Los detalles de la asistencia económica que recibirá la familia de Juan Izquierdo, tras la muerte del futbolista a los 27 años

El dolor de familiares y fanáticos en el último adiós a Juan Izquierdo (REUTERS/Mariana Greif)

El mundo del fútbol, los fanáticos uruguayos, la familia y los seres queridos tuvieron la oportunidad de despedir este jueves a Juan Izquierdo, jugador de Nacional, quien murió tras sufrir un paro cardíaco durante el partido contra San Pablo por los octavos de final de la Copa Libertadores. Izquierdo ingresó en el entretiempo y, sobre el final del encuentro que culminó en la eliminación del elenco montevideano, se desplomó en la cancha. Fue trasladado al hospital Albert Einstein de Brasil, donde finalmente perdió la vida el martes por la noche.

El funeral se realizó el velatorio en el Salón Cristal de la sede del Bolso, comenzando a las 11 de la mañana y durando un par de horas, tal el pedido de su círculo íntimo Numerosos aficionados de Nacional, así como hinchas de Peñarol y de otros equipos charrúas, acudieron desde temprano para despedir al defensor de 27 años. La familia y compañeros de equipo, incluyendo al capitán Diego Polenta, estuvieron junto al féretro.

Al concluir el tiempo destinado para el velatorio, el féretro salió de la sede en medio de un estruendoso aplauso de todos los presentes, quienes, a pesar de la tristeza, aprovecharon el momento para mostrar su gratitud hacia el joven futbolista.

Cumpliendo con su promesa, jugadores de San Pablo como Jonathan Calleri, Michel Araújo y Rafinha asistieron al velatorio en Montevideo, a pesar de haber jugado este miércoles ante Atlético Mineiro por los cuartos de final de la Copa de Brasil. También estuvieron presentes otros futbolistas como Wellington Rato, Giulano Galoppo, y el vicepresidente del club paulista, Harry Massis.

Durante una conferencia de prensa, el presidente de Nacional, Alejandro Balbi, expresó su dolor: “Estoy destruido y dolido, pero no puedo ni por asomo ponerme en la piel de la familia de Juan. Hoy lo que más me preocupa es la familia Izquierdo. Nosotros vamos a salir adelante, dolidos por esto, pero la familia del jugador es lo que más me importa hoy”.

Las camisetas de Nacional y Peñarol convivieron en medio del dolor (Crédito: Pedro Tristant)

Más allá de la contención afectiva y psicológica, Selena, esposa del zaguero y sus dos pequeñas hijas, contarán con un respaldo económico garantizado. Así lo confirmó Ignacio Alonso, titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La familia percibirá durante ocho años el sueldo acordado oportunamente por el jugador con Nacional de Montevideo.

“Está escrito en el estatuto que tienen celebrado la AUF, los clubes y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Una parte importante de lo que se paga y recibe la viuda y sus hijos es pago por la AUF, de acuerdo al convenio colectivo vigente y al reglamento vigente en la AUF”, informó en diálogo con los medios durante el último adiós al jugador.

Nacional decretó cinco días de duelo, todas sus banderas permanecerán a media asta y realizó un emotivo video en redes sociales para despedir a Juan Izquierdo, que incluyó diferentes imágenes de su paso en el cuadro uruguayo, con el cual disputó 27 encuentros y marcó un gol. A la vez, el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) estipuló “luto oficial hasta el próximo domingo incluido” y “durante el período antedicho se suspenden todas las actividades competitivas organizadas por la AUF”.

El defensor falleció a causa de una “muerte encefálica tras una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia”, según señaló el reporte oficial que difundió el hospital Albert Einstein de San Pablo.

Izquierdo, con la casaca del Bolso