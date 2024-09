Control y gran definición de derecha: el gol de Thiago Messi para la Academia del Inter Miami

Gol de Thiago Messi en la Academia del Inter Miami ante Orlando

Mientras su papá se recupera de la lesión que sufrió en la final de la Copa América ante Colombia, Thiago Messi volvió a ser noticia en las últimas horas por ser el autor de uno de los tantos en el comienzo de una nueva temporada para las divisiones de la Academia del Inter Miami.

El joven, que el próximo 2 de noviembre cumplirá 12 años, fue uno de los goleadores de la categoría Sub 13 de Las Garzas que comparte junto a Benjamín Suárez, hijo de Luis. En lo que fue el primer partido de la nueva temporada de la liga MLS Next, el Inter Miami venció por 10-1 al Orlando City Youth SC y el primer hijo de Leo y Antonella Roccuzzo aportó para la victorias de los chicos.

En las imágenes, se puede ver como Thiago recibió el balón, controló de gran forma y con un potente derecha venció al arquero rival para convertir uno de los tantos de su equipo. Acto seguido, celebró el gol en un abrazo con el resto de sus compañeros.

Es importante destacar que la Inter Miami CF Academy tiene más de 150 jugadores y financia 10 equipos: los recién formados para las categorías Sub 10 y Sub 11, sumados a los otros que ya eran parte del cronograma (de los Sub 12 a Sub 19). Los entrenamientos de las divisiones se pusieron en marcha en agosto en el Florida Blue Training Center.

En relación a la competición, la categoría en la que participa Thiago Messi afrontará una nueva edición de la MLS Next, torneo que se disputará desde septiembre de 2024 a junio del año próximo. Lo mismo sucederá con las otras divisiones hasta la Sub 19. Además, el equipo Sub 20 del club continuará compitiendo en la United Premier Soccer League (UPSL).

Thiago Messi junto al resto de sus compañeros de la Sub 13 de la Academia del Inter Miami

Hay que recordar que desde que Lionel Messi inició una nueva vida en los Estados Unidos tras su salida del París Saint-Germain (PSG), Thiago Messi forma parte de la Academia del Inter Miami. Años atrás, esa relación con el fútbol estaba en las antípodas de la actualidad. Así lo confesaba el capitán de la Albiceleste: “No soy de comprarle pelotas. A Thiago no le gusta mucho el fútbol. En el club ahora armaron algo para los chiquitos, vamos a ver si se engancha”.

Antes de su abrupta salida España tras despedirse del Barcelona en 2021, el primogénito de Lionel y Antonella integró una de las categorías del proyecto Barça Escola dedicada a niños entre 6 y 8 años, que buscaba un método de entrenamiento similar al de la Masía. Además, en 2020 se hizo viral por un golazo marcado con la entidad catalana. Tanto Ciro y Mateo, los otros hijos de la pareja, también forman parte de la Florida Academy League del Inter Miami.

En relación a la actualidad del papá de Thiago, hay que mencionar que el astro rosarino está en la parte final de su puesta a punto para volver a las canchas y crecen las chances que sea parte de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que la selección argentina afrontará en octubre.

“Hablé personalmente antes de dar la lista para ver cómo estaba y era muy prematuro ponerlo en esta lista. Va mejorando, es cuestión de tiempo para la siguiente convocatoria. Esa fue la conversación”, contó el entrenador Lionel Scaloni antes del partido ante Chile que terminó en victoria por 3-0 en el Monumental.

De no mediar inconvenientes, volverá a pisar un campo de juego el próximo sábado 14 de septiembre, cuando Inter Miami reciba a Philadelphia en el Chase Stadium, por la fecha 31 de la Major League Soccer. Resta saber si el Tata Martino y el cuerpo médico determinarán que lo haga como titular o que ingrese desde el banco. Eso dependerá de su puesta a punto en estos próximos días.