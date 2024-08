El percance que sufrió Tomás Etcheverry tras jugar más de 4 horas con 34°C ante Francisco Cerúndolo en el US Open

El argentino Tomás Etcheverry logró una sufrida victoria en cinco sets ante su compatriota Francisco Cerúndolo para avanzar a la tercera ronda del US Open. El oriundo de La Plata se impuso con parciales de 6-3, 4-6, 6-4, 1-6 y 6-3 en más de tres horas de juego en la cancha 12 del complejo de Nueva York, bajo unos 34°C y sufrió las consecuencias del intenso calor sobre el cemento.

Una de las escenas que generó preocupación durante la transmisión del partido fue cuando Etcheverry comenzó a sentirse mal en el quinto set cuando estaba ganando 4-1 y tenía el servicio. El jugador de 25 años vomitó a un costado de la cancha, pero pudo continuar con el juego.

Ante la consulta de los periodistas sobre qué fue lo más difícil que le tocó sortear en el duelo ante su amigo Cerúndolo, Tomy analizó: “Las condiciones eran terribles. Antes del partido nos dijeron si queríamos usar la regla de los 10 minutos para frenar en el tercer set e ir a tomar aire, pero decidimos continuar. Otra cosa difícil es que Fran juega un huevo a este deporte y tiene una de las mejores derechas del circuito. Fue un partidazo, estaba para cualquiera de los dos. En un momento pensé que se me escapaba cuando entré break abajo, encontré una energía que no la venía teniendo en el cuarto y quinto set, comencé a jugar más agresivo y me puse 4-1″.

“Cuando me descompuse iba 4-1, estaba a dos games, no faltaba tanto. Se podía complicar obviamente porque es tenis y era un solo quiebre. También tomé mucha hidratación, estaba bien hidratado pero por el calor podía pasar”, expresó acerca de su malestar durante el juego por las altas temperaturas.

* Tomás Etcheverry ganó un punto para set ante Cerúndolo sin su zapatilla

Etcheverry también hizo hincapié en otra situación curiosa que aconteció en el partido ante Cerúndolo cuando perdió su zapatilla derecha al devolver una pelota. Afortunadamente para el platense, su rival tiró largo un globo que picó fuera de la cancha y así pudo ganar el tercer set (6-4). “En ese punto, en el set point, no tenía todos los cordones, me doble el tobillo y se me salió (el calzado)”, indicó.

En busca de seguir avanzando en el último Grand Slam del año, Etcheverry tendrá un duro cruce con el alemán Alexander Zverev (4° del Ranking ATP), quien barrió en tres sets al francés Alexandre Muller 6-4, 7-6 y 6-1.

* El resumen de la victoria de Etcheverry ante Cerúndolo