“Ven y prueba eso conmigo”: el áspero cruce entre Lisandro Martínez y Virgil van Dijk en la goleada del Liverpool ante el Manchester United

La dura falta de Lisandro Martínez que hizo enojar a Van Dijk en Manchester United-Liverpool

Liverpool vapuleó 3-0 al Manchester United por la tercera fecha de la Premier League. Con dos goles de Luis Díaz y otro de Mohamed Salah, y una gran actuación del argentino Alexis Mac Allister, quien robó la pelota e inició la acción del tercer tanto, la visita se floreó en Old Trafford, confirmando en el marcador su superioridad y su perfil de candidato al título.

Esa distancia en el juego provocó algunos roces y un incidente se destacó en el césped: el duro mensaje de Virgil van Dijk a Lisandro Martínez tras una fuerte falta del argentino. Después de que el delantero colombiano adelantara al Liverpool, Licha cometió una falta sobre Dominik Szoboszlai en el mediocampo: lo taló de espaldas, producto de que llegó a destiempo. El árbitro del encuentro, Anthony Taylor, no dudó en sacarle la tarjeta amarilla al marcador central de La Scaloneta.

Cuando Martínez regresaba a su posición, Van Dijk se acercó rápidamente al lugar de la infracción y le gritó: “Ven, y prueba eso conmigo”, mientras gesticulaba intensamente. Muchos fanáticos del Liverpool salieron en respaldo de la actitud de su capitán. The Mirror recopiló varias reacciones. Un usuario de X escribió: “Me encanta nuestro Virg. Le encanta la responsabilidad de ser de su tamaño”.

Otro aficionado se manifestó diciendo “¡Mi maldito capitán!”. Está claro que Van Dijk se ha ganado un lugar especial en el corazón de los seguidores de los Reds. Luego del enfrentamiento verbal entre el referente de los Países Bajos y Martínez, el ex equipo de Jürgen Klopp consolidó su dominio en el partido. Anotó dos goles más, sellando una victoria contundente 3-0.

También surgieron voces en apoyo al ex Newell’s y Defensa y Justicia, que no por nada es apodado con orgullo The Butcher -el carnicero-. “Van Dijk tiene pica todavía con los argentinos desde el Mundial”, rubricó un tercer internauta, en alusión al áspero choque de cuartos de final en Qatar, que se definió en favor de la Albiceleste en los penales.

* Las principales acciones del duelo desarrollado en Old Trafford

El rendimiento del Liverpool en la nueva temporada es notable. Ha ganado sus tres primeros partidos, anotando un total de siete goles y sin haber recibido ninguno hasta el momento. Este arranque promete mucho para el equipo

En contraste, el equipo de Erik ten Hag no ha disfrutado del mismo éxito, sufriendo dos derrotas en la liga, incluyendo una previa contra Brighton por 2-1 el fin de semana pasado. Esta situación plantea preguntas sobre el rendimiento y la estrategia actual del Manchester United.

La actividad para ambos conjuntos regresará el sábado 14 de septiembre, cuando el United visite al Southampton en busca de la recuperación, mientras que Liverpool buscará estirar su andar perfecto (victur que comparte con el Manchester City) como local ante el Nottingham Forest.

Antes, los tres argentinos que estuvieron en campo (Mac Allister, Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho -quien salió en el segundo tiempo-) viajarán al país para disputar con el seleccionado la doble fecha de Eliminatorias contra Chile -jueves 5 en el Monumental- y Colombia -martes 10 en Barranquilla- Vale recordar que la Albiceleste está primera en la tabla de posiciones, con 15 puntos, producto de cinco victorias y sólo una derrota.