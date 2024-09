Lucas Ocampos fue presentado en Rayados de Monterrey y será dirigido por Martín Demichelis

Lucas Ocampos presentación en Monterrey

Lucas Ocampos fue confirmado oficialmente como refuerzo de Rayados de Monterrey, club al que acaba de desembarcar el ex entrenador de River Martín Demichelis. “¡Un jugador ofensivo con reconocimiento internacional llega de Europa para reforzar a los Rayados!”, fue la presentación que le dieron en las redes sociales al ex Quilmes y River. Su transferencia desde el Sevilla de España fue de forma definitiva y con firma de contrato hasta 2027.

Por medio de un video publicado en las redes oficiales de la entidad mexicana, Ocampos expresó: “Hola Rayados, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contento de pertenecer al Fútbol Club Monterrey. La verdad que no veo la hora de ponerme la de rayas y poder debutar en ese magnífico estadio. Así que nada, los veo pronto en Monterrey, que ya es mi nueva casa. Un abrazo grande”.

Monterrey cuenta con otros tres argentinos en su plantilla: el ex arquero de Boca Esteban Andrada, el ex mediocampista de Banfield y Estudiantes de La Plata Jorge Corcho Rodríguez y el ex delantero de San Lorenzo Germán Berterame. Demichelis todavía no pudo sumar triunfos desde que tomó las riendas del elenco azul y blanco: empate con Toluca fuera de casa (2-2) y derrota frente al Toluca como local (1-2). En las primeras cuatro jornadas, había cosechado tres victorias y una caída, resultados que lo mantienen a 3 puntos del líder Cruz Azul.

Lucas Ocampos, presentado en Rayados de Monterrey

Los mexicanos lo describieron: “La trayectoria internacional y la jerarquía, talento y competitividad que muestra en la cancha le permiten a Lucas tener el reconocimiento del mundo del futbol en Europa y Sudamérica, y convertirse en uno de los fichajes más importantes del futbol mexicano. Lucas, de 30 años de edad, ha logrado en su trayectoria profesional tres campeonatos: dos en la Europa League, con el Sevilla, y uno en la Liga Argentina, con el River Plate. Jugó 477 partidos en el futbol de Europa y anotó 89 goles”.

Además, recordaron el inicio de su carrera profesional con el debut a los 16 años en River, donde obtuvo el ascenso a Primera División, el desembarco al AS Mónaco, donde tuvo su estreno en Champions League y compartió vestuario con estrellas internacionales como Ricardo Carvalho, Éric Abidal, James Rodríguez, Yannick Carrasco y Radamel Falcao, su paso por el Olympique de Marsella donde fue dirigido por Marcelo Bielsa y su experiencia por el fútbol italiano con Genoa y AC Milan.

Ahora tendrá de compañeros a Oliver Torres y Jesús Tecatito Corona, quienes fueron compañeros durante su paso por España: “Logró en dos ocasiones con Sevilla el campeonato de la Europa League. Jugó más de 200 partidos con el club español, anotó 44 goles y tuvo 22 asistencias. Jugó en 2022-2023 en el Ajax de Países Bajos y participó con la Selección Mayor de Argentina en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022″.

Antes de sufrir una lesión de rodilla que lo marginó de los últimos dos compromisos con Sevilla (empate sin goles ante Mallorca y derrota 2-0 ante Girona), Ocampos había jugado el partido completo en la igualdad 2-2 con Las Palmas y fue reemplazado sobre el final de la derrota ante Villarreal (aportó una asistencia), últimos minutos oficiales el 23 de agosto pasado. Este sábado, los Rayados visitarán a Santos Laguna a partir de las 23.45 (hora argentina).