Ferro presentó al hermano de Lautaro Martínez como refuerzo para la Liga Nacional de básquet

Jano Martínez es el nuevo refuerzo de Ferro para la Liga Nacional de básquet (@ferrobasketok)

El mercado de pases de la Liga Nacional de básquet continúa activo de cara a la próxima temporada y los equipos se van armando. Uno de las incorporaciones que más ruido hizo fue la llegada de Jano Martínez, hermano del campeón del mundo Lautaro, a Ferro Carril Oeste.

“Una nueva historia comienza. Jano Martínez ya está en el Etchart listo para la edición 41 de la Liga Nacional”, anunció el conjunto de Caballito en sus redes sociales con la foto del base de 23 años con la camiseta verdolaga. El jugador que lució en la pasada temporada de la Liga Argentina (segunda categoría) en Villa Mitre de Bahía Blanca, tendrá su primera experiencia en la máxima división del básquet argentino.

Jano es un base armador de 1m77 (con un físico similar al de Facundo Campazzo) que debutó en la Primera de Villa Mitre a los 14 años, fue MVP de un campeonato Argentino U15, jugó un Sudamericano (U15) con la Selección argentina, debutó en el Torneo Federal (3ra división nacional) a los 14 y llegó a ser el jugador más joven de toda la Liga Argentina, la segunda división donde brilló en el club de sus amores.

Un talento precoz que hoy es realidad, como lo fueron Mario y Lautaro en su momento. Luego de lograr un triple doble en enero y dar 21 asistencias en febrero de este año, ambos en partidos de Liga Argentina, ya es más que una promesa del básquet bahiense, cuna de ese deporte en nuestro país. Un talento que seguirá su carrera en un histórico de la Liga Nacional como lo es Ferro, tricampeón de la competencia.

Jano Martínez, hermano menor de Lautaro, fue presentado como nuevo refuerzo de Ferro para la Liga Nacional de básquet (@ferrobasketok)

En una entrevista con Infobae, Jano recordó sus inicios en el básquet y lo importante que es el apoyo de su familia: “No me pongo presión. Yo sé lo que puedo dar y por suerte no sólo tengo una familia que me apoya y me aconseja, también lo hacen mucho en el club. Recuerdo mucho el debut con la camiseta de Villa Mitre. Yo ni entraba con Primera, pero el DT (Ariel Ugolini) me llamó que me iba a cambiar, me pelaron y entré los últimos dos minutos. No lo podía creer, todo lo que viví y me esforcé se me vino a la cabeza en un segundo”.

Martínez contó también que mantiene un fluido diálogo con su hermano Lautaro, goleador del Inter de Milán y la Selección de Lionel Scaloni: “Yo hablo todos los días con él. Y él me dice que vaya tranquilo, siendo yo, haciendo lo mío. Que sea responsable, respetuoso, humilde y, sobre todo, que esté tranquilo. A veces pienso que puedo jugar más, me impaciento. Y ahí todos me ayudan, en mi familia y en el club”.

Ferro, que en la última temporada no logró acceder a los playoffs por muy poco, mantuvo la base del plantel renovando el contrato del entrenador Federico Fernández y confirmando las renovaciones de Mariano Fierro, Emiliano Lezcano, Tomás Spano, Valentín Bettiga y Rodrigo Gallegos. Además de Jano Martínez, se sumó Alejandro Diez.

Jano Martínez con la camiseta de Villa Mitre de Bahía Blanca, en la Liga Argentina de básquet