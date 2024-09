Juan Román Riquelme ingresó al Salón de la Fama y dio un discurso al borde de las lágrimas: “No pensé que iba a ser tan lindo”

La emoción de Juan Román Riquelme en el Salón de la Fama

Juan Román Riquelme fue recientemente incorporado al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. El ex jugador y actual presidente de Boca Juniors viajó a México para recibir este notable reconocimiento. El ídolo xeneize se convirtió en el décimo argentino en ingresar a este prestigioso grupo. El evento tuvo lugar en el Teatro del Bicentenario de León.

El evento del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, una cita anual, además de Román incluyó a otras figuras de este deporte en la gala. Entre los nuevos miembros de la generación se destacan Diego Simeone, Hernán Cristante, José Luis Chilavert, Kristine Lilly, Sepp Maier, Oliver Kahn, Omar Bravo, Walter Ormeño, Ricardo Peláez, Andrea Pirlo, Rodrigo ‘Pony’ Ruiz, Carlos Salcido, Antonio Naelson Sinha, Iván Zamorano, David Beckham, Jaime Belmonte y Esther Mora.

“Para mí es maravilloso estar acá, porque estoy muy agradecido a la gente de México por el cariño y respeto. Son momentos muy lindos, que uno no va a olvidar nunca. Muchas gracias a la gente que me trata de maravilla cada vez que estoy acá. Yo soñaba con ser futbolista de chiquito, nada más. No pensé que iba a tener la suerte que me reconozcan en otro país, que me saluden, me traten con respeto, mucho cariño. Eso es demasiado. Solo puedo decir gracias”, esbozó el 10 en diálogo con ESPN en la previa al evento durante su pasada por la alfombra roja.

Vale destacar que dentro de este selecto grupo ya formaban parte figuras como Ricardo La Volpe, Zinedine Zidane, Ronaldo, Romario, Kaká, Michel Platini, Diego Maradona, Mario Alberto Kempes, Pelé, Javier Zanetti, Jorge Valdano, Gabriel Batistuta, Daniel Passarella, Carlos Salvador Bilardo y César Luis Menotti.

Riquelme expresó su gratitud no solo hacia el reconocimiento, sino también hacia los simpatizantes de su amada institución, asegurando que estas distinciones también pertenecen a ellos. “A los argentinos les mando un beso muy grande, es mi país. Un beso muy grande a los hinchas de Boca, hoy estoy disfrutando mucho”.

Las estrellas que ingresaron al Salón de la Fama

Al momento de subir al escenario, el campeón del mundo Sub 20 con la selección argentina y ganador de tres Copas Libertadores y una Intercontinental ante el Real Madrid con Boca Juniors no pudo contener la emoción: “Es un privilegio estar acá, yo soñaba con ser futbolista de chiquito, nada más. Le quería comprar la casa a mi mamá. Es lo único que quería de chiquito, soñaba con eso. Tenía eso en la cabeza, creía que así le podía cumplir. Pasó el tiempo y el 10 de noviembre del 96 tuve la suerte de debutar en Primera con la camiseta de Boca. Ese día entré a la película más linda de mi vida, esa es la verdad. Pensé que jugar al fútbol era sólo eso, patear la pelota, disfrutar, correr, gritar un gol, dar un pase... Cuando pasó el tiempo me di cuenta que no, que la gente te saludaba, te daba cariño; así que empezó a tener otro sentido, empecé a tener otra responsabilidad, y fue fabuloso. No lo imaginaba, no pensé que ser jugador de fútbol iba a ser tan lindo, que iba a tener la suerte de vivir esto, conocer el mundo, diferentes culturas, mucha gente. Que la gente te de cariño es maravilloso. Que estés en otro país y sepan tu nombre es increíble. Muchas gracias, disfruté mucho de esta fiesta. Tengo a mi hermano por ahí, que debe estar contento, a mi mamá también. Buenas noches, felicidades y muchas gracias”.

El Salón de la Fama del Fútbol Internacional es conocido por su cuidado en seleccionar a leyendas del deporte que han dejado una huella imborrable en su historia. La inclusión de estos jugadores no solo reconoce su talento en el campo, sino también su influencia en el fútbol global, inspirando a millones de fanáticos y futuros futbolistas.

Riquelme en el Salón de la Fama

