La medida que tomó la Asociación Uruguaya de Fútbol tras la muerte de Juan Izquierdo y el emotivo video de Nacional

El Bolso publicó una grabación en sus redes sociales

La muerte de Juan Izquierdo enlutó al mundo del fútbol durante la noche de este martes. El futbolista de Nacional se desplomó en plena cancha durante un partido de Copa Libertadores contra San Pablo, sufrió un paro cardíaco y fue internado en terapia intensiva en el hospital Albert Einstein de Brasil hasta que el Bolso comunicó la triste noticia en redes sociales.

Su deceso provocó una serie de medidas en el corto plazo comunicadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en sus canales oficiales, confirmando la suspensión de los campeonatos organizados por la Federación hasta el fin de semana. El Comité Ejecutivo del organismo estipuló “luto oficial hasta el próximo domingo incluido” y “durante el período antedicho se suspenden todas las actividades competitivas organizadas por la AUF”. Además, se dispondrán “los más altos honores fúnebres”.

“Con enorme dolor despedimos a un querido miembro de nuestro fútbol uruguayo. Juan Izquierdo fue un jugador activo, comprometido y una persona de familia y amigos. Apreciado y muy querido por sus compañeros y colegas en todos los clubes que se desempeñó, lo recordaremos como un ejemplo de los más altos valores de nuestro deporte”, se expidió la AUF.

El comunicado de la AUF

Por otro lado, Nacional emitió un breve mensaje en sus plataformas de comunicación: “La Comisión Directiva del Club Nacional de Football decreta un duelo de 5 días por el fallecimiento del querido Juan Izquierdo. Todas nuestras banderas se encontrarán a media asta. El club solo tendrá activos sus servicios básicos”.

El Bolso subió un emotivo video de despedida a sus redes sociales con distintas imágenes de Juan Izquierdo durante su paso por el club mezclado con distintas frases mencionadas por el jugador de 27 años en su arribo a la entidad: “Estoy muy contento y espero estar a la altura del club, voy a dejar todo para poder hacerlo. Tengo una alegría enorme, trabajé para que este momento llegara. Lo desee”.

“Lo digo siempre que puedo. Teníamos una familia, siempre les dije que me moría por estar adentro de la cancha y abrazarme cuando hagan un gol. Siempre veía esa unión desde la tribuna. Me moría de ganas por estar y festejar un gol con ellos”, completó Izquierdo, en referencia a ese equipo que ganó un título en 2022 bajo la batuta de Luis Suárez.

Nacional informó la fecha para despedir al zaguero central

La institución informó que el velatorio se realizará este jueves 29 de agosto de 11 a 13 (hora local) en el Salón Cristal de la Sede de la entidad, aclaró que no habrá sepelio y extendió un mensaje para las personas que se acerquen al lugar: “Atendiendo el deseo de todos de despedir a Juan, rogamos que la circulación por el salón se realice con fluidez y orden, respetando el protocolo”.

Suárez le había dedicado el triunfo del Inter Miami el sábado pasado esperando una pronta recuperación que nunca llegó. Mostró una camiseta con el mensaje “Fuerza Juan” en la celebración del primero de sus dos goles ante Cincinnati y ese gesto se replicó en redes sociales: “Fuerza Juan! Estamos todos con vos y tu familia”.

La esposa de Juanma, Selena, realizó un desgarrador posteo despidiéndose del padre de sus dos hijos (uno de dos años y un bebé que nació apenas cinco días antes del fatídico evento): “Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida”. “Hoy una parte de mí muere con vos. Fuiste una gran persona, noble, amoroso, sin maldad. Fuiste un ángel en esta tierra y serás un ángel en el cielo”, expresó.

El jugador de las Garzas le mandó un cariñoso mensaje al futbolista de Nacional que está internado

El ex jugador de Cerro, Peñarol, Montevideo Wanderers, Liverpool (Uruguay) y San Luis de México fue compañero de Nicolás De la Cruz -Flamengo- y Juan Ignacio Ramírez -Newell’s- durante su paso por Liverpool y llegó a realizar un parate al fútbol para acompañar a su padre como peón de albañil: “Era más que nada para hacerle compañía y hablar de la vida. Esos pequeños gestos me dejaron una enseñanza que le quiero inculcar a mis hijas”.

Su compañero de zaga en Nacional, Mateo Antoni, también utilizó sus redes sociales para publicar una conmovedora carta: “Lo que si me va a quedar para toda la vida es que sé que yo siempre voy a estar cuidando tu espalda porque sé que vos me vas a estar cuidando la mía. Y como me dijiste antes de salir al último partido juntos: ‘Tranquilo, ñery, somo’ hermano o qué somos”.

Agustín Sant’Anna, actual jugador de River Plate, fue otro de los que se refirió a la muerte de su amigo, con quien compartió vestuario en Cerro: “Sigo sin poder creerlo, no caigo aún. Me quedo con esa sonrisa, humildad y sobre todo buena gente. Cuidá a los tuyos de allá arriba y sobre todo a tus tesoros. Descansa en paz, Negrón”.

Juan Izquierdo falleció a causa de una “muerte encefálica tras una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia”, señaló el reporte oficial que difundió el hospital Albert Einstein de San Pablo, luego de haber experimentado un retroceso de su diagnóstico durante su internación.