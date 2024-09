Colombia buscará aprovecharse del mal presente de Perú en las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

Colombia buscará aprovecharse del mal presente de Perú en las Eliminatorias

La selección peruana de fútbol recibirá este viernes, urgida de una victoria, a Colombia en la jornada séptima de las eliminatorias para el Mundial 2026, a las que los cafeteros retornan tras su gran desempeño en la Copa América y la Bicolor con la obligación de recuperarse de la imagen en ese torneo, en el que mostró estar varios peldaños por debajo de su rival.

El equipo que dirige el uruguayo Jorge Fossati es último en las eliminatorias con dos empates, una derrota y un solo gol anotado, herencia recibida de su predecesor, Juan Reynoso. Precisamente este partido supone el debut del uruguayo con la Bicolor en las eliminatorias, tras estrenarse en el banquillo peruano durante la Copa América. El gran desafío para el estratega será conseguir mejorar la faceta ofensiva, pues Perú ha anotado un único gol en los últimos diez partidos oficiales.

Para hacerlo, no contará con el veterano Paolo Guerrero, que no ha sido convocado tras un polémico inicio de temporada, con cambio de equipo incluido, ni con Christian Cueva, separado temporalmente de su equipo tras haber sido denunciado por violencia machista por su ex pareja.

La gran novedad de los locales será el extremo Maxloren Castro, de 16 años, convocado este miércoles en reemplazo del delantero Franco Zanelatto. Fossati ha reconocido que “es lógico” que Perú no tenga “el favoritismo”, pero tienen “la firme convicción de” que pueden enfrentar a Colombia y “sacar un buen resultado”.

De su lado, Colombia llega tercera en la clasificación con doce puntos, uno menos que Uruguay y tres menos que Argentina, pero en un momento muy dulce tras su subcampeonato americano. Precisamente, el seleccionador Néstor Lorenzo destacó el reencuentro de la tricolor, al destacar que la Copa América les dio “la oportunidad de estar mucho tiempo juntos para ir creciendo como equipo y como grupo”.

“Fue un hito muy importante para nosotros dentro del proceso”, destacó antes de viajar a Lima.

Probables formaciones:

Perú: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens; Luis Advíncula, Renato Tapia, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Marcos López; Gianluca Lapadula y Alex Valera. DT: Jorge Fossati

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias; Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo

Árbitro: El uruguayo Esteban Ostojich.

Estadio: Estadio Nacional de Perú.

Hora: 20.30 hora local (1.30 GMT del sábado).

TV: DSports.

TABLA DE POSICIONES