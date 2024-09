A los 16 años firmó con Boca, admira a Riquelme y Neymar y es la gran esperanza de Argentina en el Mundial Femenino Sub 20

Kishi Núñez es una de las figuras del seleccionado Sub 20 (@kishi06._)

Kishi Núñez, nacida y criada en la localidad de Isidro Casanova, en La Matanza, encontró en el fútbol su vía de escape. En uno de los barrios más humildes del Gran Buenos Aires fue donde forjó su personalidad. Su vida siempre estuvo marcada por el esfuerzo y la determinación; y aprendió a dominar la pelota sobre esos improvisadas terrenos donde la cancha no es más que una extensión del barrio y los arcos se marcan con piedras.

Entre partidos interminables con los varones, Kishi forjó su carácter, su picardía, y la habilidad que la llevaría a destacarse. “Yo siempre iba corriendo atrás de ellos, ni sabía lo que era una pelota, pero jugaba”, expresó en una entrevista.

Fue en esos ‘potreros’ donde esta futbolista de 18 años desarrolló sus virtudes para jugar a la pelota y se transformó hoy en una de las figuras de Boca Juniors. Su sueño es romper las barreras del fútbol femenino y en especial, iniciar su legado en la selección argentina que hoy hará su debut en el Mundial Sub 20 que se desarrollará en Colombia.

Núñez es una agradecida a su familia. Y fue su tío Rubén quien fundó el Club Social y Deportivo El Tambo, un pequeño equipo local donde Kishi dio sus primeros pasos en el fútbol. Rubén no solo la alentó, sino que tomó la decisión crucial de integrarla al equipo de varones, al ver su potencial. “Era la única nena jugando entre varones, porque con las chicas se aburría”, cuentan cerca de la protagonista de la historia. No tardó en demostrar que no solo podía competir con los chicos, sino que podía sobresalir entre ellos. Esa mentalidad la acompañó en cada partido, en cada entrenamiento, y se convirtió en el motor que impulsó su carrera.

Núñez se inició a nivel profesional en Almirante Brown (@kishi06._)

El talento de Kishi no pasó inadvertido. En 2019, dio el salto al fútbol femenino profesional al unirse a Almirante Brown, donde pudo desarrollarse y dar los primeros pasos en categorías mayores. Apenas llegada, su impacto fue inmediato: en cuestión de días, pasó de jugar en las Infantiles a ser parte de las juveniles, y en poco tiempo ya estaba en la Reserva.

Su carrera dio un giro significativo cuando, tras la pandemia, en un partido contra Argentinos Juniors, anotó los dos goles que le dieron la victoria a su equipo. Esa misma tarde, recibió una oferta para unirse al Bicho. Durante su tiempo en Argentinos Juniors, Kishi se consolidó como una goleadora, marcando 61 tantos y dejando una marca imborrable en el club de La Paternal. Con su estilo de juego, agresivo y habilidoso, se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros y rivales.

La gran posibilidad se dio en agosto de 2022, cuando fichó por Boca Juniors. Con solo 16 años, ya era una figura destacada, una titular indiscutible en el equipo Xeneize. Juan Román Riquelme, su ídolo de toda la vida y presidente del club, no dudó en elogiarla públicamente y tomarse una fotografía con ella. Para Kishi, jugar en el club de La Ribera era más que un sueño cumplido: era la culminación de años de sacrificio y dedicación.

Con Boca Juniors, Kishi vivió momentos de gloria, como la final de la Copa Libertadores 2022, donde, a pesar de la derrota ante el Palmeiras, fue una de las figuras más destacadas del torneo. También fue clave en la Copa Federal de este año, en la que Boca Juniors se impuso ante San Lorenzo con un gol suyo, sellando así una temporada exitosa para el equipo y reafirmando su lugar como una de las jugadoras más prometedoras del fútbol femenino argentino.

Con la casaca de Argentinos Juniors marcó 61 goles (@kishi06._)

A pesar de su corta edad, Núñez ya ha logrado lo que muchas jugadoras solo pueden soñar. Admiradora de Neymar Jr., su estilo de juego es una mezcla habilidad con la picardía. Pero su verdadera inspiración viene del propio Riquelme, a quien admira por su capacidad de mantener la calma y controlar el juego bajo presión. “Siempre me gustó cómo aguantaba la pelota mientras lo rodeaban cuatro rivales”, confiesa Núñez.

Con la mira puesta en las ligas extranjeras, Kishi sueña con enfrentar a jugadoras de élite de Europa. “Es un orgullo saber que chicas de mi edad ya están en equipos como el Real Madrid o el Barcelona”, dice con determinación. Pero antes, tiene una misión: llevar a la Albiceleste lo más lejos posible en el Mundial Sub 20 en Colombia, donde el equipo argentino comparte el Grupo F con Corea del Norte, Costa Rica y Países Bajos.

Según su técnico, Christian Meloni, tiene “buen cabezazo y se despega bien del suelo” y, como toda goleadora, “siempre intenta ver el arco desde cualquier lado”, además de que “tiene la virtud de que genera sola las ocasiones de gol”. El debut será el lunes ante las asiáticas en Cali, misma sede donde la Albiceleste jugará el jueves 5 ante las europeas y el domingo 8 se verá las caras con las centroamericanas, pero en Bogotá. Sabe que no será fácil, pero Núñez está dispuesta a darlo todo por su país. “Queremos hacer historia, este es solo el comienzo”, asegura.

Junto a Juan Román Riquelme, a quien admira y él también la elogió