Etcheverry buscará dar el golpe en el US Open en su choque ante Zverev: hora y TV

Entrevista al Peque Schwartzman luego de su último partido en un Grand Slam: “Tuve una carrera impecable, ¿para qué más?”

El tenista argentino, de 32 años, se despidió de los Majors en el US Open, donde fue homenajeado. “¿Mi futuro? Me divierte más lo comercial que está vinculado a los torneos y a los jugadores. Hoy no me veo como entrenador, pero no sé más adelante”, indicó