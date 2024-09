La emotiva carta de la esposa de Luis Suárez tras su despedida de la selección uruguaya: “No me salen las palabras”

El posteo de Sofía Balbi

La despedida de Luis Suárez de la selección uruguaya el pasado viernes fue un momento cargado de emociones. El encuentro ante Paraguay en el Estadio Centenario -terminó en empate 0-0- marcó el final de una etapa dorada para el delantero, quien recibió un sentido homenaje tras el partido.

Entre las numerosas muestras de afecto, se destacó el emotivo mensaje de Sofía Balbi, pareja del Pistolero, quien lo acompañó en el césped durante el reconocimiento y expresó sus sentimientos en una carta que publicó en su cuenta de Instagram. “Hoy, dos días después, tampoco me salen las palabras. Cuesta, pero lo que se vivió el viernes fue hermoso. Cerraste la etapa más linda de tu vida como vos querías, con tu gente, en tu casa, en tu estadio que tantas alegrías te dio”, escribió Balbi.

La esposa del goleador continuó: “Somos muy afortunados de haberte acompañado siempre cerquita, para disfrutar tus alegrías y levantarte cuando las cosas no salían. Hoy estamos acá para ayudarte a seguir en lo que el destino nos tenga preparado. Te amamos y estamos muy orgullosos de vos”.

El mensaje de Sofía Balbi refleja no solo el apoyo incondicional de su familia, sino también la profunda conexión que Suárez ha tenido con su carrera y sus seguidores. La despedida en el Centenario es un hito que marca el fin de una era para el fútbol uruguayo, celebrando la trayectoria de uno de sus íconos más destacados.

El emotivo homenaje a Luis Suárez en su último partido con la selección de Uruguay

Luego del encuentro, se preparó un escenario donde lo esperaban seres queridos y en el que dio un discurso final. Pero la sorpresa mayúscula para Suárez fue cuando vio al entrenador que lo hizo debutar en la selección de Uruguay: Oscar Washington Tabárez. El Maestro le entregó una plaqueta y lo abrazó.

En otro de los momentos emotivos mensajes que fueron apareciendo en la pantalla gigante estuvieron presentes sus grandes amigos del fútbol como Neymar y Lionel Messi, quien grabó un mensaje desde Miami, felicitando a su compañero por su notable trayectoria en la Celeste. “Hola Gordo, yo también quería estar presente en este día tan significativo para vos tu familia y gente del fútbol en general. Sé lo difícil que fue tomar esta decisión porque sé lo que sentís al jugar con la selección de Uruguay. Solo espero que disfrutes de este homenaje que te están haciendo, que es más que merecido. Se que te quedan años de fútbol y estoy feliz de que sean acá y que volvamos a estar juntos en un equipo”, expresó la Pulga.

El maestro Tabárez, acompañando a Suarez (AFP)

El brasileño, compañero del uruguayo en Barcelona, también destacó que “es un día duro, pero también feliz por todo lo que hizo por la selección y dar el máximo por el fútbol”. “Para mí es un honor haberte conocido como jugador y persona. Jugar contra vos ha sido muy difícil, pero me acuerdo de las conversaciones y momentos que pasamos juntos. Los uruguayos tendrán en su memoria y en su corazón a un jugador increíble. Te quiero mucho”, remarcó Ney.

Para finalizar, el uruguayo dio un discurso entre lagrimas y abrazos de sus famliares. “No tengo palabras de agradecimiento a cada uno de los uruguayos. Desde que comencé allá en 2007 siempre me apoyaron, no sólo a mí, sino a una generación que la pasamos difícil, a punto de quedarnos eliminados de un Mundial. Me acuerdo que llegaron a decir que éramos unos vende patria. No saben lo difícil que es representar a un país, tener esa responsabilidad. Toda mi carrera es por el Maestro (Tabárez) por su calidad de humano”, fue uno de los tramos más sentidos de su alocución.