreso a las canchas para este sábado ante Philadelphia, en el Chase Stadium, por la trigésimo primera fecha de la Major League Soccer. Sin embargo, el hecho de que no participara del ensayo del plantel que conduce Gerardo Martino disparó las especulaciones.

Pues bien, según pudo averiguar Infobae, el faltazo no tuvo nada que ver con la lesión ligamentaria en el tobillo derecho que no le dejó terminar la final de la Copa América que ganó la Albiceleste. El punta sufre una irritación en la garganta y pasó una mala noche, hecho por el cual fue medicado y las Garzas lo habilitaron a no concurrir al predio. Habrá que esperar por la evolución del astro para determinar si podrá estar presente en el cotejo de este fin de semana.

Luego de la lesión que lo llevó del llanto al éxtasis por el título en la ciudad en la que reside el pasado 11 de julio, la Pulga debió atravesar una dilatada rehabilitación. Bota para inmovilizar la zona, paciencia para esperar que se deshinchara, gimnasio, kinesiología... A partir del pasado 28 de agosto, volvió a trabajar con sus compañeros y el club fue compartiendo imágenes de su evolución, encendiendo la ilusión de los fanáticos en todo el mundo.

Si bien la idea del futbolista era regresar con margen para ser parte de la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas que acaba de concluir (Argentina venció 3-0 a Chile y cayó 2-1 ante Colombia en Barranquilla), los tiempos de la recuperación no coincidieron con su deseo. El 10 cumplió a rajatabla con el paso a paso. Y, cuando estaba para retornar, surgió este contratiempo. De todos modos, aún no recibió el alta médica para volver a jugar oficialmente.

Si la inflamación en la garganta cede, todavía está latente la chance de que su retorno sea este sábado frente a Philadelphia y en el hogar de las Garzas. De ser así, habrán pasado 61 días desde su último partido. La alternativa es que espere al miércoles, cuando el Inter Miami se mida ante Atlanta United desde las 20.30. Luego, el sábado 21 de septiembre, del orientados por el Tata Martino visitarán a Nueva York FC a las 15.

Basta con repasar el historial de lesiones del campeón del mundo para advertir que hay que retroceder 18 años para encontrar parates más prolongados en su carrera. En 2006, se ausentó 74 días por problema musculares y también 87 jornadas por la rotura del quinto metatarsiano del pie izquierdo en un cotejo contra el Zaragoza. Más cerca en el tiempo, en 2019 faltó 42 días en el Barcelona por una lesión en un pie; y 51 días en 2015 por la rotura del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda.