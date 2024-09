El detrás de cámara del VAR: el enérgico reclamo de Scaloni y Aimar cuando el árbitro sancionó el penal en contra de Argentina

La reacción de Scaloni y Amair por el penal contra Argentina

Pasan las horas y lo acontecido en el Estadio Metropolitano de Barranquilla sigue en el centro de la escena. Argentina cayó por 2 a 1 ante Colombia debido a los tantos de Yerson Mosquera y James Rodríguez (Nicolás González marcó la igualdad transitoria); pero una de las grandes polémicas del encuentro fue el penal sancionado para los locales por una supuesta falta de Nicolás Otamendi dentro del área.

En las últimas horas comenzó a circular en las redes sociales un video del usuario sharadferxo, en el cual queda en evidencia el descontento del director técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni y su ayudante Pablo Aimar con el árbitro chileno Piero Maza, quien a instancias del VAR revisó la jugada y decidió sancionar la pena máxima a favor de los locales.

En un momento clave del segundo tiempo, al minuto 55, Nicolás Otamendi protagonizó una jugada con el lateral derecho colombiano Daniel Muñoz. A raíz del contacto, el jugador del Crystal Palace se dejó caer dentro del área, lo cual permitió que el árbitro principal considerara la sanción de un penal en favor de la selección local luego del llamado de su coterráneo Juan Lara para que observara las imágenes.

El audio del VAR del penal de Colombia ante Argentina

Un video desde otra perspectiva mostró claramente la secuencia y las reacciones del entrenador Scaloni, el asistente Pablo Aimar, y otros miembros del banco de suplentes argentinos, manifestando su desacuerdo con la penalidad otorgada. Esta jugada resultó crucial, ya que James Rodríguez anotó el penal, sellando el marcador en 2-1 a favor de Colombia. La Albiceleste, en el primer tiempo, también reclamó un penal a su favor por un pisotón del arquero Camilo Vargas sobre el delantero Julián Álvarez, pero ni el árbitro ni la Asistencia al Árbitro por Vídeo lo consideraron.

Una vez finalizado el cotejo, el entrenador oriundo de Pujato no ocultó su indignación, manifestando su descontento de manera enérgica y sarcástica en el campo de juego. “Estoy enojado y no en el sentido de que no nos gusta perder, porque sino después decimos que no sabemos perder. Sí que sabemos perder, nos duele, pero le dije a Muñoz que el único jugador que no protestó en la cancha fue él. A veces te toca para un lado y a veces para nosotros. Es lo que hay. Es triste y lamentable que después del penal lamentablemente no se ha jugado el partido. Eso me molestó, y no tanto el penal, sino que no se haya jugado el partido”, declaró el DT.

Además, se animó a aconsejar al VAR: “Siempre lo dije, no ahora. A mí me gustaría que se mejore eso de que la primera imagen que ve el árbitro sea que parece que lo toca. Tiene que ver la imagen entera, pero ven la primera y donde aparentemente ve un toque. Es mejorable y ha pasado siempre. Eso al árbitro lo condiciona, no cobrarlo durante el partido también lo condiciona. Pero son cosas que no voy a cambiar, e insisto, eso puede ser una cosa a mejorar. Que muestren la jugada desde el inicio sino te da la sensación de que lo tenés que cobrar. Ya está, ha caído para nuestro lado y ahora para el rival, ya está”.

Para la Selección Argentina, esta representa su segunda derrota en el camino hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Sin embargo, la Albiceleste sigue como líder en las Eliminatorias Sudamericanas con 18 puntos, mientras que su escolta ahora es Colombia, con 16. Un escalón por detrás quedó Uruguay, con 15.

La Scaloneta volverá a tener acción el jueves 10 de octubre, cuando visite a Venezuela. Luego, el martes 15, recibirá a Bolivia. Los de Néstor Lorenzo, por su parte, primero irán a la altura para medirse con Bolivia y luego serán locales contra Chile.