La drástica decisión que tomó la ex esposa de Ralf Schumacher tras su pelea con el histórico piloto de Fórmula 1 y su nuevo novio

Cora Schumacher volvió a hablar de su ex, Ralf (@coraschumacher)

Cora Schumacher ha confirmado que mantendrá su apellido, a pesar de las tensiones surgidas tras la reciente declaración de homosexualidad de su ex marido, el ex piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher. El matrimonio entre ambos duró 14 años y en las últimas semanas el tema causó revuelo y sigue estado en el foco de los medios europeos.

Esa revelación generó numerosas reacciones, pero la que provocó mayor controversia fue la de su ex esposa y madre de su hijo David Cora Brinkmann, que apuntó con dureza contra el menor de los Schumacher. “Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto”, afirmó la modelo en una entrevista que le concedió al medio alemán Der Spiegel.

“Con todo el ida y vuelta me gustaría dejar claro que Cora nos felicitó en septiembre (principios de octubre) de 2023 porque pensaba que nos habíamos casado. Ella también estaba feliz. Como se puede ver en este mensaje dirigido personalmente a Ettiene. Creo que es una vergüenza para Etienne y para mí que difunda tantas mentiras. Ambos sólo queremos que nos dejen en paz”, escribió Schumacher en su cuenta de Instagram y publicó la captura de una felicitación de Cora a Ettiene, la pareja de Ralf.

Desde entonces, el ex corredor de Jordan, Williams y Toyota ha expresado su deseo de que Cora abandone su conocido apellido, quizás en un intento por cortar lazos tras su declaración. Sin embargo, ella dejó claro que no cederá a la solicitud de su ex marido. En sus publicaciones en Instagram, ha afirmado sentirse mejor y decidida a conservar el nombre Schumacher, señalando que ha construido una marca personal bajo ese apellido. Además, resaltó el impacto emocional que le ha causado la situación, comentando que le ha costado “dolor y pena”.

Ralf Schumacher y Ettiene (@ralfschumacher_rsc)

Ralf Schumacher, conocido por ser el hermano menor del legendario piloto Michael Schumacher y haber ganado seis carreras en la Fórmula 1, hizo pública su sexualidad en julio, a través de una publicación en Instagram donde aparecía con su actual pareja, el gerente comercial francés Etienne.

Cora, cuyo apellido de soltera es Brinkmann, destacó que en algún momento consideró abandonar el apellido Schumacher. Sin embargo, afirmó rotundamente que no lo hará, sobre todo ahora que ha enfrentado tanto sufrimiento. “Cora Schumacher es mi marca, la he construido yo sola e independientemente”, manifestó en dicha red social donde tiene casi 460 mil seguidores.

Ralf, de 49 años, ha estado en una relación con Etienne por dos años y ambos se conocieron en Mónaco, según la actriz Carmen Geiss, una amiga cercana de la pareja.

Cora, por su parte, estuvo involucrada en varios campos. Es actriz, modelo, también corrió en autos y presentadora de televisión en Alemania. También participa en la plataforma para adultos OnlyFans y ha aparecido en la portada de la edición alemana de GQ en octubre de 2003.

El fruto de la relación entre Cora y Ralf es David Schumacher, de 22 años, quien también es piloto y apoyó públicamente a su padre en redes sociales tras la revelación de su homosexualidad. “Me alegro mucho de que finalmente hayas encontrado a alguien con quien realmente te sientes muy cómodo y seguro, no importa si es hombre o mujer”, escribió David, mostrando su respaldo total a su padre.