La despectiva actitud de una tenista con una alcanzapelotas en el US Open que generó una ola de críticas: “Es una falta de respeto”

La polémica actitud de una tenista con una ball boy en el US Open

En el US Open, Jasmine Paolini (5° del ranking mundial) logró una victoria contundente contra Yulia Putintseva (32°), con un marcador de 6-3 y 6-4. Este triunfo colocó a la italiana en los octavos de final, donde se verá la cara este lunes con Karolína Muchová (52°), quien recientemente eliminó a rivales como Naomi Osaka en la segunda ronda.

Sin embargo, fue la kazaja la que se encontró en el ojo de la tormenta durante el encuentro, tras protagonizar un gesto polémico captado en video por una espectadora desde las gradas. Instantes antes de sacar, Putintseva ignoró a la ball girl, se quedó estática, y no tomó ninguna de las varias pelotas que le ofreció. Incluso, esperó a que le lanzara todas para terminar levantando una con la raqueta desde el piso, hecho que generó que la joven abriera sus brazos, dando a entender su incomprensión ante la actitud de la deportista, de 29 años.

Posteriormente, el comportamiento de la tenista kazaja fue cuestionado en redes sociales. “Es una falta de respeto para la ball girl, que simplemente está realizando su trabajo”, fue uno de los reclamos que la llevó a disculparse públicamente, en un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram.

”Quiero pedirle disculpas a la recogepelotas por la manera en que me comporté cuando ella me estaba dando pelotas. Sinceramente, no se trataba de ella. Estaba realmente enojada conmigo misma por no haber ganado el juego desde el punto de quiebre y luego me sentí vacía de emociones”, se excusó en el inicio de su misiva.

“De modo que ni siquiera me estaba concentrando en lo que estaba pasando y en quién me daba la pelota... Todos los recogepelotas lo estaban haciendo increíble como siempre en US Open”, cerró, aunque sus palabras no consiguieron dar por terminada la controversia.

Paolini, por su parte, sigue consolidando un excelente año en los Grand Slams, habiendo sido finalista tanto en Roland Garros como en Wimbledon de manera consecutiva. Su próximo reto en el Abierto de los Estados Unidos será frente a Muchová, quien también se muestra en gran forma después de eliminar a oponentes de alto calibre.

A Putintseva, en tanto, le quedará el lunar por su actitud. La kazaja, cuyo mejor ranking fue el escalón N° 27 en 2017, venía redondeando un buen 2024, con un título (ostenta tres en su trayectoria en la WTA) y más de un millón de dólares en premios. En los Grand Slams de la presente temporada, su mejor actuación se dio en Wimbledon, donde llegó a octavos de final.