A pesar de anotar un golazo de tiro libre, Cristiano Ronaldo no pudo llegar a su grito N° 900: las dos increíbles situaciones que desperdició

El delantero de Al Nassr desperdició dos situaciones claras para marcar su gol 900

Cristiano Ronaldo no pudo alcanzar el gol 900 en su carrera, pese a que marcó un tanto en el triunfo de por 4-1 del Al Nassr frente a Al Feiha en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la liga de Primera División de Arabia Saudita. El portugués quedó a punto de convertirse en el primer futbolista en alcanzar dicha cifra, además de ser el máximo goleador en la actualidad por delante de Lionel Messi (838), pero desperdició dos situaciones muy claras y quedó en 899 festejos oficiales hasta el momento.

El delantero de 39 años anotó su primer tanto en el encuentro, disputado este martes en el estadio Rey Abdullah de Buraidá, con un exquisito tiro libre (45+10) con su pie derecho que se metió junto al palo izquierdo del arquero Abdulraouf Al-Duqayl. El Bicho celebró la conquista 899 con su clásico festejo y significó el 2-0 parcial de Al Nassr, que se había puesto en ventaja a los 5 minutos por intermedio del brasileño Anderson Talisca.

En el complemento, Cristiano tuvo dos situaciones muy claras para ampliar la ventaja y seguir sumando en su cosecha personal, pero falló de manera increíble. A los 51, Al Ghareeb envió un centro directo a la cabeza de Ronaldo, pero el luso conectó el balón de manera defectuosa y el cabezazo se fue desviado. La otra acción fue aún más inverosímil, ya que CR7 quedó mano a mano con el arquero dentro del área y elevó por encima del travesaño su disparo.

A los 85, el croata Marcelo Brozovic marcó el tercero para Al Nassr con un disparo seco al primer palo y segundos más tarde llegó el descuento del conjunto local gracias a un cabezazo de Fashion Sakala. En el último minuto de descuento, Talisca estableció el definitivo 4-1 con un gran tiro libre.

El portugués marcó para Al Nassr en la liga profesional de Arabia Saudita su tanto número 899 en su carrera

Con este resultado, Al Nassr consiguió su primera victoria en la Saudi Pro League y tiene 4 puntos en el comienzo de la segunda fecha del torneo que por el momento tiene como único líder al Al Qadisiya del Equi Fernández. Cristiano Ronaldo deberá esperar hasta el 13 de septiembre cuando reciba al Al Ahli Saudí por la cuarta fecha del torneo.

“No sé si me retiraré pronto. Tal vez en dos o tres años... Probablemente me retiraré aquí en Al-Nassr”, dijo el astro portugués en una reciente entrevista con el canal NOW. Cristiano afirmó sentirse feliz en el club saudí y cómodo viviendo en el país árabe. “Estoy muy feliz en este club y me siento bien en el país. Quiero continuar en Arabia”, fueron las palabras del jugador.

La pasada temporada CR7 fue la principal arma en ofensiva de su equipo al despacharse con 44 goles y brindar 13 asistencias en 45 presentaciones. En la actual sigue en la misma línea, ya que lleva cuatro tantos y una asistencia pase en tres juegos.