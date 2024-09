Vowles habló sobre el “único error” de Franco Colapinto en su debut en Fórmula 1 y elogió la reacción que tuvo: “Muchos pilotos no lo hubieran salvado”

La misma euforia que generó en Argentina el debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1 fue la que desató en Williams. El jefe del team británico elogió al corredor de 21 años tras su estreno en el FW46 en Monza, pero incluso sorprendió al destacar la reacción que tuvo el corredor al cometer “el único error” que protagonizó durante ese fin de semana soñado.

James Vowles habló sobre el potencial que esconde el piloto sudamericano que subió desde la Academia Williams tras la salida de Logan Sargeant y apuntó sobre el accionar que mostró cuando el monoplaza salió más allá de los límites en la vuelta rápida de la clasificación, un error que significó que Franco largara en el puesto 18 del Gran Premio de Italia. “Lo tuve en la oficina, hablamos de ello y le dije dos cosas. Una, esto es lo que quería decir con ‘vas a querer más, vas a querer más’. Y el límite es... Si conduces por debajo de él, es el camino más rápido, porque conducir de más se paga. Pero lo que le dije es que no hay muchos pilotos que lo hubieran salvado como él lo hizo, porque fue un gran golpe en ese bordillo”, expuso en diálogo con el portal especializado Motorsport.

Colapinto fue eliminado en la Q1 tras morder fuera de la pista a toda velocidad cuando intentaba mejorar los tiempos con el fin de superar el corte de los cinco pilotos que quedarían afuera en la primera parte de la qualy. Ese giro rápido se perdió y Franco ya no tuvo otra oportunidad de mejorar lo hecho. “Fue un momento con el corazón en la boca”, reconoció Vowles, quien también destacó el nivel de Alex Albon, quien largó 9°.

El hombre que comanda el equipo con sede en Grove analizó: “Más globalmente, mira todo el fin de semana cómo ha progresado. Aparte de un error en la clasificación -y para mayor claridad, hasta ese momento, estaba a una décima de Alex-, ese es el único error que alguien puede poner en él este fin de semana. Y sin eso, creo que podría haber estado luchando por un punto hoy en su primera carrera. Así que estoy muy, muy contento, de verdad, con todo lo que ha hecho este fin de semana y cómo lo ha construido”, finalizó.

Si bien el foco general se posiciona sobre el rendimiento de Franco en la carrera, Vowles también destacó su respuesta en detalles fundamentales, como el pit stop, que lo vio salir a pista por primera vez con neumáticos duros: “Procedimentalmente hizo todo lo correcto. En la salida no perdió posición. En la parada en boxes hizo un buen trabajo, puso el coche en las marcas. Es un mundo totalmente diferente en la forma de utilizar todas las herramientas y sistemas, y todavía hay más por venir, pero es un muy buen comienzo para donde tenía que estar. Y no se equivocó en la carrera. No hubo un momento en el que lo miraras y dijeras: está fuera de control”.

Colapinto se fue afuera sobre el final de la vuelta rápida de la Q1 y no pudo pasar el corte inicial: largó 18° (Foto: Reuters/Massimo Pinca)

Vowles insistió en que “podría haber puntuado si la clasificación hubiera ido bien”, pero de todos modos aclaró: “En términos de cómo lo hizo, estuvo muy bien. No tomes mi palabra para ello, toma una visión global, pero terminar a unos pocos segundos de Alex -de los cuales la diferencia se hizo toda en el primer stint-, cuando se clasificó fuera de la posición que podía lograr, es un buen resultado”.

“Parte de la razón por la que pusimos a Franco en el coche es que obviamente ha hecho miles de kilómetros en el simulador, y trabajo de preparación en segundo plano. Eso no le quita mérito. Es todo lo contrario. Es sólo que te muestra más que tratamos de invertir lo que pudimos en la preparación en el tiempo que teníamos”, analizó ante el portal especializado.

Al mismo tiempo, evitó sumarle presión de cara al Gran Premio de Azerbaiyán que se desarrollará dentro de dos semanas en el complejo circuito callejero de Baku: “En Bakú tiene una oportunidad, pero tiene que ser absolutamente perfecto ese fin de semana, y creo que es una expectativa demasiado alta para poner sobre sus hombros”. En esa sintonía, Vowles advirtió que Williams cuenta ahora con un monoplaza para estar en zona de puntos, algo que en caso de que Franco consiga será un hito para Argentina, ya que desde 1982 no hay un piloto albiceleste que saqué unidades en la Fórmula 1. “Tenemos que mejorar el coche al ritmo adecuado, y hay más actualizaciones en camino. Realmente no puedo decir dónde están llegando en este momento, pero nos ayudarán a estar más concretamente en la zona de puntos. Y luego sus posibilidades se convierten todas las carreras restantes cuando el paquete esté en el coche. Quiero reflexionar sobre ello: qué diferencia hace una semana. Si venías aquí y me entrevistabas entonces habrías visto que... no es que tuviera la cabeza gacha, pero sabía que teníamos ante nosotros un gran conjunto de decisiones que tomar. si vas por el garaje, parece que el peso del mundo se ha quitado de encima de la gente, y podemos ver que hay un camino a seguir después que en Zandvoort, con la máxima carga aerodinámica, y en Monza, sin carga aerodinámica, estamos entre los 10 primeros. Así que tenemos muchas razones para ser optimistas hasta final de año”.